Retailleau lance un premier sujet de conflit ouvert avec Bayrou

Bruno Retailleau s'oppose à François Bayrou sur la question de la proportionnelle. Les deux hommes doivent se voir lundi 2 juin pour parler de ce sujet.

Le Premier ministre François Bayrou va recevoir Bruno Retailleau à Matignon lundi 2 juin sur la question de la proportionnelle. Le nouveau chef des Républicains y est fermement opposé tandis que le chef du gouvernement est favorable à l'introduction de la proportionnelle aux législatives. Depuis la fin du mois d'avril, François Bayrou a reçu les différents chefs de partis et présidents de groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale. Il va poursuivre lundi 2 juin avec le patron des Républicains, qui a été élu le 18 mai, a indiqué BFM TV. Bruno Retailleau souhaiterait aller à cette rencontre avec Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et Mathieu Darnaud, président du groupe LR au Sénat. "La proportionnelle, c'est niet !", a déclaré Bruno Retailleau lors du bureau politique des Républicains, mardi 27 mai.

À l'issue de ce bureau politique, les Républicains ont publié un communiqué, mercredi 28 mai, pour expliquer leur désaccord avec la proposition de François Bayrou. "Nous refusons d'avaliser un mode de scrutin qui rendrait encore plus ingouvernable le pays. Le scrutin proportionnel est le plus sûr moyen de pérenniser l'absence de majorité qui, aujourd'hui, bloque notre démocratie parlementaire", ont-ils développé. "Les Républicains se lanceront donc de toutes leurs forces dans cette bataille contre la proportionnelle", ont-ils conclu.

Retailleau pourrait-il démissionner du gouvernement Bayrou ?

De son côté, le Premier ministre défend le "pluralisme" induit selon lui par le scrutin à la proportionnelle. François Bayrou a consulté les différents partis à ce sujet. Pour l'heure, Les Républicains et le parti Horizons, d'Édouard Philippe, s'opposent à cette réforme. La France Insoumise et le Rassemblement national sont, eux, favorables à la proportionnelle, tandis que le Parti socialiste n'a pas tranché. De plus, il existe plusieurs formes de proportionnelle et les partis ne défendent pas tous la même. Ainsi, le RN veut une proportionnelle intégrale avec une prime majoritaire pour le parti en tête des législatives, a détaillé franceinfo. Le Modem défend plutôt un modèle de proportionnelle intégrale et un seuil à 5% à l'échelon départemental. Enfin, les écologistes proposent une proportionnelle basée sur des circonscriptions régionales.

Même si François Bayrou et Bruno Retailleau sont en désaccord concernant la proportionnelle, cela ne devrait pas pousser le ministre de l'Intérieur à quitter le gouvernement et à démissionner, a assuré un proche de Laurent Wauquiez à BFM TV.