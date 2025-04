Marine Le Pen inéligible : l'hypothèse Bardella écartée pour 2027 avec des éléments de langage précis

Malgré une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire de cinq ans prononcée à son encontre, Marine Le Pen n'a pas dit son dernier mot pour 2027, écartant au passage la candidature de son poulain Jordan Bardella.

09:53 - "Cette décision n’est pas une décision politique", assure le procureur général près la Cour de cassation Ce mardi matin, sur RTL, le procureur général près la Cour de cassation Rémy Heitz, a affirmé que "la justice n’est pas politique, cette décision (au sujet de Marine Le Pen) n’est pas une décision politique mais judiciaire, rendue par trois juges indépendants, impartiaux". Cette décision "a été rendue conformément à la loi, en application de textes votés par la représentation nationale", poursuit-il. Selon lui, les "attaques très personnalisées contre des magistrats et les menaces qui peuvent faire l'objet de poursuites pénales" sont tout simplement "inadmissibles".

08:57 - Bardella regrette la décision des "juges rouges" Jordan Bardella n'a pas hésité à nommer les "juges rouges", ceux qui ont annoncée sa sanction à Marine Le Pen, à savoir une inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. "Ça se tourne souvent contre un camp politique plutôt que contre un autre. Critiquer des mouvements politiques de droite, quand on est jugé par ses profils-là, on peut s'interroger sur leur partialité", regrette Jordan Bardella sur Europe 1, ce mardi, au sujet d'une éventuelle couleur politique associée aux juges français et plus particulièrement aux magistrats chargés de l'affaire des assistants parlementaires du RN.

08:51 - "Chaque jour est un jour ou je me prépare à l'exercice du pouvoir", indique Bardella "Chaque jour est un jour ou je me prépare à l'exercice du pouvoir. Mes convictions sont celles de millions de Français", dit Jordan Bardella. L'idée d'un ticket Bardella président et Le Pen Première ministre existe-t-il actuellement ? "Le combat de toute la vie politique de Marine Le Pen est un combat contre l'épreuve, contre l'adversité. Je fais la promesse aux Français que nous ne les abandonnerons jamais, quelle qu'en soit la forme, la manière, la composition, nous seront sur la grille de départ. On représente un mouvement pour lequel il y a onze millions de Français qui ont voté", poursuit-il, sans vraiment réfuter l'idée selon laquelle, il pourrait représenter le RN dans deux ans.

08:46 - Bardella peut-il être candidat en 2027 ? Il répond "J'ai beaucoup de conversations avec Marine, ne doutez pas de la franchise et du niveau de confiance qu'il y a entre nous. Loin de nous séparer, ce type de décision nous renforce. Nous parlons de beaucoup de choses et le RN sera présent en 2027", assure Jordan Bardella au micro d'Europe 1. Alors, si Marine Le Pen lui proposait d'être le candidat à l'élection présidentielle de 2027, accepterait-il ? "J'ai toujours fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Les Français savent que j'ai une dette envers elle. Je vous fait une promesse ce matin, nous avons commencé ce travail à deux et nous le terminerons à deux", conclut-il.

08:38 - "Nous allons continuer en binôme dans l'intérêt du pays", assure Bardella Si une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale avait lieu, Marine Le Pen perdrait son siège de députée dans la chambre basse du Parlement. Dans ce cas, quel avenir pour elle au sein du RN ? "Elle aura un rôle de tout premier plan. Nous allons continuer en binôme dans l'intérêt du pays. Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du pouvoir, j'en suis convaincu", assure Jordan Bardella. Justement, "si le pouvoir d'achat n'est pas traité, si la proportionnelle n'est pas traitée, alors nous appuieront sur le bouton de la censure (...) Nous n'aurons aucune difficulté à censurer et à retourner devant les Français", menace le président du RN ce mardi.

08:34 - "Marine Le Pen m'a tout donné en politique", Bardella réfute l'idée d'une candidature en 2027 Jordan Bardella peut-il être un plan B pour 2027 et le RN après la condamnation de Marine Le Pen ? Le principal intéressé a répondu à cette question ce mardi sur Europe 1 : "Je ne rentrerai pas là-dedans. Nous avons un genou à terre, mais on est loin d'être morts. Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, je refuserai de me mettre dans cette hypothèse. Marine Le Pen m'a tout donné en politique". "J'ai travaillé, mais la moindre des choses que je lui dois, c'est de continuer le combat avec elle, jusqu'au bout et de le faire pour une raison simple : nous travaillons main dans la main et beaucoup de Français attendent que nous tournions la page Macron. Je veux dire que je lui suis d'une loyauté totale et je mènerai ce combat avec elle. D'ici là, je ne vous dirai pas que je me positionne autrement", a-t-il assuré fermement.

