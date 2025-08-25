François Bayrou : des annonces sur le budget 2026 pour éviter la censure et la gronde du 10 septembre ?
François Bayrou tient une conférence de presse ce lundi 25 août pour défendre le budget 2026. Menacé d'une censure par l'opposition politique et d'une mobilisation citoyenne, le Premier ministre pourrait tenter de calmer le jeu, mais sans renoncer à ses mesures budgétaires.
La rentrée politique de François Bayrou s'annonce chargée et mouvementée. La faute au vote du budget 2026 qui doit être examinée à compter du mois d'octobre au Parlement et aux mouvements sociaux promis par un collectif citoyens, des syndicats et soutenus par certaines forces de l'opposition. Le Premier ministre a décidé de prendre les devants en s'exprimant ce lundi 25 août lors d'une conférence de presse prévue à 16 heures pour défendre son plan budgétaire qui doit permettre d'économiser 43,8 millions d'euros. Un budget décrié par les oppositions, mais également dans son propre camp.
"Geler les prestations, travailler 2 jours fériés sans gagner plus, augmenter les franchises. La meilleure chose qui peut nous arriver, c’est la censure", a lâché un conseiller ministériel qui désapprouve les mesures présentées par François Bayrou le 15 juillet dernier. Un plan d'attaque à l'origine de l'appel à la mobilisation lancé par le mouvement citoyens "Bloquons tout" le 10 septembre. Cette mobilisation, qui doit encore se préciser, inquiète le gouvernement, d'autant que "la France est au bord de la crise de nerfs" selon l'entourage d'une ministre contacté par BFMTV : "C'est le début du bordel".
François Bayrou espérait défendre le bien fondé et la nécessité d'un budget 2026 place sous le signe de l'économie, notamment dans une série de vidéos du Premier ministre diffusée sur Youtube dans le courant du mois d'août. Une stratégie qui a fait choux blanc. Le camp présidentiel craint que la conférence de presse de ce lundi ait le même effet et précipite la censure du gouvernement. Une menace qui plane depuis la mi-juillet sur François Bayrou. Les forces de gauche ont déjà indiqué leur positionnement face à une éventuelle motion de censure, tandis que l'extrême droite fait pression et dit attendre l'examen du budget pour trancher. Les proches de François Bayrou ne sont guère optimistes sur la situation : "Le plus probable est que l'on tombe", confie un ministre proche de François Bayrou à la Tribune du Dimanche.
"Je sais que je suis minoritaire" a déclaré François Bayrou dans une interview accordée au Parisien le 23 août face à l'opposition politique et citoyenne. Mais le locataire de Matignon ne semble pas comprendre les appels à la mobilisation : "C'est 'le pays est devant de grands risques, tiens, nous allons le bloquer!' Comment défendre ça?", demande-t-il. L'opposition transparaît pourtant de plusieurs sondages dont le dernier en date, réalisé par Odoxa pour Le Parisien, indique que plus de 8 Français sur 10 sont opposés à la suppression de deux jours fériés. Une autre étude montre qu'un Français sur 3 se dit favorable "au fait qu'il y ait des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement" et 58% sont favorables au blocage du pays, plus spécifiquement le 10 septembre. "Seule l’adhésion des Français peut changer les choses dans ce climat de rapport de force", a réagi le Premier ministre.
Un discours et des concertations
En parallèle de la conférence de presse, le gouvernement doit relancer les concertations ce lundi avec les partenaires sociaux d'abord. Puis, il lui faudra discuter avec les forces politiques représentées au Parlement. Lundi, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, doit recevoir les organisations syndicales et patronales pour négocier sur la "modernisation du marché du travail" et la "qualité du travail". Une invitation des partenaires sociaux pour négocier sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage et sur la suppression de deux jours fériés pourrait suivre.
S'il consulte, le gouvernement doit aussi se réunir avant la conférence de presse du Premier ministre. Tous les ministres sont convoqués par François Bayrou à 15h30 afin d'éviter tout couac et d'accorder les violons dans l'équipe gouvernementale, selon les informations de BFMTV.
09:07 - Bayrou lâché jusque dans le camp présidentiel
Critiqué par les oppositions, François Bayrou l'est aussi dans son propre camp. "C'est le début du bordel, la France est au bord de la crise de nerfs", estime l'entourage d'une ministre auprès de BFMTV en référence aux appels à la mobilisation, aux différents mouvements sociaux qui se préparent et au budget prévu. D'autres vont jusqu'à soutenir l'idée d'une censure du Premier ministre comme un conseiller ministériel : "Geler les prestations, travailler 2 jours fériés sans gagner plus, augmenter les franchises. La meilleure chose qui peut nous arriver, c’est la censure".
08:59 - Bayrou "est tout seul" : les oppositions prêtent à la censure
Si François Bayrou va tenter de convaincre les Français de la nécessité du budget 226, il va essayer de s'attirer le soutien des oppositions, notamment du PS, pour éviter la censure. Pour cela, le Premier ministre devrait toutefois jouer la carte de la pression plutôt que celle de la flatterie en appelant le camp socialiste à la responsabilité d'un parti de gouvernement. Mais tous les partis d'opposition ont en tête la possibilité de censurer François Bayrou le 23 septembre prochain. Le RN va "attendre de savoir ce qu’il va dire" pour se positionner comme expliqué par un cadre lepéniste à BFMTV : "Il est sous pression. Et évidemment, nous le savons". Même stratégie au PS : "Le gouvernement veut compter sur nous, mais Bayrou ne nous a pas appelés de l’été. Il est tout seul, on ne sait pas ce qu’il fait", a glissé un socialiste à BFMTV.
08:47 - Budget et mobilisation du 10 septembre : les deux sujets au coeur de la prise de parole de François Bayrou
François Bayrou doit évoquer les grands dossiers de la rentrée politique, notamment deux d'entre eux qui sont intimement liés. D'abord le budget 2026 qui doit être présenté en conseil des ministre en septembre, avant d'être examiné et voté au Parlement au moins d'octobre. Le texte, qui prévoit près de 44 milliards d'euros d'économies, est fortement décrié pour certaines mesures : gel des prestations sociales, une année blanche qui entrainerait une hausse des impôts, ou encore la suppression de deux jours fériés. Puis, les appels à bloquer la France le 10 septembre. Une invitation à la mobilisation lancée par un collectif citoyens et depuis soutenu par plusieurs partis politiques.
08:35 - Une réunion à Matignon avant la conférence de presse de Bayrou
François Bayrou doit s'exprimer à 16 heures ce lundi 25 août au premier jour de sa rentrée politique. Il entend défendre les mesures, vivement critiquées, du budget 2026 qu'il a présenté à la mi-juillet. Le Premier ministre devrait surtout chercher à convaincre du bien fondé de son projet, plus que de faire des concessions, mais quelques ajustements sur des mesures précises ne sont pas impossibles. Avant cela, le chef du gouvernement va réunir tous ses ministres à 15h30 pour accorder les violons, alors que certaines mesures du budget déplaisent jusque dans le camp présidentiel.