Swing States : résultats des sondages dans les 7 Etats clés de l'élection américaine

L'élection présidentielle américaine 2024 devrait se gagner dans les Swing states, ces sept états incertains du scrutin. À l'approche des résultats, une tendance se dégage.

Au cours des deux dernières semaines, la donne s'est complètement inversée entre Donald Trump et Kamala Harris. D'abord, au niveau national. Le candidat républicain fait son retard sur sa concurrente démocrate depuis maintenant deux semaines. Selon les toutes dernières études d'intentions de vote, la vice-présidente démocrate recueille autour de 49% des intentions de vote contre 48% pour son adversaire à l'échelle nationale sur les derniers jours. Pour autant, les résultats les plus importants lors de l'élection présidentielle américaine sont ceux par Etats. Ici aussi, Donald Trump gagne du terrain et devance désormais Kamala Harris dans tous les Swing states, sans exception, alors que cette dernière était encore devant dans deux d'entre eux la semaine passée.

En effet, selon le mode de scrutin américain, chaque Etat remporté garantit un certain nombre de voix sur les 538 grands électeurs qui votent pour élire le président américain. La plupart des 50 États sont acquis à un parti politique, mais les "Swing states", 7 Etats incertains, basculent à droite ou à gauche selon les scrutins. Ces derniers (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, Arizona et Caroline du Nord) doivent être remportés pour s'assurer l'accès à la Maison Blanche. Et cette année, les sondages sont extrêmement serrés dans les principaux Swing states, selon RealClear Politics. Le statut complexe de la Floride nous conduit à l'inclure dans notre article consacré aux Swing states, avec 30 grands électeurs à la clé, son poids est considérable dans la course à la Maison Blanche. Voilà pourquoi, Linternaute.com décide de détailler les enjeux dans les 7 swing states, ainsi qu'en Floride.

Etats Donald Trump en % Kamala Harris en % Arizona (11 grands électeurs) 48.4 47.4 Nevada (6 grands électeurs) 49.0 46.9 Wisconsin (10 grands électeurs) 48.0 47.8 Michigan (10 grands électeurs) 48.8 47.6 Pennsylvanie (19 grands électeurs) 47.9 47.1 Caroline du Nord (16 grands électeurs) 48.4 47.9 Géorgie (16 grands électeurs) 48.8 47.0

Wisconsin (10 grands électeurs) : Harris 47,8 % - Trump 48 %

Si le Wisconsin est présenté comme un bastion démocrate, il a été remporté de justesse par Donald Trump en 2016, avant d'être récupéré par Joe Biden quatre ans plus tard, notamment grâce au vote des banlieues et des femmes, signe de son importance stratégique dans l'élection présidentielle américaine. Pour rappel, la convention républicaine de juillet 2024 s'est déroulée dans le Wisconsin, et la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris y a organisé son premier meeting de campagne, à Chicago, comme pour tenter d'asseoir l'emprise des démocrates sur cet Etat. Le vote pourrait en réalité basculer en fonction du vote des 180 000 électeurs latinos non-inscrits. Le candidat qui parviendra à les convaincre devrait remporter la mise dans cet Etat.

Michigan (15 grands électeurs) : Harris 47,6 % - Trump 48,8 %

Cet Etat du Midwest a longtemps voté pour un candidat démocrate, jusqu'à l'arrivée sur la scène politique de Donald Trump. En 2016, le républicain rafle la mise et remporte les 15 grands électeurs de cet Etat industriel. Les démocrates reprennent la main en 2020, mais le résultat devrait être extrêmement serré cette année. Avec une importante communauté Arabo-Américaine, le soutien clair apporté par Joe Biden à Israël pourrait s'avérer être préjudiciable. Sans pour autant se reporter sur les républicain, ce vote pourrait manquer aux démocrates pour l'emporter. La jeunesse étudiante et progressiste représente aussi un enjeu principal du vote, elle pourrait s'abstenir, toujours en contestation au soutien des Etats-Unis envers Benjamin Nétanyahou. Le changement de candidat et les positions légèrement plus fermes de Kamala Harris au sujet d'Israël feront-elles pencher la balance en faveur du camp démocrate et pousseront-elles les indécis à aller voter ? Difficile à dire.

Pennsylvanie (19 grands électeurs) : Harris 47,1 % - Trump 47,9 %

Si un triomphe en Pennsylvanie n'est pas gage de victoire finale, il met certainement sur les bons rails. Trump en 2016, Biden en 2020... Vers quel camp la Pennsylvanie va-t-elle pencher en 2024 ? Le cinquième Etat le plus peuplé du pays permettra au candidat vainqueur de remporter pas moins de 19 grands électeurs. Un Etat dans lequel un habitant sur huit se trouve en insécurité alimentaire. Et les démocrates pourraient bien partir avec un léger avantage : Joe Biden, l'ex-candidat à la présidentielle a grandi dans la ville ouvrière de Scranton, en Pennsylvanie. Un atour que ces derniers, dont Kamala Harris, devraient mettre en avant. De son côté, Donald Trump ne ménage pas ces efforts dans cet Etat, notamment en ciblant les régions rurales et ouvrières.

