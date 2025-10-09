Robert Badinter au Panthéon : des hommages forts en symboles, suivez la cérémonie en direct

Robert Badinter entre au Panthéon de Paris ce jeudi 9 octobre. Discours prononcés, choix du caveau, cénotaphe... La cérémonie rendant hommage à l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France est chargée en symboles.

L'essentiel Robert Badinter fait son entrée au Panthéon de Paris ce jeudi 9 octobre 2025. L'hommage national rendu à l'ancien avocat et ministre de la Justice débute à 18h30 et doit durer environ une heure.

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter s'annonce "sobre" et solennelle", mais chargée de symboles. Elle doit mettre en lumière le devoir de mémoire, cher à celui dont le père a été victime du nazisme, la justice et bien sûr l'abolition de la peine de mort en France. Laquelle doit être honorée avec une chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné, et un texte de Victor Hugo lu par Guillaume Gallienne. Des plaidoiries de l'avocat doivent également être lues. Avant cela, Emmanuel Macron doit prononcer un discours "court et percutant".

Le cénotaphe, cercueil ne contenant pas le corps mais des objets symbolisant la personne de Robert Badinter, doit remonter la rue Soufflot jusqu'au Panthéon et être conduit au caveau VII dit "des révolutionnaires de 1789" où reposent Condorcet, l'abbé Henri Grégoire et Gaspard Monge.

La panthéonisation de Robert Badinter a été marquée par la profanation de la tombe de l'ancien garde des Sceaux dans le cimetière parisien de Bagneux. Des tags "liés à ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité" ont été découverts ce jeudi 9 octobre. Des actes condamnés par la classe politique et sous le coup d'une enquête.

L'entrée en Panthéon de Robert Badinter est un événement public auquel ceux qui le souhaitent peuvent assister dans la limites des places disponibles autour de la place.

