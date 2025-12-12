Roi Charles III : son cancer, son combat contre la maladie... Un discours pour s'expliquer devant tous les Britanniques

Atteint d'un cancer depuis près de deux ans, Charles III s'exprimera sur son parcours de guérison face à la maladie dans un message vidéo diffusé ce vendredi 12 décembre à 20h sur une chaîne anglaise.

Un message du roi Charles III à tous les Britanniques. Ce vendredi 12 décembre, une vidéo du monarque s'adressant à tous les citoyens va être diffusée sur Channel 4 à 20 heures (21 heures en France). Le roi, atteint d'un cancer depuis près de deux ans, devrait donner des nouvelles de sa santé. Le cœur de son message devrait aussi porter sur les programmes de dépistage du cancer qui favorisent les diagnostics précoces et une meilleure prise en charge. Un message de prévention diffusé à l'occasion d'une émission télévisée Stand Up To Cancer de la chaîne et de l'organisation Cancer Research UK, dont le but est de lever des fonds contre la maladie indique l'agence britannique PA.

Le monarque de 77 ans s'est déjà exprimé à quelques reprises sur sa santé et son cancer. Diagnostiqué en février 2024 lors d'une opération de la prostate, le roi d'Angleterre avait rapidement rendu public rompant avec les habitudes de la Couronne de rester discrète autant que possible sur les éventuels problèmes de santé du monarque. L'annonce du Charles III avait en partie été faite pour expliquer l'absence du roi qui avait interrompu ses activités pendant plusieurs semaines pour la mise en place de son traitement.

Un message "personnel" sur le parcours de Charles III face au cancer

Le cancer du roi Charles III avait également été évoqué en mars dernier après une brève hospitalisation du monarque en raison de certaines "effets secondaires" du traitement qu'il suit chaque semaine. Et en avril, le roi avait indiqué dans un message de reconnaissance aux organisations caritatives britanniques que le diagnostic de cette maladie est "impressionnant et parfois effrayant". Il n'a cependant jamais donné de détail sur son combat personnel contre le cancer, le palais de Buckingham refusant d'en dévoiler la nature exacte.

Charles III pourrait cette fois revenir davantage sur son état de santé. Lors de son discours , le roi devrait livrer un message "personnel" et revenir sur son parcours de guérison face à la maladie. Alors que le roi a intensifié ses activités au cours de l'année écoulée, il pourrait porter un message optimiste sur la prise en charge de la maladie ou même l'amélioration de son état personnel.

La prise de parole de Charles ne se fera cependant pas en direct, à la différence du reste de l'émission Stand Up To Cancer. Le message vidéo a été enregistré durant la dernière semaine de novembre depuis la résidence royale de Clarence House, à Londres.