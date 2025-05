Des disputes et des clash entre Brigitte et Emmanuel Macron ? "C'est leur mode de communication"

La vidéo d'une supposée gifle donnée par Brigitte Macron au chef de l'Etat alimente les rumeurs sur des tensions dans le couple présidentiel. Mais le couple présidentiel aurait déjà eu des échanges houleux, sans conséquence.

Chamailleries ou véritable dispute ? Quoi qu'il en soit, l'échange entre Emmanuel Macron et son épouse était privé et devait le rester. Hélas pour le couple présidentiel, le geste de main de Brigitte Macron près du visage du chef de l'Etat, compris par certains comme une gifle, a été immortalisé par les caméras et alimente désormais les rumeurs sur les tensions entre le président de la République et la Première dame. Tentant de désamorcer la situation, un proche d'Emmanuel Macron a assuré auprès du plusieurs médias qu'il s'agissait d'un "moment où le Président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant". Un autre proche du couple, présent à bord de l'avion, a renchéri auprès de Gala assurant qu'il n'y avait eu "bien évidemment eu aucun geste violent".

"Tous les témoins présents à leurs côtés à ce moment confirment la très bonne ambiance à bord avant de descendre les marches", soutient la même source. Une version qui ne convainc pas les internautes et autres commentateurs de la scène relayée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron ne semble pas rieur au moment où la main de son épouse approche de son visage. Pas plus que Brigitte Macron n'apparaît complice de son mari à la descente de l'avion : la Première dame a refusé le bras tendu du chef de l'Etat pour fouler les marches de l'appareil, ignorant son aide, comme le montre une autre vidéo tournée quelques minutes après la première.

Il est plus probable que le couple ait eu un échange houleux, plutôt qu'une chamaillerie. Un haussement de ton qui ne serait pas le premier à faire couler de l'encre et encore moins à opposer ces deux fortes têtes. Mariée depuis 17 ans à Emmanuel Macron et à ses côtés à la tête de l'Etat depuis 8 ans, Brigitte Macron n'aurait aucun mal à dire sa manière de pensée à son époux, même lorsque leurs avis divergent comme le rapportait Le Parisien dès 2018 citant un échange qui avait fait "trembler les murs".

"Ils se parlent parfois vivement, et il arrive que ça clashe parce qu'ils ont deux caractères forts" témoignait un ami du chef de l'Etat auprès du journal. "C'est leur mode de communication", précisait un macroniste. Une autre scène de désaccord entre le chef de l'Etat et la Première dame était rapportée dans le livre Le Jour d'après publié par Philippe de Villiers en 2021. L'homme politique vendéen relatait un dîner organisé en 2019 à l'Elysée durant lequel Brigitte Macron aurait soutenu une idée contraire à celle d'Emmanuel Macron devant lui. "Son mari lui fait signe de garder ses réflexions pour elle", écrivait Philippe de Villiers, précisant la réponse de la Première dame tenant sa position et ne se laissant pas museler : "Emmanuel, il faut qu'on ait le droit, quand même, de ne pas être toujours d'accord.

L'ancienne professeure est régulièrement présentée comme une des rares à oser dire ses torts ou à remettre en question les décisions du président de la République, mais toujours en privé. Lors de ses rares interviews, Brigitte Macron refuse systématiquement de commenter ou donner son avis sur la politique, se contentant d'être un soutien à Emmanuel Macron. La vidéo de l'arrivée du coupe présidentiel au Vietnam, ce 26 mai 2025, suggère qu'après de nombreuses années à l'Elysée, les échanges entre Brigitte Macron et son mari, qui est aussi le chef de l'Etat, restent francs quel que soit le contexte. Les chances pour que la Première dame réagisse à cette vidéo sont minces, et elles le sont encore plus pour qu'elle confirme des tensions qui risqueraient de nuire à l'image de son mari, d'autant que selon la version officielle il ne s'agissait que de querelles bon enfant.