19:22 - Le cénotaphe de Robert Badinter est arrivé devant l'entrée du Panthéon Le cénotaphe de Robert Badinter vient d'arriver devant l'entrée du Panthéon sous les applaudissements du public présent en nombre. Face à ce dernier, le chanteur Julien Clerc interprète "L’assassin assassiné", une chanson écrite en 1980 qui dénonce la peine de mort. 19:19 - Troisième arrêt du cercueil devant le Panthéon Le cercueil arrive devant le Panthéon et fait un dernier arrêt devant l'arche "République". Devant celle-ci, l'actrice Marina Hands lit un extrait du livre de Robert Badinter paru en 2011, Les épines et les Roses. Cette dernière arche est accompagnée en musique par l’Ouverture de Cosi fan tutte de Mozart. 19:13 - Un deuxième arrêt devant la seconde arche Après un premier arrêt, le cercueil de Robert Badinter vient de s'arrêter devant l'arche "justice". Sur place, l'acteur et metteur en scène Eric Ruf est en train de lire un extrait de L’Exécution écrit par Robert Badinter. Ce nouvel arrêt est lui aussi accompagné en musique, à savoir, l'interprétation de Glen Gould des Variations de Johann Sebastian Bach. 19:08 - Le cercueil marque un premier arrêt Le cercueil vient de faire un arrêt devant la première arche. Devant celle-ci, la comédienne et réalisatrice Sandrine Bonnaire est en train de lire un extrait de la déclaration de Robert Badinter à l'occasion du procès en diffamation que Robert Fourisson lui a intenté en 2007. Le discours est accompagné en musique par la Romesca de Joseph Achron. 19:05 - Le cercueil se dirige en direction du Panthéon Le cercueil de Robert Badinter se dirige en direction du Panthéon en remontant la rue Soufflot. Ce dernier est porté par des membres de la garde Républicaine qui vont passer plusieurs arches, au nombre de trois, où des comédiens vont prêter leur voix pour lire des textes de l'ancien ministre de la Justice. 19:03 - Le discours de Victor Hugo contre l’abolition de la peine de mort est lu La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter vient de débuter. L’acteur et scénariste Guillaume Galienne prête notamment sa voix pour lire les discours prononcés par Victor Hugo contre la peine de mort lors de l’Assemblée constituante du 15 septembre 1848. 19:00 - La cérémonie préparée en amont par Élisabeth Badinter avec Emmanuel Macron Selon les informations de BFTV, la veuve de l’ancien garde des Sceaux a préparé durant plusieurs jours avec Emmanuel Macron la cérémonie de panthéonisation de son époux. C’est notamment elle qui a choisi les quatre objets présents dans le cénotaphe, à savoir, la robe d’avocat de Robert Badinter et trois livres. 18:51 - Emmanuel Macron vient d'arriver sur place Emmanuel Macron, qui présidera la cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter, vient d'arriver rue Soufflot. Le chef de l'État doit notamment prononcer un discours d'une dizaine de minutes. 18:43 - La cinquième panthéonisation pour Emmanuel Macron Alors qu'il s'apprête à être panthéonisé ce jeudi soir, Robert Badinter est la cinquième personnalité à faire son entrée au Panthéon depuis le début des présidences d'Emmanuel Macron. Avant lui, depuis 2017, le chef de l'État a en effet décidé la panthéonisation de Simone Veil (2018), de Maurice Genevoix (2020), de Joséphine Baker (2021) et des résistants Missak et Mélinée Manouchian. 18:40 - Gérald Darmanin s’est recueilli devant le cercueil de Robert Badinter Comme le rapporte Le Figaro, le ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmain, s’est recueilli cet après-midi devant le cercueil de Robert Badinter au Conseil Constitutionnel. En effet, une veille funèbre pour rendre hommage à celui qui avait occupé le poste de garde des Sceaux de 1986 à 1995 avait été organisée dès mercredi soir. 18:32 - Le cénotaphe de Robert Badinter est arrivé rue Soufflot Selon les informations de BFMTV, le cénotaphe de Robert Badinter est arrivé en bas de la rue Soufflot. La cérémonie s’apprête donc à débuter devant une foule venue rendre hommage à l’ancien ministre de la justice et de nombreuses personnalités politiques. 18:28 - Les invités commencent à arriver Présente pour assister à la panthéonisation de son époux, la veuve de Robert Badinter, Élisabeth Badinter, est arrivée sur place en compagnie des enfants de l’ancien garde des Sceaux. Plusieurs personnalités politiques sont elles aussi déjà présentes au Panthéon. C’est le cas de l’essayiste Bernard-Henri Lévy, du député socialiste Jérôme Guedj, de la journaliste Anne Sinclair ou de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. 18:11 - De nombreuses personnalités présentes à la panthéonisation de Robert Badinter Les anciens présidents de la République sont invités à assister à la panthéonisation de Robert Badinter ainsi que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. De nombreuses autres personnalités politiques sont présentes. Des invités d'Élisabeth Badinter sont également conviés, de même que des élèves scolarisés dans des établissements portant le nom de Robert Badinter. 17:46 - Les discours marquants de Robert Badinter En bon avocat, Robert Badinter se faisait souvent remarquer pour ses discours qu'il s'agisse de plaidoiries, d'allocutions ou de discours politiques devant les élus. Les exemples ne manquent pas, mais en voici deux : le discours des presque une heure et demie que l'ancien ministre de la Justice avait prononcé pour défendre l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981 et dont la version manuscrite de trouve dans les archives de la Bibliothèque nationale de France. Une prise de parole animée qu'il avait conclue par une phrase que tout le monde connaît : "Demain, voyez-vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées", avait-il lancé en conclusion de son discours." Autre discours et autre ton. Robert Badinter avait fait éclaté sa colère lors d'une prise de parole le 16 juillet 1992, lors de la commémoration des 50 ans de la rafle du Vel d'Hiv qui avait fait plus de 13 100 victimes. Le président de Conseil constitutionnel s'était emporté face aux huées exprimées contre lui et contre le président François Mitterrand qui refusait de reconnaître la responsabilité de la République dans ce triste événement. " Vous m’avez fait honte !". "Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent" avait-il déclaré avant de lancer avec autorité : "Taisez-vous ! Quittez à l’instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir." 17:14 - Le cercueil de Robert Badinter a quitté le Conseil constitutionnel Peu après 17 heures, le cercueil de Robert Badinter - où plutôt le cénotaphe puisque la boîte ne contiendra pas le corps de l'ancien ministre mais des objets - a quitté le Conseil constitutionnel. Il doit rallier le Panthéon situé à seulement 4 kilomètres, où plutôt le bas de la rue Soufflot d'où le cortège partira entre 18h30 et 19h. LIRE PLUS

