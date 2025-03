Discours de Macron ce soir 20h : une annonce sur des impôts nouveaux pour les Français ?

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce mercredi 5 mars à 20h, pour parler de la situation en Ukraine. Il devrait indiquer comment mobiliser des milliards d'euros pour la défense européenne.

Emmanuel Macron tiendra un discours solennel ce mercredi 5 mars ce soir à 20h. Le chef de l'Etat a indiqué sur ses réseaux sociaux, à travers un message très succinct ce matin, qu'il ferait une allocution pour parler de l'Ukraine et la situation internationale. " Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous", a-t-il simplement écrit.

Le président de la République a plusieurs fois martelé que l'élection de Donald Trump, puis la manière du président américain de faire pression sur Volodymyr Zelensky, tout comme la volonté des Etats-Unis de se désengager militairement de l'Europe constituaient un bouleversement majeur. Emmanuel Macron a conservé un lien direct avec le président américain, il a eu l'opportunité de le mettre en garde sur l'influence russe, fin février, à la Maison-Blanche. Mais l'altercation de Donald Trump avec le président ukrainien et la propension de l'administration américaine à reprendre les éléments de langage de Moscou pour décrire la guerre en Ukraine démontrent que les échanges entre Paris et Washington sont jusque-là peu fructueux.

Hier soir, le chef de l'État français a salué la volonté de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky "de réengager le dialogue avec les États-Unis" et a redit "la détermination de la France à travailler avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d'une paix solide et durable en Ukraine". Emmanuel Macron sait que Donald Trump tort la réalité en modérant la responsabilité de la Russie dans cette guerre, il sait aussi que l'alliance entre l'Europe et les Etats-Unis est très affaiblie. Mais il compte agir pour que Washington soit du côté de l'Europe à la table des négociations. Il doit expliciter ce point ce soir.

Le président français doit aussi parler franchement aux Français de la nécessité, selon lui, d'investir considérablement plus dans notre industrie militaire. La Commission européenne a déjà dévoilé mardi soir un plan pour "réarmer l'Europe", dont le but est de mobiliser près de 800 milliards d'euros afin de renforcer la défense de l'Europe et de fournir une aide "immédiate" à l'Ukraine pour palier le retrait financier de l'aide américaine.

La Commission européenne "encourage" jusque-là les Etats à dépenser plus pour leur défense, et souhaite pour cela une dérogation des règles budgétaires qui les obligent à limiter leur déficit public à 3% de leur PIB.

Emmanuel Macron a déjà indiqué que la France devait augmenter le budget des Armées de 2% à 3,5% du PIB ou même davantage. Ce qui signifie que la France devra dégager une enveloppe de 40 à 50 milliards d'euros chaque année, à minima. Le président a déjà préparé les esprits à la nécessité d'"ajustements budgétaires" : il n'est pas exclu que des impôts nouveaux soient nécessaires pour financer ce nouvel effort militaire. Emmanuel Macron a aussi déjà évoqué la possibilité de créer un nouveau livret réglementé, sur le modèle du livret A, pour orienter l'épargne des Français vers les entreprises de défense. Par ailleurs, le président a aussi, le 20 février, incité les Français à songer à intégrer la réserve militaire. Il avait annoncé le 20 janvier un projet à venir pour "mobiliser" davantage de jeunes volontaires "en renfort des armées" en cas de besoin, face à une "accélération des périls" depuis la guerre en Ukraine.