Élections présidentielle 2027 : Philippe Poutou va-t-il soutenir Jean-Luc Mélenchon ?

L'ancien porte-parole du NPA a expliqué qu'il pourrait soutenir la candidature de La France insoumise en 2027 lors de la prochaine élection présidentielle.

La gauche extrême parviendra-t-elle à s'unir pour la prochaine élection présidentielle ? Philippe Poutou s'est exprimé à ce sujet lors d'une interview à Backseat, jeudi 5 mars 2026. Il s'est dit prêt à faire un geste d'ouverture pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon en 2027. Sur le plateau de Backseat, l'ex-porte-parole du NPA a indiqué qu'il était "probable" que son parti ne présente aucun candidat et se range plutôt derrière celui de La France insoumise. "Je ne veux pas engager mon parti là-dessus, on va d'abord discuter. Est-ce qu'on y va ou pas ?", s'est demandé Philippe Poutou.

Actuellement en campagne pour les municipales à Bordeaux, où il est tête de liste, il estime que l'élection présidentielle de 2027 sera "très particulière". "Pour la première fois, l'extrême droite peut gagner. Ça fait partie des possibilités. Elle est même favorite", observe-t-il. Il estime que cela aura une incidence sur les discussions en interne. "On fera peut-être le choix de ne pas aller à la présidentielle, mais la décision n'est pas prise", a-t-il souligné.

Cela signifie que, pour la première fois aussi, la formation trotskiste ne présentera pas un candidat à l'élection suprême.

Philippe Poutou, lui-même, s'est présenté trois fois : en 2012, en 2017 et en 2022. Avant cela, Olivier Besancenot avait également tenté sa chance en 2002 et en 2007.

Une alliance inédite ?

Aussi, Philippe Poutou avait déjà manifesté en 2023 un intérêt pour que la formation politique qu'il représentait alors se joigne à d'autres : "Ce ne serait pas raisonnable que je retourne à la présidentielle. On aimerait bien qu'il n'y ait pas une candidature LFI, une candidature LO, une candidature NPA… Je préférerais qu'il y ait une candidature large", avait-il dit à nos confrères de Libération.

Étant donné que cette candidature large ne s'est pas mise en place, Philippe Poutou se rabat sur l'option Mélenchon et La France insoumise.

Comme l'indique le Huffpost, après la mort du militant d'extrême droite Quentin Deranque à Lyon dans le Rhône, Philippe Poutou avait vivement critiqué les comportements de la gauche, dans un sens large, à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. "Plus la droite et l'extrême droite seront fortes, plus ce sera l'ensemble de la gauche le problème, estime-t-il. Ils sont cons les Olivier Faure et les Marine Tondelier parce qu'ils prendront dans la gueule bientôt aussi. C'est hyper dangereux de jouer contre Mélenchon comme ils le font.", avait-il déclaré.