Une pause mémorielle dans la crise que traverse la Vème République pour rendre hommage à l'une de ses figures. Ce jeudi 9 octobre 2025, Robert Badinter fait son entrée au Panthéon, exactement 44 ans après l'abolition de la peine de mort en France. Une panthéonisation organisée vingt mois après la mort de l'ancien ministre de la Justice qui s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 février 2024, à l'âge de 95 ans.

Les célébrations de la panthéonisation de Robert Badinter ont débuté mercredi 8 octobre, avec 24 heures d'avance sur la cérémonie officielle. Une veillée funèbre a eu lieu au Conseil constitutionnel, institution présidée par l'ancien garde des Sceaux entre 1986 et 1995. Depuis mercredi soir et encore ce jeudi, de 10 heures à 17 heures, le public peut se recueillir près du cercueil du nouveau membre du Panthéon de Paris, le 83ème, jusqu'au départ de ce dernier pour sa dernière demeure.

Un discours de Macron et des interventions de plusieurs artistes

Le jour de la panthéonisation, le premier hommage à Robert Badinter doit se tenir dans les jardins du Palais-Royal avec un tir du petit canon prévu à midi. L'ancien ministre de la Justice sera ensuite transporté vers le Panthéon à 17 heures. Mais la cérémonie en tant que telle ne commencera qu'entre 18h30 et 19h. Organisée dans une atmosphère "sobre" et "solennelle", elle suivra "le scénario traditionnel" et durera environ une heure précise 20Minutes. Le cercueil de Robert Badinter remontera ainsi la rue Soufflot jusqu'à la place du Panthéon avant d'être accueilli par le président de la République sous la nef de l'édifice, où Emmanuel Macron prononcera un discours "court et percutant". Le chef de l'Etat, pris dans une nouvelle séquence mouvementée de la vie politique française, devrait se contenter de rendre un hommage au panthéonisé.

D'autres prises de parole sont prévues pour honorer la mémoire de Robert Badinter et évoquer les thèmes ayant marqué la vie de l'homme politique : le devoir de mémoire, la justice, notamment avec l'abolition de la peine de mort, et la République. Des artistes prendront la parole comme Julien Clerc qui interprétera L'assassin assassiné, une chanson de 1980 évoquant la lutte contre la peine capitale, toujours selon 20Minutes. Le comédien Guillaume Gallienne lira pour sa part un texte de Victor Hugo, un autre grand acteur du combat pour l'abolition de la peine de mort. Ce texte et tous ceux qui seront lus durant la cérémonie ont été choisis par Elisabeth Badinter, la veuve du défunt ministre qui a pris part à l'organisation de l'événement.

Après ces hommages, Robert Badinter sera conduit dans le caveau VII dit "des révolutionnaires de 1789" pour y reposer aux côtés de Condorcet, l'abbé Henri Grégoire et Gaspard Monge. La cérémonie devrait prendre fin sur les coups de 20 heures.

Une cérémonie accessible au public et sécurisée

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter est publique et ceux qui le souhaitent peuvent y assister "dans la limites des places disponibles dans le bas de la rue Soufflot, entre la place Edmond Rostand et la rue Saint-Jacques" a indiqué la mairie du Vème arrondissement de Paris. Des écrans géants sont installés pour suivre les hommages.

L'accès aux abords du Panthéon est sécurisé avec un large périmètre de sécurité mis en place dans toutes les rues donnant sur la place du Panthéon ou sur la rue Soufflot. Il est aussi limité à partir de 14 heures et jusqu'à 21h30 et possible uniquement depuis 15 points d'accès instaurés où l'accès est conditionné à une palpation et une fouille des sacs prévient Le Parisien. La préfecture invite les personnes devant se rendre à l'intérieur du périmètre de sécurité "à se signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée". Ce périmètre de sécurité ne sera levée que demain matin.