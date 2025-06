Congrès du PS : un écart minime entre Faure et Mayer-Rossignol, cet élément pourrait changer la donne

Le deuxième tour du congrès du PS se tient ce jeudi 5 juin, avec un écart très restreint entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. Les adhérents sont appelés à voter de 17h à 22h.

Les 40 000 militants à l'heure du choix. En effet, les adhérents du PS sont appelés à voter dans les sections de 17 heures à 22 heures ce jeudi 5 juin, pour un résultat attendu tard dans la nuit. Une commission de récolement validera le scrutin vendredi. Alors, qui sera le nouveau Premier secrétaire du Parti socialiste ? Après avoir obtenu le soutien de Boris Vallaud il y a quelques jours, le Premier secrétaire sortant, Olivier Faure, semble en position de force face au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Pour autant, rien ne semble encore joué.

"Je pense que c'est dans un mouchoir", pronostique un spécialiste du PS dans les colonnes de Politico aujourd'hui. Pour rappel, Olivier Faure est arrivé en tête du premier tour (42,21%) devant le maire de Rouen (40,38%). Boris Vallaud - qui n'a pas donné de consigne de vote à ses partisans - a lui obtenu 17,41 % des suffrages. 24.701 ont pris part au vote lors du premier tour.

L'abstention comme juge de paix ?

À l'issue de ce premier tour, Olivier Faure et Boris Vallaud ont déjà commencé à jouer la carte de la proximité. "Nous sommes satisfaits que plus de 60% des militants socialistes se soient prononcés sur une ligne stratégique claire de rassemblement de la gauche et des Ecologistes", s'est félicité l'entourage d'Olivier Faure en additionnant les voix du premier secrétaire et de Boris Vallaud comme le rapportait RMC. Olivier Faure a également rappelé le travail coopératif des deux hommes, lui à la tête du parti et Boris Vallaud à la présidence du groupe de députés, en appelant l'élu des Landes à le rejoindre.

Un appel qu'a aussi lancé Nicolas Mayer-Rossignol à la tête d'une liste d'union des branches socialistes souhaitant le remplacement d'Olivier Faure. Selon le maire de Rouen, "un changement d'orientation" du parti a été demandé par les militants et "la ligne d'opposition est désormais majoritaire". Il sous-entend que Boris Vallaud en fait partie puisqu'il ne s'est pas rangé derrière Olivier Faure au premier tour.

Boris Vallaud sera-t-il faiseur de roi ? Et bien pas forcément. La décision pourrait donc se faire grâce à un détail bien précis : le captage de l'abstentionnisme, assez important au premier tour. Si ces derniers jours, Olivier Faure a tenté de récupérer un maximum de voix chez les militants qui s’étaient portés sur Boris Vallaud, la stratégie de Nicolas Mayer-Rossignol s'est portée sur la mobilisation des militants abstentionnistes la semaine dernière. "Ses pointeurs lui disaient qu’il arriverait premier, il était sûr de l’emporter”, glisse un acteur de la vie politique auprès de Politico.

Voilà pourquoi, le but sera de s'assurer que chacun ira bien voter ce jeudi soir, "c'est ce qu'on appelle faire les crois et les bâtons", indique un lieutenant du maire de Rouen chez Politico. Notamment les abstentionnistes du premier tour. Justement, avec 40 % d'abstention lors de ce premier tour, même en interne, le PS ne fait plus rêver. "Franchement, même le congrès LR, c'était mieux", ironise une ancienne socialiste, passée chez les Insoumis, chez RTL.

Olivier Faure affaibli par ses alliances avec LFI ?

Ce vote qui s'annonce extrêmement serré au Congrès du PS entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol pourrait être une volonté des adhérents de voter contre le premier cité, qui dirige le parti depuis 2018. Il a notamment a participé à la reconstruction du PS après l'échec de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Depuis, il a œuvré au retour en nombre des députés socialistes à l'Assemblée nationale, notamment grâce aux alliances conclues avec le reste de la gauche : la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) en 2022 et le Nouveau Front populaire (NFP) en 2024.

Ces alliances, surtout celles nouées avec La France insoumise (LFI), ont cependant profondément divisé le PS et fragilisé la position d'Olivier Faure à la tête du parti. Si l'actuel Premier secrétaire socialiste est soutenu pour une base solide qui était favorable à la Nupes et au NFP, il est aussi décrié par une grande partie de socialistes qui ont toujours refusé de s'associer à LFI et qui lui reprochent d'avoir effacé le PS derrière le parti de Jean-Luc Mélenchon. Des critiques qui ont poussé le député à prendre ses distances avec le parti mélenchoniste ces derniers mois et à défendre des positions propres au PS, sans compromis avec le reste de la gauche.

Conscient du rejet des positions de LFI par une part conséquente du PS, Olivier Faure a revu sa position quant à l'union des gauches. Il continue de proposer une alliance de toutes les forces de gauche qui est selon lui nécessaire pour espérer remporter la présidentielle de 2027, en excluant LFI de l'alliance. Un changement de stratégie à même de le rendre plus consensuel auprès du PS, mais qui n'efface pas les précédentes unions avec le camp mélenchoniste aux yeux de nombreux socialistes.

Le PS anti-Faure uni derrière Nicolas Mayer-Rossignol

Nicolas Mayer-Rossignol s'était déjà frotté à Olivier Faure au Congrès de 2023, mais n'était pas parvenu à le détrôner. Le patron du PS avait réuni 49 % des voix, mais les 51 % restant avaient été partagés entre le maire de Rouen et son homologue de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Cette fois, toutes les branches du PS opposées à une reconduction d'Olivier Faure à la tête du parti ont décidé de s'unir sur une liste commune portée par Nicolas Mayer-Rossignol. Plusieurs fortes personnalités socialistes ont affiché leur soutien à cette liste : Hélène Geoffroy, les députés Jérôme Guedj et Philippe Brun qui ont finalement renoncé à leurs ambitions personnelles, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, le sénateur Patrick Kanner ou encore le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane.

Une pluralité qui colle avec l'objectif du maire de Rouen de renforcer le PS et au-delà la gauche socialiste en se rapprochant de certains mouvements comme : Place publique de Raphaël Glucksmann, mais aussi les partis de Benoît Hamon et de Bernard Cazeneuve. Nicolas Mayer-Rossignol rejette toutes les critiques concernant un penchant trop important vers la branche sociale-libérale et assure être très marqué à gauche. S'il veut étendre la gauche, il veut rompre définitivement avec LFI. L'idée est d'ailleurs de regonfler les rangs pour rivaliser avec le parti mélenchoniste et redevenir la première force de gauche. Ambition affichée : 100 000 adhérents contre un peu moins de 40 000 à l'heure actuelle.