PS : Olivier Faure annonce un Congrès en juin et se porte candidat à sa succession à la tête du parti

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a annoncé dimanche 16 février sur France 3 organiser en juin un Congrès du PS. Il a ajouté se présenter comme candidat à sa propre succession, après déjà sept ans à la tête de ce parti.

"Je souhaite qu'au premier semestre, nous puissions en terminer avec ce Congrès et que nous puissions bien trancher la ligne" politique de la formation de gauche. En présentant sa candidature, il explique vouloir "aller jusqu'au bout de ce que nous avons entrepris et permettre de retrouver la gauche, retrouver les électrices et les électeurs qui nous ont fait défaut".

François Hollande, candidat à la tête du PS ?

Lorsqu'il a entamé son mandat il y a sept ans, Olivier Faure avait été très critique de la ligne politique précédente, menée par François Hollande, dont il avait fait "l'inventaire". Et depuis plusieurs mois, les deux hommes politiques jouent des coudes pour gagner ou conserver leur influence sur le PS. L'ancien président de la République se fait de plus en plus sonore et ne cache pas son animosité envers la stratégie politique de l'actuel secrétaire du parti, rappelle Sud-Ouest. Il a même appelé à ce qu'il soit remplacé dès le prochain congrès. François Hollande souhaite-t-il retrouver sa place à la tête du parti, qu'il a dirigé pendant dix ans ?

Interrogé à ce sujet, Olivier Faure ironise : François Hollande veut "le renouvellement en revenant lui-même, en se proposant pour être la nouvelle tête du Parti socialiste". "Je crois que ce n'est pas tout à fait ce que nous avons entrepris depuis sept ans et je ne crois pas que ce soit aussi la volonté des socialistes", a-t-il ajouté.