Mort du Pape François : de quoi est mort le souverain Pontife en ce lundi de Pâques ?

10:29 - Emmanuel Macron rend hommage au pape François

Le président de la République, en déplacement à Mayotte, a rendu hommage au pape François. "Je veux adresser, avant toute chose, mes condoléances les plus sincères à l’ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place particulière qui était la sienne dans nos cœurs à nos côtés", a rapidement réagi Emmanuel Macron, rappelant la visite du pape en Corse "il y a encore quelques semaines", ou encore "à Marseille il y a plusieurs mois".

"Il a, durant tout son pontificat, été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d’humilité, et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, de l’autre et du plus fragile", dit le président, qui décrit "un pape qui, tout au long de sa vie s’est battu pour plus de justice, tout au long de sa vie s’est battu pour une certaine idée de l’humanité, c’est-à-dire une idée fraternelle".