08:29 - "Nous utiliserons toutes les voies de recours", assure Jordan Bardella "Je ne m'habitude pas à ce qu'on élimine la leader de l'opposition et qu'on passe à autre chose. On ne passera pas à autre chose. Si ce chemin aussi étroit existe - la possibilité d'un appel avant la prochaine présidentielle - on va aller jusqu'au bout. Nous utiliserons toutes les voies de recours même si elles sont minimes", pour que Marine Le Pen puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2027, assure le président du RN, Jordan Bardella, ce mardi 1er avril 2025 sur Europe 1.

08:10 - "Elle est candidate à l'heure où je vous parle", assure Marion Maréchal Au micro de TF1, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal dénonce une décision de justice qui "s'inscrit dans un lente trajectoire (...) d'abus de pouvoir". Le moment pour elle de rappeler que "Marine Le Pen est la candidate naturelle à l'élection présidentielle". "Elle n'a pas renoncé (...) Marine Le Pen est candidate à l'heure où je vous parle, il ne s'agit pas de lui trouver un successeur", a-t-elle martelé, sur la même lignes que certains gros poissons du RN, comme Jean-Philippe Tanguy. "Tout doit être utilisé", assure-t-elle. Pour rappel, L'avocat de Marine Le Pen a annoncé que sa cliente ferait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris, rendue ce lundi 31 mars.

Interrogée par BFMTV lundi soir, l'eurodéputée insoumise Manon Aubry a dénoncé le fait que le Rassemblement national "se pose en victime". "Je préfère les battre dans les urnes, car ce soir le Rassemblement national se pose en victime comme s'il y avait une cabale judiciaire", a-t-elle déclaré, dénonçant "une espèce d'inversion de la charge de la preuve". Pour elle, avec la condamnation de Marine Le Pen, les idées "racistes, xénophobes, sexistes [du Rassemblement national] n'ont pas été battues".

31/03/25 - 23:34 - Jordan Bardella, un excellent remplaçant pour Marine Le Pen, selon un sondage "Aujourd’hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée", a affirmé Jordan Bardella après la condamnation de Marine Le Pen. Un point de vue que les Français sont loin de tous partager. Selon le sondage Elabe réalisé pour BFMTV, 59% des personnes questionnées affirment ne pas être d'accord avec les propos du président du RN. Il n'en reste pas moins que Jordan Bardella apparaît aux yeux de beaucoup comme un excellent plan B à Marine Le Pen. 57% des Français estiment qu'il est le meilleur successeur à Marine Le Pen. C'est 89% chez les électeurs du RN. Pour 67% des Français, le "poulain" de Marine Le Pen aurait même autant, voire plus de chances de faire gagner le Rassemblement national à la prochaine présidentielle. Ils sont 81% au RN à penser cela.

31/03/25 - 23:17 - Les juges "appliquent la loi que les députés ont votée", rappelle l'avocat du Parlement européen Invité sur le plateau de BFMTV lundi soir, Me Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen, a affirmé que l'exécution provisoire de la peine de Marine Le Pen "n'a rien d'exceptionnel". C'est d'ailleurs souvent le cas quand il s'agit d'élus. Face aux critiques venues de l'extrême droite, l'avocat a rappelé que "les juges appliquent la loi". Et de tacler : "Si les élus ne sont pas d'accord, qu'ils déposent des propositions de loi pour supprimer l'inéligibilité, l'exécution provisoire. Mais ne demandons pas aux juges de ne pas appliquer la loi que les députés ont votée."

31/03/25 - 22:55 - Une majorité de Français jugent la décision de justice normale Alors que les soutiens du Rassemblement national crient haut et fort au scandale et dénoncent une décision politique après la condamnation de Marine Le Pen, un sondage Elabe pour BFMTV révèle ce lundi soir que la majorité des Français trouvent la décision de justice juste. Dans le détail, 42% des Français se disent satisfaits de la décision judiciaire, contre 29% de mécontents - les 29% restants se disant indifférents. Par ailleurs, 57% des Français qualifient la décision de normale au vu des faits reprochés. À l'inverse, 42% dénoncent une décision politique, visant à empêcher Marine Le Pen de concourir à la prochaine présidentielle. Enfin, 68% des Français, soit deux tiers d'entre eux, estiment juste l'exécution provisoire en cas de condamnation pour détournement de fonds publics.