Ce n'est pas pour la sécurité ! Quatre agents au service de Brigitte Macron pour une seule mission, la Cour des comptes s'interroge

La Cour des comptes s'est penchée comme chaque année sur les dépenses attachées à l'activité propre de l'épouse du président de la République, Brigitte Macron. Un poste bien précis pose question.

Chaque année depuis 2009, la Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des services de la présidence de la République. Pour cette édition 2024, si l'institution s'est davantage attachée à examiner l'action de la présidence "en matière de transition écologique et de diminution de l'empreinte environnementale", comme indiqué sur son site officiel, elle révèle également des chiffres concernant les dépenses attachées à l'activité propre de l'épouse du président de la République.

Brigitte Macron exerce quatre missions distinctes depuis la prise de fonctions de son mari en 2017 : la représentation de la France aux côtés du chef de l'Etat lors des sommets et réunions internationales, la réponse aux sollicitations des Français qui souhaitent la rencontrer, la supervision des réceptions officielles au palais de l'Elysée et enfin, le soutien des œuvres caritatives, culturelles ou sociales qui participent au rayonnement international du pays. Des dépenses contrôlées par la Cour des comptes.

Le traitement du courrier pointé du doigt ?

En 2024, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, les dépenses "liées strictement à l'activité de Madame Macron" s'élevaient à 316 980 euros en (+2,4 % en un an). Ce montant total comprend les salaires de "deux collaborateurs et assistantes à temps partiel", apprend-on. Les collaborateurs gèrent l'agenda et les relations avec la presse, préparent les rendez-vous et déplacements et participent également à l'organisation d'événements au palais de l'Elysée. Une assistante est également allouée à chaque collaborateur. Enfin, une dernière assistante - partagée avec le conseiller mémoire du Président de la République et comptabilisée à 50 % - fait également partie de la somme citée précédemment.

Mais la Cour des comptes révèle également qu'un poste de dépense bien précis - non compris dans l'enveloppe de plus de 300 000 euros - concerne également Brigitte Macron. Il s'agit des agents chargés de son courrier. Le rapport de l'institution supérieure de contrôle en date du 18 juillet 2025 assure que l'épouse du chef de l'Etat a reçu 10 688 courriers en 2024 (contre 12 540 courriers en 2023). Jusque là, rien de bien révolutionnaire.

En revanche, il est précisé que "cette activité mobilise toujours quatre agents", pour cette seule et unique tâche. De plus, le nombre des courriers reçus a "fortement diminué" depuis 2021. Voilà pourquoi, "une intégration de ces emplois et des charges qui en résultent dans les dépenses rattachées à l'épouse du président de la République pourrait être envisagée", peut-on lire. Ces frais et ces estimations de la Cour des comptes excluent les dépenses mutualisées avec les activités du président de la République, comme les collaborateurs partagés ou les frais de réception, entre autres.