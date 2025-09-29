Gouvernement Lecornu : une date fixée, des rumeurs sur la liste des ministres

Sébastien Lecornu doit nommer le nouveau gouvernement cette semaine selon le délai qu'il s'est lui-même fixé. Il n'a rien laissé paraître concernant le choix des ministres qui composeront son exécutif, mais des pistes se dessinent.

S'il se fait attendre depuis près de trois semaines, le gouvernement de Sébastien Lecornu doit être nommé dans quelques jours. Le Premier ministre s'est fixé une date butoir lors d'un entretien accordé au Parisien le vendredi 26 septembre : le début des travaux parlementaires. La session ordinaire s'ouvre le mercredi 1er octobre et les premiers jours seront dédiés au renouvellement des postes clés de l'Assemblée. L'annonce est donc attendue à compter de mercredi, mais Sébastien Lecornu a jusqu'à la fin de la semaine pour nommer le nouveau gouvernement, voire jusqu'au week-end s'il fait encore durer le suspense.

Certaines sources misent sur une nomination des ministres jeudi soir, lors d'une escale d'Emmanuel Macron en France (entre un voyage et Danemark et un autre en Allemagne), d'autres jugent plus probable une nomination dans le courant du week-end auprès de Politico. A noter que des consultations sont à nouveau prévues ce vendredi 3 octobre entre le Premier ministre et les oppositions.

On sait enfin quand le gouvernement Lecornu sera nommé, mais on ignore toujours le casting qui le composera. Le Premier ministre reste fidèle à sa ligne qui consiste à privilégier le "quoi" au "qui" et il a affirmé au Parisien que les ministres devront "travailler le projet de budget" et et surtout au compromis : "Les ministres devront savoir négocier et revenir au travail parlementaire d’autrefois, c’est-à-dire le dialogue et aller chercher des compromis en séance jusque tard dans la nuit" avec les oppositions, notamment celles dont il espère obtenir le soutien pour éviter une censure : LR qui fait encore parti du socle commun et surtout le PS. Avec actuellement 210 voix à l'Assemblée, le Premier ministre a besoin de soutiens supplémentaires pour rester à Matignon. Son objectif est de s'attirer les voix des 66 députés socialistes et celles des 23 élus indépendants Liot pour atteindre une majorité absolue. Une autre option est de tenir avec le soutien des 123 députés du RN selon le simulateur de Datan et au regard des positions des différents partis politiques.

Mais s'il appelle à la négociation, Sébastien Lecornu ne s'est pas montré très ouvert aux revendications du PS. Il a fermé la porte à la taxe Zucman ou à une autre taxe visant les entreprises, il a affirmé ne pas envisager un retour de l'impôt sur la fortune, ni une suspension de la réforme des retraites. Des positions décriées par les socialistes qui ont brandi la menace d'une censure. Loin donc d'un possible soutien au gouvernement ou d'un accord de non-censure. A l'opposé de l'échiquier politique, le RN a également évoqué une censure ainsi que les conditions pour l'éviter. Le Premier ministre s'est dit prêt à négocier l'aide médicale d'Etat (AME), mais cette mesure ne sera pas suffisante pour s'attirer le soutien de l'extrême droite.

LR et le PS présents dans le gouvernement Lecornu ?

Si le Premier ministre cherche le soutien de la droite et de la gauche sociale-démocrate, ce n'est pas pour autant qu'il intégrera ces deux forces politiques dans son gouvernement. Il y a d'ailleurs très peu de chances que des personnalités issues du PS soient nommées ministres. Le patron du parti, Olivier Faure, a fermé la porte à une telle hypothèse dès la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon selon France Télévisions.

En revanche, la participation de ministres LR au gouvernement est envisageable. Elle n'est cependant pas automatique a fait savoir Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur et président du parti de droite. Ce dernier a posé cinq conditions précises à la présence de LR au sein de la future équipe de Sébastien Lecornu : un projet de loi sur l'immigration et un sur la sécurité du quotidien selon cadre du parti dans les colonnes de Politico, la mise en place d'un "compte social unique" qui permettrait de mieux connaître la situation des allocataires en rassemblant sous une même identité numérique l’ensemble des aides sociales en lançant une plateforme sur le modèle des impôts, le maintien de la réforme des retraites et le rejet catégorique d'une taxe sur les hauts patrimoines à l'image de la taxe Zucman. Bruno Retailleau a déclaré ne pas vouloir rester au gouvernement si "on s'embourbe dans la magouille politique et qu'on n'écoute pas les Français".

Mais "les Républicains ont envie de continuer de bénéficier de l'exposition gouvernementale" selon un cadre de Renaissance à France Télévisions. Le parti pourrait donc rogner quelques-unes de ses exigences pour compter des ministres dans ses rangs, notamment pour maintenir son président Bruno Retailleau a un poste clé. "S'il y a un accord sur le fond, je ne vois pas pourquoi LR ne serait pas au gouvernement, et si LR est au gouvernement, je ne vois pas pourquoi Bruno Retailleau ne resterait pas à l'Intérieur", a déclaré un proche de l'ancien sénateur à Franceinfo.

Plusieurs ministres reconduits dans le gouvernement Lecornu ?

