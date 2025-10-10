Discours de Macron : une annonce sur le gouvernement ce vendredi, suivie d'une explication de texte ?
Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui la nomination d'un nouveau Premier ministre. Faut-il compter sur un discours devant les Français donnant des explications ?
Rien n'est acté concernant une éventuelle prise de parole, mais il paraît assez naturel qu'Emmanuel Macron s'expose médiatiquement aujourd'hui, rompant avec la mise en retrait et le silence qu'il arbore depuis des semaines. Ce vendredi, à 14h30, il réunit à l'Elysée les chefs de partis disposés à faire des compromis pour qu'une équipe gouvernementale soit formée au plus vite. Qui sera là ? Renaissance, représenté par Gabriel Attal, le PS, avec son patron Olivier Faure et le chef de file des députés Boris Vallaud, l'Écologiste Marine Tondelier, et la présidente du groupe EELV à l'Assemblée Cyrielle Chatelain. Le patron PCF Fabien Roussel sera là, avec le député Stéphane Peu. Le MoDem et Horizons seront aussi représentés. Bruno Retailleau, pour LR, sera aussi là. Le RN et LFI n'ont pas été conviés.
Que va annoncer Emmanuel Macron à l'issue de cette réunion ? Ou avant ? Probablement la nomination du prochain Premier ministre. Mais pour mener quelle politique ? Pour qu'un gouvernement puisse tenir, il faut désormais un accord de non censure allant des communistes à Horizons, en incluant au moins les socialistes, écologistes, tous les groupes parlementaires du centre jusqu'au parti d'Edouard Philippe. Pourquoi ? Parce que le RN a indiqué qu'il censurerait systématiquement tout nouveau Premier ministre. LR veut une "cohabitation" avec la droite (qui serait censurée par la gauche et le RN), Bruno Retailleau a donc placé LR en dehors du jeu. A moins que l'option d'un gouvernement technique resurgisse, ce qui pourrait lui convenir.
Et si ça coince encore ? Si la droite et la gauche ne parviennent pas à s'accorder sur une "plateforme commune d'action et de stabilité" pour faire adopter un budget ? La dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives ne sont pas impossibles. Emmanuel Macron a fait savoir lundi qu'il songeait à "prendre ses responsabilités" en cas d'impasse. Et s'il surprenait tout le monde ce vendredi avec un discours solennel ? Nos confrères de Politico avait tenté d'en savoir plus sur les intentions du chef de l'Etat, dès lundi. "Tout est ouvert”, avait glissé un conseiller du président, comme si la porte d'une démission n'était pas complètement fermée. Pourtant, le chef de l'Etat a plusieurs fois martelé que son mandat ne pouvait en aucun cas être remis en cause par les conjectures politiques.
Dans cette période de crise et de confusion, Emmanuel Macron ne pourra pas se contenter d'un bref communiqué de presse pour la suite. Il devra donné aux Français des éléments de compréhension sur sa démarche et ses intentions précises pour la gouvernance du pays pour les semaines ou les mois à venir.
10:10 - Gabriel Attal appelle Emmanuel Macron à "partager le pouvoir"
Avant de se rendre à l'Elysée ce vendredi, l'ancien Premier ministre a fait passer un message au président. "Il y a plus que besoin de se parler", a-t-il dit sur France 2 ce matin, espérant qu'Emmanuel Macron l'a convié, lui et les autres chefs de partis "pour les entendre". Il a aussi appelé le président à "partager le pouvoir" et à ne pas donner le sentiment "de garder la main sur tout".
08/10/25 - 16:06 - Emmanuel Macron ne parlera pas ce mercredi soir
La "seule expression de l’exécutif" ce mercredi soir sera celle du premier ministre démissionnaire, a fait savoir l'Elysée à l’Agence France-Presse. L’entourage d’Emmanuel Macron a ajouté que l'intervention du Premier ministre interviendrait ce mercredi soir "au terme de sa mission de la dernière chance pour chercher un compromis gouvernemental".
08/10/25 - 11:17 - Sabastien Lecornu prend la parole ce mercredi soir
Le Premier ministre démissionnaire s'exprimera au journal de 20 heures de France 2 ce soir, a annoncé la chaîne. On ignore à ce stade si cette prise de parole s'effectuera avant ou après un rendez-vous avec le chef de l'Etat. On ignore également si Emmanuel Macron prévoit de s'adresser aux Français à son tour après l'intervention de Sébastien Lecornu.
07/10/25 - 11:56 - La démission d'Emmanuel Macron est "solution" pour Edouard Philippe
Et si Emmanuel Macron annonçait sa démission ce mercredi soir ? Son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, la verrait d'un bon oeil. C'est ce qu'il a dit sur RTL ce mardi matin. Le maire du Havre a suggéré au chef de l'Etat de "nommer un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget". Et d'ajouter : "A l'issue, dès lors que ce budget est adopté, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée" et donc "qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté". Une "décision à la hauteur de sa fonction", a-t-il par ailleurs estimé. Et de se montrer plus dur à l'égard d'Emmanuel Macron : "C'est en prenant des décisions à contre-temps qu'il s'est placé dans cette situation. Il n'avait pas à dissoudre. La dissolution est utilisée pour résoudre une crise politique, pas pour déminer je ne sais quoi ou pour sa convenance personnelle. On ne se sert pas des institutions, on les sert".
06/10/25 - 21:32 - Ce que souhaite le PS
Les socialistes sont prêts à gouverner, a assuré Boris Vallaud sur le plateau de BFMTV. Une position appuyée par le premier secrétaire du PS Olivier Faure chez nos confères de TF1. Il plaide pour un "gouvernement de gauche", qui serait "le respect des Français, de leur vote". En revanche, il ne se dit pas opposé à faire appel à un négociateur indépendant, comme suggéré par Gabriel Attal sur la même antenne.
06/10/25 - 21:16 - Ce que souhaitent LR
Les Républicains souhaitent désormais faire partie de l’opposition, martèle François-Xavier Bellamy. Le problème pour Bruno Retailleau n’était finalement pas la présence de Bruno Le Maire dans le gouvernement Lecornu, selon Agnès Evren, mais bien le fait qu’il n’en ait pas été informé par le Premier ministre.
Sébastien Lecornu a annoncé une réunion, demain matin, des chefs de partis du bloc central et LR n’ont pas encore confirmé leur présence.
06/10/25 - 21:05 - Ce que souhaite le RN
Marine Le Pen a porté la voix du Rassemblement national dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, aux aires d’allocution présidentielle. Elle assure qu’Emmanuel Macron "dispose de deux voies possibles : soit la démission, soit la dissolution."
Pour la cheffe de file des députés RN, il est préférable qu’Emmanuel Macron dissolve l’Assemblée nationale puisqu’"aucune majorité alternative ne peut se dégager" actuellement. Elle estime aussi que la démission n’est pas la meilleure option, bien qu’elle "relève de la conscience d’un homme, de son sens de l’État et de rien d’autre".
06/10/25 - 20:55 - Ce que souhaite LFI
La France insoumise a déposé une motion de destitution d’Emmanuel Macron, qui a 104 signatures, à l’Assemblée nationale. Elle n’appelle pas à une dissolution, mais à un départ du président de la République, de gré ou de force.
Le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard appelle à ce que "puisse se tenir rapidement une réunion des composantes fondatrices de la NUPES et du NFP pour envisager toutes les hypothèses ouvertes par la situation politique inédite que nous connaissons" et regrette le manque d’implication du PS dans cette entreprise.