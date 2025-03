Fini la carrière politique de Marine Le Pen ? Le risque d'une condamnation au procès du RN

Jugée dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, Marine Le Pen risque d'être condamnée à une peine de prison et à une peine d'inéligibilité. Le verdict, attendu ce lundi 31 mars, s'annonce décisif pour son avenir politique.

Le verdict du procès sur l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national (RN) va-t-il sonner la fin de la carrière politique de Marine Le Pen ? La députée d'extrême droite, jugée pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics, encourt une condamnation à de la prison et une amende, mais elle redoute surtout la prononciation d'une peine d'inéligibilité.

En plus de cinq ans de prison, dont trois avec sursis, et d'une amende de 300 000 euros, le parquet a requis une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire contre Marine Le Pen. Cela signifie que si les réquisitions sont suivies par les juges, alors l'élue n'aura pas le droit d'être candidate à la prochaine élection présidentielle de 2027 comme elle l'envisage. Marine Le Pen a d'ailleurs dénoncé des réquisitions "outrancières" ayant pour objectif son "exclusion de la vie politique" et la "ruine" du RN.

Les peines prononcées contre Marine Le Pen ont déjà fait couler beaucoup d'encre, mais il ne s'agit que de réquisitions et les juges peuvent encore décider de relaxer l'élue ou de la condamner à des peines différentes, moindres ou plus lourdes. Au regard de la loi, la triple candidate à la présidentielle encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Les juges peuvent donc s'affranchir des réquisitions dans leur verdict, mais en cas de condamnation il sera difficile pour Marine Le Pen d'échapper à une peine d'inéligibilité. La faute à la loi Sapin 2 entrée en vigueur le 11 décembre 2016 qui rend "obligatoire" le prononcé de cette peine à l'encontre de toute personne condamnée à une infraction portant atteinte à la probité, à l'instar du détournement de fonds publics selon l'article 432-15 du Code pénal.

Une inéligibilité suspensive ou non ?

Si le verdict prononcé contre Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires pose la question d'une condamnation à une peine d'inéligibilité, il soulève aussi la question du caractère suspensif ou non de celle-ci. En principe, une peine d'inéligibilité est suspensive en cas d'appel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appliquée en cas de recours, mais ce n'est plus le cas lorsqu'elle s'accompagne d'une exécution provisoire. Cette précision a pour effet de rendre la peine applicable malgré les voix de recours et jusqu'à ce qu'un de ces recours réévalue la condamnation. Une peine suspensive permettrait à Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027 compte tenu du délai des procès en appel, tandis qu'une peine avec exécution provisoire fermerait définitivement cette porte et empêcherait à Marine Le Pen de se représenter à un scrutin, quel qu'il soit, jusqu'en 2030.

Plus que de priver Marine Le Pen de la prochaine élection présidentielle, une peine d'inéligibilité risquerait de mettre un coup d'arrêt à la carrière politique de la députée. Cinq ans c'est long, surtout en politique et lorsqu'on est tenu à l'écart de tous les scrutins. Et en cas de retour envisageable pour la présidentielle de 2032, l'élue du Pas-de-Calais serait peut-être affaiblie par ses années d'absence et de mise à distance. A noter que la peine d'inéligibilité pourrait être portée à 10 ans repoussant un retour à 2040 et le rendant encore plus difficile.

Reste que Marine Le Pen pourra se raccrocher à son siège de députée, même en cas de condamnation et d'inéligibilité. Le Conseil constitutionnel refuse de priver un élu d'un mandat en cours tant que la condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire confirmée en appel et en cassation. La cheffe de file des députés du RN pourrait donc théoriquement prendre part au jeu politique jusqu'aux prochaines législatives, lesquelles sont prévues en 2027 à moins d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, une option qui sera possible dès l'été 2025.