Nouveau Premier ministre : quels noms évoqués pour remplacer Attal ?

Qui sera le Premier ministre qui succèdera à Gabriel Attal ? Plusieurs noms sont sur la table, mais le choix d'Emmanuel Macron devrait dépendre du scénario qui se profile à l'Assemblée nationale.

Qui sera le prochain Premier ministre ? Le remplacement de Gabriel Atta à Matignon va entériner la reconfiguration de la vie politique française, et plus précisément le passage de l'ère présidentialiste débutée avec le quinquennat d'Emmanuel Macron à une séquence pour parlementariste. Les députés et l'Assemblée nationale vont retrouver une place centrale dans la politique, car aucun gouvernement, dans la configuration actuelle, ne pourra se maintenir sans le soutien de la majorité des élus. Or, aucun groupe ne peut se targuer de tenir le vote de l'hémicycle pour acquis, trois blocs comptant entre 143 et 182 sièges.

Sans majorité, il n'y aura pas de gouvernement. Ou du moins pas de gouvernement stable, ce qui revient à dire la même chose. Une seule motion de censure votée par 289 députés, en l'occurrence deux des trois blocs puissants de l'Assemblée nationale, suffit pour renverser le Premier ministre et son gouvernement. Autrement dit, et quoi que l'on entende, la composition du nouvel hémicycle impose que'aucun groupe ne peut gouverner seul, pas même le Nouveau Front populaire arrivé en tête des élections législatives anticipées.

Le parallèle avec les deux années durant lesquelles la macronie a œuvré avec une majorité relative de seulement 250 députés ne tient pas. L'exécutif pouvait compter sur les élus LR qui amendaient et votaient les textes dans une majorité de circonstances, ou bien qui refusaient de voter une motion de censure lorsqu'il y avait recours à l'article 49.3. Ce qui revient là encore à dire la même chose.

Un Premier ministre de gauche, de coalition ou les deux ?

La composition de l'Assemblée nationale - figée pour au moins un an, aucune dissolution ne pouvant avoir de nouveau lieu d'ici là -, limite les scénarios possibles concernant le futur gouvernement : le blocage institutionnel en l'absence d'alliance ou la constitution d'une coalition entre des groupes parlementaires ou députés d'accord pour diriger le pays sur la base d'un accord de gouvernement.

La gauche pourrait ainsi s'installer à la tête du gouvernement en formant une alliance avec d'autres forces politiques, ce qui lui permettrait de gouverner en rencontrant moins d'accros. Autant de possibilités qui sur le papier semblent faciles à mettre en œuvre. Mais l'Assemblée nationale est déjà pleine de nœuds gordiens et les démêler devra être faits avec doigté : pour l'heure, le Nouveau Front populaire s'oppose à un rapprochement avec le camp présidentiel au-delà des quelques membres de l'aile gauche ; les ténors de la macronie refusent de s'associer à l'union de la gauche à moins que celle-ci sorte LFI de son giron ; et les Républicains dont les voix font de l'œil au camp présidentiel sont encore réticents à l'idée de combler les places manquantes une nouvelle fois. Parvenir à trouver un accord de programme unissant la gauche, la macronie et la droite semble relever d'une équation complexe.

Qui pourrait être nommé Premier ministre ?

Malgré la prolongation de quelques jours de son séjour à Matignon, Gabriel Attal va devoir laisser la place de Premier ministre. Plusieurs personnalités politiques assurent être prêtes à prendre la relève, mais sur qui Emmanuel Macron pourrait arrêter son choix ? Vraisemblablement sur des représentants de la gauche, laquelle est majoritaire à l'Assemblée. Mais celle-ci n'a elle-même pas arrêté son choix, se contentant d'exclure deux personnes de la liste des prétendants à Matignon : Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Le premier, bien que toujours soutenu par le insoumis, ne répond pas au critère de consensus souhaité par le Nouveau Front populaire. Même chose pour le second.

Non seulement d'avoir un profil consensuel, le futur Premier ministre de la gauche doit être en mesure "d'apaiser", présenter les compétences et l'expérience nécessaires pour gouverner, d'autant plus dans une coalition, et s'aligner sur le programme du Nouveau Front populaire selon Marine Tondelier. Plusieurs cadres de la gauche ajoutent que choisir une femme serait très opportun. Et de nombreux noms féminins sont évoqués : Clémence Guetté (LFI), Clémentine Autain (LFI qui prend ses distances avec Jean-Luc Mélenchon), Mathilde Panot (LFI) et même Marine Tondelier (Ecologiste) remarquée dans les derniers jours de campagne.

D'autres noms circulent également et prouvent que la guerre fait rage en interne : François Ruffin (LFI en rupture avec Jean-Luc Mélenchon) Manuel Bompard (LFI), Olivier Faure (PS) et tous les autres qui se sont proposés mais qui semblent être en moins bonne position comme Carole Delga (PS). Des profils moins marqués politiquement et donc moins clivants, à même de réunir des majorités de projets pourraient aussi sortir du lot.

Dans l'hypothèse d'un gouvernement de coalition nationale encore plus large, rassemblant la gauche jusqu'à LR, l'idée d'une nomination d'un "vieux sage" de l'hémicycle, capable de trouver l'équilibre entre le NFP, les macronistes et LR, n'est pas exclue. Un personnalité "technique" et apolitique pourrait aussi, dans cette hypothèse, être soulevée.

Quand le Premier ministre sera-t-il nommé ?

L'union de la gauche, encore loin d'avoir arrêté un choix, poursuit les échanges pour désigner son futur Premier ministre. Mais les représentants de tous les partis de gauche ont annoncé le 8 juillet, au lendemain des législatives, qu'un nom sera présenté "à la fin de la semaine". Il faudrait tout de même devoir attendre quelques jours supplémentaires avant la nomination du Premier ministre, Emmanuel Macron étant happé par les célébrations du 14 juillet après son retour de sommet de l'Otan à Washington. L'attente pourrait même durer davantage, en raison de l'ouverture prochaine des Jeux olympiques. Le président de la République pourrait solliciter un accord de tous les partis pour laisser l'équipe actuelle gérer les affaires courantes le temps de la période olympique.