En l'absence de ministres du PS et avec la possible participation de LR, "le futur gouvernement devrait être dans la même veine que le précédent" estime un conseiller ministériel sur Franceinfo. Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement ne devrait pas être l'une d'elles. Le Premier ministre aurait plutôt en tête "de réduire la voilure et d'éviter les changements de poste, pour que ceux qui restent soient opérationnels et que l'on évite le 'tourisme ministériel'", a glissé un cadre macroniste au média.

Nombreux sont ceux qui voient plusieurs poids lourds du gouvernement comme Rachida Dati ou Gérald Darmanin rester en place. De même que d'autres ministres bien apparentés au macronisme comme Elisabeth Borne ou dont la cote de popularité auprès du chef de l'Etat reste élevée à l'image de Catherine Vautrin. Si certains pourraient conserver leurs maroquins comme Rachida Dati à la Culture et Elisabeth Borne à l'Education, d'autres pourraient changer de ministère. La ministre démissionnaire du Travail pourrait ainsi hérité des Armées, portefeuille laissant vacant par le nouveau Premier ministre. Quant au garde des Sceaux démissionnaire, il a assuré qu'il n'avait "pas d'autre envie que de rester au ministère de la Justice" sur RTL, la 10 septembre, mais il se dit qu'il "se prendrait (justement) à rêver de nouveau du Quai d'Orsay". Reste que le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, serait aussi en bonne position pour rester au Quai d'Orsay. L'homme a la confiance du chef de l'Etat et aurait de bonnes relations avec le Premier ministre.

A noter que le départ de Gérald Darmanin a également été évoquée selon une information de Politico : l'homme pourrait être poussé vers la sortie au nom de sa "proximité" avec le nouveau Premier ministre. Amis de longue date, les deux hommes se connaissent bien, Lecornu était le témoin de mariage de Darmanin, il est aussi le parrain de son deuxième fils, Alec.

Lombard et d'autres ministres sur le départ

Il devrait tout de même y avoir du changement au gouvernement, car plusieurs ministres semblent sur la sellette à commencer par ceux qui travaillent à Bercy. Éric Lombard, ministre démissionnaire de l'Economie et des Finances, et Amélie de Montchalin, ministre démissionnaire des Comptes publics démissionnaire, associés aux propositions du budget de François Bayrou, pourraient être remerciés indique Ouest France. "Ce n'est pas idiot de renouveler à Bercy", abonde un cadre macroniste sur Franceinfo.

Dans le cas d'Amélie de Montchalin, un autre argument pourrait aller dans le sens de son départ. Le Premier ministre réfléchirait à se séparer de tous les ministres ayant été battus aux élections législatives en 2022 ou 2024 selon la Tribune du Dimanche. Une "règle" anciennement fixée par Emmanuel Macron, puis ignorée par le chef de l'Etat lui-même pour permettre la nomination de certaines personnalités dont la ministre démissionnaire des Comptes publics. Si cette logique était respectée, elle pousserait cinq ministres vers la sortie : Manuel Valls (Outre-mer), Laurent Saint-Martin (Commerce extérieur), Patrick Mignola (Relations avec le Parlement), Patricia Mirallès (Anciens combattants) et Amélie de Montchalin (Comptes publics). Sébastien Lecornu se séparerait ainsi se Manuel Valls, dont la ligne de conduite "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" a irrité, et d'Amélie de Montchalin avec qui il "n’émet pas le souhait d’être en lien direct et quotidien" selon un ministre de François Bayrou au Parisien.

Bruno Le Maire et François Sureau cités

À l'inverse, un nom bien connu - notamment en macronie - pourrait faire son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie serait intéressé à l'idée de reprendre du service, d'après une information du Canard Enchaîné. Le ministère des Affaires étrangères lui ferait notamment de l' œil. La relation entre Le Maire et Lecornu pourrait jouer en faveur du premier cité, il l'avait par exemple fait entrer à son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. Le nouveau Premier ministre a aussi suivi Bruno Le Maire au ministère de l'Agriculture, avant de co-diriger sa campagne pour la présidence de l'UMP.

Une piste mène également à l'académicien François Sureau. Une surprise qui n'en est pas vraiment une : les deux hommes sont très proches et ont "entamé une conversation au long cours, il y a plusieurs années", révèle Politico. Jeudi 11 septembre, François Sureau a "été aperçu sortant de Matignon, sa pipe à la main", apprend-on. Il pourrait donc faire figure de nouveau venu au sein de l'organigramme déterminé par Sébastien Lecornu.

Enfin, si aucun nom n'a été donné, un ou plusieurs profils issus du parti d'Edouard Philippe, Horizons, pourraient faire partie de l'aventure. "Il sait que son groupe est solide et ordonné : ça a un poids, et il compte le monnayer", glisse un de ses soutiens à Politico. Autrement dit, Edouard Philippe veut peser sur la composition du gouvernement. De plus, les 34 membres du groupe ont soutenu François Bayrou lors du vote de confiance, ce qui pourrait peser dans la balance. L'idée d'une "équipe plus resserrée", tout en intégrant quelques nouvelles têtes - notamment des parlementaires du bloc central - pour insuffler un vent de fraîcheur et marquer une rupture est également évoquée dans les colonnes de Politico, mardi 16 septembre.