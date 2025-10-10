Discours de Macron : une annonce sur le gouvernement ce vendredi, suivie d'une explication de texte ?

Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui la nomination d'un nouveau Premier ministre. Faut-il compter sur un discours devant les Français donnant des explications ?

Rien n'est acté concernant une éventuelle prise de parole, mais il paraît assez naturel qu'Emmanuel Macron s'expose médiatiquement aujourd'hui, rompant avec la mise en retrait et le silence qu'il arbore depuis des semaines. Ce vendredi, à 14h30, il réunit à l'Elysée les chefs de partis disposés à faire des compromis pour qu'une équipe gouvernementale soit formée au plus vite. Qui sera là ? Renaissance, représenté par Gabriel Attal, le PS, avec son patron Olivier Faure et le chef de file des députés Boris Vallaud, l'Écologiste Marine Tondelier, et la présidente du groupe EELV à l'Assemblée Cyrielle Chatelain. Le patron PCF Fabien Roussel sera là, avec le député Stéphane Peu. Le MoDem et Horizons seront aussi représentés. Bruno Retailleau, pour LR, sera aussi là. Le RN et LFI n'ont pas été conviés.

Que va annoncer Emmanuel Macron à l'issue de cette réunion ? Ou avant ? Probablement la nomination du prochain Premier ministre. Mais pour mener quelle politique ? Pour qu'un gouvernement puisse tenir, il faut désormais un accord de non censure allant des communistes à Horizons, en incluant au moins les socialistes, écologistes, tous les groupes parlementaires du centre jusqu'au parti d'Edouard Philippe. Pourquoi ? Parce que le RN a indiqué qu'il censurerait systématiquement tout nouveau Premier ministre. LR veut une "cohabitation" avec la droite (qui serait censurée par la gauche et le RN), Bruno Retailleau a donc placé LR en dehors du jeu. A moins que l'option d'un gouvernement technique resurgisse, ce qui pourrait lui convenir.

Et si ça coince encore ? Si la droite et la gauche ne parviennent pas à s'accorder sur une "plateforme commune d'action et de stabilité" pour faire adopter un budget ? La dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives ne sont pas impossibles. Emmanuel Macron a fait savoir lundi qu'il songeait à "prendre ses responsabilités" en cas d'impasse. Et s'il surprenait tout le monde ce vendredi avec un discours solennel ? Nos confrères de Politico avait tenté d'en savoir plus sur les intentions du chef de l'Etat, dès lundi. "Tout est ouvert”, avait glissé un conseiller du président, comme si la porte d'une démission n'était pas complètement fermée. Pourtant, le chef de l'Etat a plusieurs fois martelé que son mandat ne pouvait en aucun cas être remis en cause par les conjectures politiques.

Dans cette période de crise et de confusion, Emmanuel Macron ne pourra pas se contenter d'un bref communiqué de presse pour la suite. Il devra donné aux Français des éléments de compréhension sur sa démarche et ses intentions précises pour la gouvernance du pays pour les semaines ou les mois à venir.