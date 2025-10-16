Booba en garde à vue : la police le suspecte d'un délit grave sur Gims

Booba a été placé en garde à vue le mercredi 15 octobre. Il est visé par une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement du chanteur Gims.

Élie Yaffa, plus connu sous le nom de Booba, est en garde à vue depuis le mercredi 15 octobre. Le célèbre rappeur français est entendu dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) à Paris, dans le cadre d'une enquête ouverte pour harcèlement et cyberharcèlement. Le "Duc de Boulogne" a fait l'objet d'une plainte déposée par un autre grand nom de la scène musicale française : le chanteur Gims.

L'ancien leader du groupe Sexion d'assaut avait déposé plainte contre Booba en 2024 s'estimant victime de harcèlement sur les réseaux sociaux depuis au moins six ans. L'ex-compagne de Gims, connue sous le nom de "DemDem", s'était associée à cette plainte. Le couple dénonçait des attaques multipliées, notamment dirigées contre le "physique" : "Tu ressembles à une croquette pour chat" aurait envoyé le rappeur des Hauts-de-Seine au chanteur. Tandis qu'il aurait insulté l'ex-compagne de Gims à plusieurs reprises en la traitant de "pondeuse" ou de "catin".

Booba aurait également diffusé des photos du chanteur sans les lunettes de soleil qu'il porte à chaque apparition publique et en aurait profiter pour critiquer l'artiste selon la plainte qui s'accompagne de publications sur les réseaux sociaux en guise de preuves. Les accusations visant Booba porteraient également sur les paroles de sa chanson Dolce Camara, dans laquelle il évoque le physique de "DemDem" : "On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme DemDem".

Contactés par l'AFP, ni les avocats de Booba, maîtres Marie Roumiantseva et Gilles Vercken, ni celui de Gims, maître David-Olivier Kaminski, n'ont souhaité faire de commentaire sur cette affaire.

Booba impliqué dans deux autres affaires de harcèlement

Ce n'est pas la première fois que Booba est mêlé à une affaire de harcèlement. Le "Duc de Boulogne" est déjà mis en examen pour le harcèlement de Magali Berdah, la plus célèbre des agents d'influenceurs. Le rappeur s'en était pris à Magali Berdah lors de sa croisade virtuelle contre les influenceurs. Booba doit même comparaître en justice le 9 décembre prochain à Paris pour être jugé pour le cyberharcèlement d'une journaliste de Franceinfo et de l'expert Tristan Mendès-France.