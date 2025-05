Jimmy Mohamed blessé à Fort Boyard : l'épreuve qui l'a fait chuter est l'une des plus dures du jeu

Le médecin et animateur a fait une mauvaise chute lors d'une épreuve de l'émission Fort Boyard. Sa blessure a nécessité une opération chirurgicale.

Un tournage compliqué pour Jimmy Mohamed sur Fort Boyard. Alors qu'il participait à l'émission culte de France 2, le médecin et animateur a été victime d'un sérieux accident : une mauvaise chute lui a causé une double fracture à la cheville. Il a dû subir une opération chirurgicale ce jeudi 15 mai, selon les informations du Parisien.

L'accident s'est produit en fin de semaine dernière, sur le célèbre fort situé au large de l'île d'Aix. Jimmy Mohamed tournait un épisode de l'émission prévue pour cet été, lorsque l'épreuve de "l'horlogerie" a mal tourné. Ce jeu, apparu en 2023, consiste à monter sur une tournette et à arrêter les aiguilles de sept horloges dans une zone précise. Il faut réussir à stopper toutes les aiguilles dans le temps imparti pour gagner la clé. Ce défi est redoutable : seuls trois candidats sur six y sont parvenus jusqu'ici : la patineuse Nathalie Péchalat, l'ex-Miss France Diane Leyre et le journaliste Jean-Baptiste Marteau.

De retour sur les écrans avec une attelle

Pendant cette épreuve exigeante, Jimmy Mohamed est tombé et s'est mal réceptionné. Malgré la douleur, le trentenaire a tenu à finir l'émission aux côtés de ses coéquipiers, dont le nageur handisport et animateur Théo Curin. Ce n'est qu'après le tournage qu'il a été examiné et qu'il a appris la gravité de sa blessure. "Effectivement, Jimmy Mohamed s'est blessé sur le tournage. Nous n'avons pas plus de commentaires à apporter", a déclaré la société Adventure Line Productions, qui produit Fort Boyard, Koh-Lanta et l'émission de téléréalité 10 couples parfaits.

Malgré sa blessure, l'animateur de 37 ans n'a pas quitté nos écrans. Il a repris les commandes du "Mag de la santé" en direct dès ce lundi sur France 5. Mais contrairement à son habitude, il ne s'est pas tenu debout lors du prégénérique. Jimmy Mohamed présente désormais l'émission assis, attelle à la cheville. Il n'a pas encore réagi publiquement à son accident.

Ce n'est pas la première fois qu'un candidat de Fort Boyard se blesse. En 2019, Samuel Étienne s'était fracturé trois côtes et avait subi un décollement de la plèvre. L'an dernier, le chef Philippe Etchebest s'était cogné la tête à la structure d'une épreuve, ce qui lui avait valu quelques points de suture. Il avait néanmoins choisi de poursuivre le tournage.