Géorgie (16 grands électeurs) : Harris 47 % - Trump 48,8 %

Après 30 ans de vote républicain, la Géorgie a basculé côté démocrate en 2020 pour 11 800 voix, soit 0,23 point d'écart. Un vote qui, comme cette année, sera grandement déterminé par la couleur politique de la ville d'Atlanta. Avec sa banlieue, elle représente la moitié de la population de l'Etat. Les populations Afro-Américaines (30 % de la population de l'Etat) sont désormais plus importantes dans cet Etat, notamment en banlieue. Une évolution notoire qui a poussé la législature plutôt républicaine de cet Etat à adopter plusieurs lois liées à l'exercice du droit de vote. Des lois controversées et signées sans débat par le gouverneur Brian Kemp qui mettent des bâtons dans les roues des administrateurs de la Géorgie. Le combat promet d'être rude pour remporter les 16 grands électeurs de l'Etat.

Nevada (6 grands électeurs) : Harris 46,9 %- Trump 47,7 %

Lors des deux dernières élections présidentielles américaines, les habitants de l'Etat du Nevada ont opté pour l'option démocrate. Pour autant, le gain du Nevada ne sera en rien une partie de plaisir pour la remplaçante de Joe Biden, Kamala Harris. D'abord, car cet Etat présente le troisième taux de chômage le plus élevé des Etats-Unis (5,2 %), autrement dit, le bilan de l'actuel président du pays en la matière n'est pas probant dans cette région, ce qui pourrait conduire l'électorat à se désolidariser des démocrates. Dans le même temps, l'adhésion des latino-américains pourrait faire pencher la balance dans l'un ou l'autre camp dans le Nevada. En effet, la communauté représente pas moins de 20 % de la population de l'Etat. Ce qui, ici, pourrait plutôt profiter à Kamala Harris qui a déjà témoigné son attachement à ce territoire, là ou son concurrent Donald Trump a d'ores et déjà annoncé une baisse des règlementations. Comme dans tous les swing states, le résultat sera serré.

Arizona (11 grands électeurs) : Harris 47,4 % - Trump 49 %

En 2020, Joe Biden s'est imposé avec seulement 0,3 point d'avance sur Donald Trump dans cet Etat généralement acquis à la cause des républicains. Avec une population en explosion et diverse, elle a été multipliée par sept en soixante ans, l'Arizona est un Etat extrêmement complexe dans lequel les questions de l'immigration et de l'avortement sont brûlantes. Durant le mandat de Joe Biden, le passage de migrants à la frontière a atteint des records, un axe de communication tout trouvé pour Donald Trump, envisageant de mener "la plus grande opération d'expulsion" de l'histoire des Etats-Unis, s'il venait à être élu à la Maison Blanche, comme il l'a déclaré lors de son débat débat face à Kamala Harris, mardi 10 septembre. Concernant l'avortement, les républicains ont échoué à rétablir une loi de 1864 pour interdire totalement l'avortement dans l'Etat. L'avortement pourrait donc être le point de bascule du vote dans cet état de la Sun Belt. Si la législature de l'Arizona est plutôt républicaine, la gouverneure est démocrate. Le match devrait donc être plus que serré entre Donald Trump et Kamala Harris pour rafler la mise et les 11 grands électeurs de cet Etat

Caroline du Nord (16 grands électeurs) : Harris 47,9 % - Trump 48,4 %

Si Donald Trump était donné largement vainqueur dans cet Etat en début d'année, le désistement de Joe Biden et la candidature de Kamala Harris a totalement rebattu les cartes et redonné espoir au camp démocrate. Si l'écart devrait être infime entre les deux candidats, la tâche sera tout de même ardue pour la la vice-présidente des Etats-Unis dans un Etat qui n'a élu un démocrate que deux fois lors des cinquante dernières années, dont Barack Obama en 2008. De plus, les républicains sont plus nombreux à être inscrits sur les listes électorales de Caroline du Nord. En revanche, Kamala Harris pourrit miser sur une nouvelle forte implantation dans l'Etat avec l'ouverture de 20 bureaux et le recrutement de 10 000 bénévoles. Les communautés rurales de l'Etat sont aussi ciblées par les démocrates, après avoir été délaissées aux mains des républicains. Ce vivier - résidant dans une zone rurale - constitue plus de 3 millions de personnes. Autrement dit, si une partie venait à basculer vers le camp démocrate, la Caroline du Nord pourrait accorder son soutien à Kamala Harris.

Floride (30 grands électeurs) : Harris 44,8 % - Trump 51 %

La Floride est-elle devenue un fief républicain, et plus vraiment un swing state ? À y regarder de plus près, cette affirmation n'est pas complètement fausse. Donald Trump semble creuser un premier écart dans les derniers sondages. Le magnat de l'immobilier américain a remporté l'Etat lors des deux dernières élections, en 2016 et 2020. L'Etat "stratégique" qu'était la Floride au début des années 2000 semble donc avoir changé de statut. Une nouvelle tendance qui peut s'expliquer par des raisons démographiques. En effet, dernièrement, la Floride a observée l'arrivée d'une population plutôt âgée, de plus de 65 ans qui représente aujourd'hui plus de 21 % de la population totale de l'Etat. Cette catégorie socio-professionnelle plutôt aisée et son vote, en majorité républicain, peuvent permettre d'expliquer les derniers sondages dans cet Etat.