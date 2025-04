Voici combien de Français sont prêts à voter pour Hanouna, selon un sondage

Alors que la rumeur sur la candidature de Cyril Hanouna à l'élection présidentielle recommence à circuler, un sondage réalisé pour l'hebdomadaire Valeurs Actuelles teste les chances de victoire de l'animateur de TPMP.

Cyril Hanouna, candidat à la présidentielle de 2027, réalité ou fiction ? Quoi qu'il en soit la rumeur enfle et l'animateur s'en amuse. Les ambitions présidentielles supposées du présentateur de Touche pas à mon poste (TPMP) font la 'Une' de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles cette semaine. Mais si l'hypothétique candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle a plusieurs fois été évoquée au cours des derniers mois, le principal intéressé n'a jamais officialisé sa participation au futur scrutin et le dossier de Valeurs Actuelles n'a pas vocation à donner une réponse : "Ce n'est pas une interview, je n'annonce pas ma candidature" a réagi l'animateur dans son émission On marche sur la tête sur Europe 1 le lundi 28 avril.

Cyril Hanouna a toutefois promis de "dire la vérité" sur son avenir politique ce mardi 29 avril ou le mercredi 30 avril au plus tard dans la même émission d'Europe 1, en prenant soin de ménager le suspense. Voilà plusieurs mois que l'animateur souffle le chaud et le froid. Il a par moments sous-entendu qu'une candidature à la présidentielle figurait bien dans ses plans - dans les derniers épisodes de TPMP sur C8 en février dernier ou dans un documentaire sur les coulisses de l'émission diffusé le 26 février et dans lequel il déclarait être "le seul à pouvoir sauver la France". Mais il a également écarté cette possibilité, toujours dans TPMP ou le 28 avril sur Europe 1 en reconnaissant qu'"on ne peut pas tout faire non plus".

Des va-et-vient qui lui permettent de garder toutes les portes ouvertes et d'aviser en fonction de la séquence... ou des sondages. Si une campagne présidentielle peut mettre Cyril Hanouna au centre des projecteurs, un score décevant dans les urnes peut aussi signer la chute de cette personnalité médiatique en quête permanente de buzz. Malgré les rumeurs persistantes sur la participation de l'animateur proche de Vincent Bolloré à la présidentielle, rares sont les sondages à tester le nom de Cyril Hanouna dans les enquêtes d'opinion.

"Je suis crédité de 10%"

Valeurs Actuelles est un des premiers à l'avoir fait dans un sondage réalisé avec l'Ifop pour son dossier sur la vedette de TPMP. Selon cette étude, pas encore publiée à l'heure où nous écrivons ces lignes, Cyril Hanouna atteindrait un score à deux chiffres. "Je suis crédité de 10 %", a indiqué le candidat hypothétique sur l'antenne d'Europe 1. Un score suffisant pour prétendre au remboursement d'une éventuelle campagne et supérieur à ceux de partis installés dans le paysage politique, mais loin derrière les familles politiques en tête, notamment l'extrême droite du Rassemblement national et le bloc central du camp présidentiel.

Cyril Hanouna pourrait tenir compte des sondages pour arrêter une décision quant à l'élection de 2027, si ce n'est pas déjà fait. Certains affirment que l'animateur use du sujet pour rester au centre de la scène médiatique et continuer à faire circuler ses idées politiques. D'autres, comme un député du RN, affirment au contraire qu'une candidature est bien dans les tiroirs et que des personnalités comme Marine Le Pen et Jordan Bardella sont "au courant [...] depuis une dizaine de jours".