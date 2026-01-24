CNews : le soutien de Pascal Praud à Sonia Mabrouk après ses propos sur Jean-Marc Morandini

Pascal Praud a réagi, sur le réseau social X, aux propos de sa collègue Sonia Mabrouk, également animatrice sur CNews, sur le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini.

Pascal Praud apporte son soutien à Sonia Mabrouk. Le journaliste de CNews est revenu, samedi 24 janvier, sur les propos de sa collègue, qui a critiqué le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini. Ce dernier, également présentateur sur la chaîne, a été définitivement condamné, à la mi-janvier, pour corruption de mineurs. L'animateur est toujours présent à l'antenne malgré cette condamnation. "Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et il reste à l'antenne sur CNews", avait assuré la chaîne dans la foulée à l'Agence France-Presse.

Pascal Praud s'est exprimé dans un tweet publié sur son compte X. "Sonia Mabrouk a répondu à Jérôme Guedj qui l'a interrogée mardi 20 janvier au sujet de Jean-Marc Morandini. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia. Elle a trouvé les mots justes. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles", a souligné le présentateur de l'émission L'Heure des Pros sur CNews.

"Chacun a pu entendre sur l'antenne de CNews que je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles et les comportements sexistes. Je pense évidemment aux victimes", a également indiqué Pascal Praud sur le réseau social.

Les mots forts de Sonia Mabrouk

Pascal Praud a donc apporté son soutien à Sonia Mabrouk. Sur le plateau de CNews, la journaliste a été interrogée, il y a plusieurs jours, sur le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini par le député socialiste Jérôme Guedj. "J'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie, mais en aucun cas ça ne vaut de cautionner cela, et en aucun cas c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons, et qui est d'une gravité réelle", avait notamment estimé Sonia Mabrouk. "Votre question est légitime. Je n'en dors pas depuis plusieurs jours", avait ajouté la journaliste.

Ce maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini a été acté alors que la chaîne iTélé (devenue CNews) avait pris un engagement en 2016. "En cas de condamnation, Jean-Marc Morandini et iTélé ont d'ores et déjà prévu qu'il quitterait le groupe sans indemnités".