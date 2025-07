Francis Lalanne remercié par la Russie, il reçoit un cadeau de Poutine

L'ambassadeur de Russie en France a remercié le chanteur controversé Francis Lalanne cette semaine. Un cadeau signé de la main de Vladimir Poutine lui a été remis.

Francis Lalanne adoubé en Russie ? Une chose est sûre, son obstination et son dévouement pour Moscou ont payé. En effet, le chanteur français s'est vu remettre mercredi 16 juillet, un portrait de Vladimir Poutine dédicacé par le maître du Kremlin. Il a été reçu par l'ambassadeur de Russie en France, Alexey Meshkov, qui lui a remis ce présent en main propre. Le "chanteur, écrivain et figure publique française Francis Lalanne", comme il est décrit par l'ambassade sur X, apparaît tout sourire, ému et fier, sur les photos publiées sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que depuis plusieurs mois, Francis Lalanne ne manque pas de louer la Russie, et d'en faire la promotion. Le 24 juin dernier, l'auteur-compositeur sortait même un single intitulé "Hymne à la paix", dans lequel il fait la part belle à Moscou. "Ce chant est pour vous, peuple russe. Au nom de notre fraternité séculaire, humblement, avec respect et amour, nous voulons vous dire combien le peuple de la France Libre vous est profondément dévoué et attaché à notre amitié. Ne confondez pas la France avec son président : nous en aurons bientôt un nouveau, et avec l'ancien, tout est derrière nous. Notre amitié doit durer éternellement. Vive l'amitié franco-russe !", écrit-il sur son compte X.

Plusieurs chansons à la gloire de la Russie

Un peu plus tôt en juin, il sortait un clip en compagnie de la chanteuse russe Elena Maximova, à la gloire de la Russie. Cette chanson patriotique, en langue russe - et tournée sur la place Rouge - était alors publiée sur Youtube. Le 9 mai dernier, déjà, Francis Lalanne s'était rendu en Russie lors des célébrations de la victoire de la Grande Guerre patriotique (1941 - 1945). L'occasion pour lui de sortir la sulfateuse au sujet de la "propagande relayée en France" et du "régime totalitaire" imposé par le président de la République, Emmanuel Macron.

Francis Lalanne assurait alors dans le JDD s'être déplacé jusqu'en Russie en qualité de "témoin (...) pour affronter ce regard que, de l'autre côté du continent, on suppose désormais hostile à la France". Une fois n'est pas coutume, celui qui est un habitué des déclarations controversées, appelant régulièrement à la désobéissance civile et dont les propos flirtent parfois avec le complotisme, ne manque pas d'égratigner Emmanuel Macron et l'Hexagone.

"Je ne cherche pas à donner des leçons. Je veux juste donner un peu de la France que j'aime à ceux qui ne comprennent plus notre silence", expliquait-il. Un peu plus tôt, le 15 avril, Francis Lalanne avait également parlé de "litige" pour nommer l'invasion russe en Ukraine. Il se félicitait - déjà en 2022 - que le maître du Kremlin "dénazifie" l'Ukraine.