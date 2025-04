Une annonce choc, la durée du mandat de maire pourrait changer à la dernière minute

Le ministre de l'Intérieur réfléchit à allonger la durée du mandat municipal à seulement un an du prochain scrutin.

Il y aura bien du changement aux prochaines élections municipales prévues pour mars 2026. Les députés ont adopté une réforme du mode de scrutin dans les villes que sont Paris, Marseille et Lyon et ont soutenu la réorganisation du scrutin municipal dans les communes de moins d'un millier d'habitants. Mais voilà que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, évoque une autre modification qui porterait non pas sur l'élection des édiles, mais sur la durée de leur mandat.

Un maire est normalement élu pour six ans, mais la durée du mandat risque de poser problème pour les prochains rendez-vous électoraux : après le scrutin de 2026, les élections municipales suivantes devraient avoir lieu en 2032. Problème, cette année les Français auront déjà rendez-vous avec les urnes pour une élection présidentielle. Laquelle pourrait être suivie d'élections législatives anticipées (après les élections de 2024, les prochains scrutins législatifs sont théoriquement prévus pour 2029 et 2035 à moins d'une nouvelle dissolution).

Les élections municipales de 2032 risquent donc de gêner la campagne et l'élection présidentielle. De fait, la "question de la percussion entre les élections en 2032 se pose" a reconnu Bruno Retailleau dans les colonnes de Ouest-France. Le ministre a indiqué chercher des "solutions" pour permettre le bon déroulement des deux scrutins à des dates différentes. Il en a cité deux auprès de nos confrères : "repousser les élections municipales à l'automne 2032 pour ne pas percuter la présidentielle du printemps ou prolonger le mandat des maires d'un an en décalant les élections municipales".

Un allongement définitif ?

Si cette deuxième option est retenue, les maires qui seront élus en 2026 profiteront d'un mandat inédit de sept ans ou lieu de six et resteront en poste jusqu'en 2033. Le mandat municipal, qui est déjà parmi les plus longs avec les mandats sénatoriaux, régionaux ou départementaux, deviendrait le mandat avec la plus longue durée. "Pour l'instant, la question n'est pas tranchée", temporise toutefois le ministre qui doit encore étudier la question. Mais une réponse serait la bienvenue avant le scrutin prévue en 2026.

La réflexion de Bruno Retailleau sur la durée du mandat des maires semble toutefois avoir un caractère exceptionnel et concerner uniquement les édiles qui seront élus en 2026. Ces derniers pourraient être les seuls à rester en poste sept ans en raison de problèmes d'agenda politique. Le ministre n'évoque jamais une généralisation de l'allongement du mandat, qui reste d'ailleurs au stade d'hypothèse. A moins que cette idée soit retenue pour le scrutin de 2026 et ouvre une nouvelle discussion sur le maintien d'un mandat plus long, le mandat municipal devrait a priori revenir à six ans dès les élections suivantes.