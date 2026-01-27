Mort de Sly Dunbar : de quoi est mort ce batteur légendaire du reggae ?

Légendaire batteur jamaïcan, Sly Dunbar est mort lundi 26 janvier 2026. De Bob Marley à Serge Gainsbourg en passant par Bob Dylan, il aura collaboré avec de nombreux artistes de renom.

Sly Dunbar est mort. Membre iconique du duo rythmique reggae influent Sly & Robbie, Lowell Fillmore Dunbar de son vrai nom s'est éteint dans son sommeil lundi 26 janvier. Né le 10 mai 1952 à Kingston en Jamaïque, il était âgé de 73 ans. C'est son épouse, Thelma qui a annoncé la triste nouvelle au Jamaica Gleaner. "Vers 7 heures ce matin, je suis allée le réveiller et il ne répondait pas. J'ai appelé le médecin et c'est la nouvelle qui est tombée", a-t-elle expliqué sans donner davantage de détails sur les causes de la mort de l'artiste, qui était néanmoins malade depuis un moment. Et la compagne de Sly Dunbar de se remémorer sa dernière journée : "Hier, il a passé une excellente journée. Des amis sont venus lui rendre visite et nous avons tous passé un très bon moment. Il a bien mangé hier… d'habitude, il n'a pas d'appétit. Je savais qu'il était malade… mais je ne pensais pas qu'il était à ce point malade."

Acolyte du bassiste jamaïcain Robbie Shakespeare, décédé en décembre 2021, Sly Dunbar est à ce jour considéré comme l'un des batteurs les plus respectés du monde. Avec son partenaire de musique, ils ont participé à de (très) nombreux albums d'artistes particulièrement connus. Outre leurs collaborations avec Bob Marley sur des titres comme Punky Reggae Party, il a également participé à pas moins de trois albums majeurs de Bob Dylan (Infidels, Empire Burlesque), trois albums de Grace Jones (Warm Leatherette, Living My Life ou encore Nightclubbing) et quatre albums d'un certain Serge Gainsbourg. Mais ce n'est pas tout !

"On a l'impression que Sly Dunbar est enchaîné à un siège de studio"

Ainsi, parmi les artistes avec qui Sly Dunbar et Robbie Shakespeare ont pu collaboré, on compte Mick Jagger, Jimmy Cliff, Joe Cocker, Marianne Faithfull, Madonna, No Doubt, Britney Spears ou encore Simply Red. "On a l'impression que Sly Dunbar est enchaîné à un siège de studio quelque part en Jamaïque, mais en réalité, ses pistes de batterie sont tellement intéressantes qu'elles sont réutilisées sans cesse", s'amusait en 1979 le producteur Brian Eno, qui remarquait à l'époque que "quand on achète un disque de reggae, il y a 90% de chances que le batteur soit Sly Dunbar".

Avec leur label Taxi Records, fondé en 1980, Sly et Robbie ont également contribué à l'essor de nombreux artistes parmi lesquels Black Uhuru, Chaka Demus & Pliers, Ini Kamoze, Beenie Man et Red Dragon, rappelle le Jamaica Gleaner. Sly Dunbar aura été nommé quelque 13 fois aux Grammys Awards. Il en aura remporté deux : le Grammy du meilleur enregistrement raggae pour Anthem de Black Uhuru en 1985, le second pour Friends de Sly & Robbie, qui a obtenu en 1990 le Grammy du meilleur album de raggae.