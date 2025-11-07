Concerts de Jul : comment acheter un billet si vous avez raté la vente officielle ?

Vous avez raté la vente officielle pour les quatre concerts de Jul à Paris et Marseille en 2026 ? Il vous reste une ultime chance de vous procurer le précieux sésame, on vous explique.

Ce vendredi 7 novembre à 10 heures, s'ouvrait la billetterie générale des deux concerts au Stade de France et deux autres au Stade Orange Vélodrome de Jul, après une prévente réservée aux plus rapides qui s'est déroulée ce mercredi. Les shows se dérouleront les 15 et 16 mai 2026 au Stade de France (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis), puis les 29 et 30 mai 2026 au Stade Orange Vélodrome, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Concernant les prix, les tarifs pour les quatre concerts sont compris entre 69 et 196 euros pour les meilleures places. Plusieurs options sont également proposées aux spectateurs afin de pouvoir entrer plus tôt dans le stade. Comme pour tout concert de ce calibre, il est important de faire attention aux arnaques. Les seules plateformes officielles sur lesquelles il est possible d'acheter une place sont les suivantes : Ticketmaster, Stade de France, Orange Vélodrome et Adam Concerts.

Une dernière chance de voir Jul en concert

Mais le plus difficile pourrait tout simplement être d'arriver à se procurer le précieux sésame ! En effet, les places sont chères et sont parties comme des petits pains ce vendredi. Alors, existe-t-il vraiment une solution miracle pour tenter d'obtenir une place et voir son idole en chair et en os ? Et bien oui. Même si toutes les places sont annoncées comme "vendues" sur les plateformes de vente, il reste encore un espoir.

Un ultime recours demeure et nous vous conseillons de tenter votre chance. Quand un site - Ticketmaster ou Adam Concerts par exemple - indique complet, ce n'est pas toujours fini. Il arrive souvent que des milliers de places restent dans les paniers, sans que le paiement ne soit validé par l'internaute. C'est votre chance ! Certaines places sont alors relâchées quelques minutes, voire quelques heures plus tard, ce qui offre une toute dernière chance aux fans ayant raté la vente.