De quoi est mort Amadou Bagayoko, le chanteur d'Amadou et Mariam ?

Le chanteur malien Amadou Bagayoko est mort à 70 ans, vendredi 4 avril 2025. Il était notamment connu pour son titre "Dimanche à Bamako", avec le duo Amadou et Mariam.

Amadou Bagayoko, le chanteur du duo mythique Amadou et Mariam, est mort à Bamako, vendredi 4 avril, selon le ministre malien de la Culture. Âgé de 70 ans, "il était souffrant depuis un certain temps", apprend-on de son beau-fils, Youssouf Fadiga, qui s'est confié à nos confrères de l'AFP. Le ministre de la Culture, Mamou Daffé, a confié sa "consternation", et le manager du duo a déclaré à l'AFP qu'il "ressentait une fatigue importante (et) a été transporté à la clinique. Il est décédé dans l'après-midi de façon subite à Bamako". Basé en France, il aurait eu Mariam au téléphone avant de faire cette déclaration.

Le duo Amadou et Mariam est connu pour son succès planétaire "Dimanche à Bamako", sorti en 2004, produit par Manu Chao, pour lequel ils avaient remporté une Victoire de la musique dans la catégorie "musiques du monde", en 2005. Encore écouté partout dans le monde, le duo avait notamment interprété "Je suis venu te dire que je m'en vais", de Serge Gainsbourg, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Amadou et Mariam se sont rencontrés en 1975, à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, à 21 et 17 ans. Musicien et chanteuse, ils forment un groupe qui a connu un véritable succès, y compris plus de 20 ans après la sortie de leur titre phare.