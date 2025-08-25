François Bayrou : des annonces sur le budget 2026 pour éviter la censure et la gronde du 10 septembre ?

François Bayrou tient une conférence de presse ce lundi 25 août pour défendre le budget 2026. Menacé d'une censure par l'opposition politique et d'une mobilisation citoyenne, le Premier ministre pourrait tenter de calmer le jeu, mais sans renoncer à ses mesures budgétaires.

La rentrée politique de François Bayrou s'annonce chargée et mouvementée. La faute au vote du budget 2026 qui doit être examinée à compter du mois d'octobre au Parlement et aux mouvements sociaux promis par un collectif citoyens, des syndicats et soutenus par certaines forces de l'opposition. Le Premier ministre a décidé de prendre les devants en s'exprimant ce lundi 25 août lors d'une conférence de presse prévue à 16 heures pour défendre son plan budgétaire qui doit permettre d'économiser 43,8 millions d'euros. Un budget décrié par les oppositions, mais également dans son propre camp.

"Geler les prestations, travailler 2 jours fériés sans gagner plus, augmenter les franchises. La meilleure chose qui peut nous arriver, c’est la censure", a lâché un conseiller ministériel qui désapprouve les mesures présentées par François Bayrou le 15 juillet dernier. Un plan d'attaque à l'origine de l'appel à la mobilisation lancé par le mouvement citoyens "Bloquons tout" le 10 septembre. Cette mobilisation, qui doit encore se préciser, inquiète le gouvernement, d'autant que "la France est au bord de la crise de nerfs" selon l'entourage d'une ministre contacté par BFMTV : "C'est le début du bordel".

François Bayrou espérait défendre le bien fondé et la nécessité d'un budget 2026 place sous le signe de l'économie, notamment dans une série de vidéos du Premier ministre diffusée sur Youtube dans le courant du mois d'août. Une stratégie qui a fait choux blanc. Le camp présidentiel craint que la conférence de presse de ce lundi ait le même effet et précipite la censure du gouvernement. Une menace qui plane depuis la mi-juillet sur François Bayrou. Les forces de gauche ont déjà indiqué leur positionnement face à une éventuelle motion de censure, tandis que l'extrême droite fait pression et dit attendre l'examen du budget pour trancher. Les proches de François Bayrou ne sont guère optimistes sur la situation : "Le plus probable est que l'on tombe", confie un ministre proche de François Bayrou à la Tribune du Dimanche.

"Je sais que je suis minoritaire" a déclaré François Bayrou dans une interview accordée au Parisien le 23 août face à l'opposition politique et citoyenne. Mais le locataire de Matignon ne semble pas comprendre les appels à la mobilisation : "C'est 'le pays est devant de grands risques, tiens, nous allons le bloquer!' Comment défendre ça?", demande-t-il. L'opposition transparaît pourtant de plusieurs sondages dont le dernier en date, réalisé par Odoxa pour Le Parisien, indique que plus de 8 Français sur 10 sont opposés à la suppression de deux jours fériés. Une autre étude montre qu'un Français sur 3 se dit favorable "au fait qu'il y ait des manifestations pour protester contre le budget du gouvernement" et 58% sont favorables au blocage du pays, plus spécifiquement le 10 septembre. "Seule l’adhésion des Français peut changer les choses dans ce climat de rapport de force", a réagi le Premier ministre.

Un discours et des concertations

En parallèle de la conférence de presse, le gouvernement doit relancer les concertations ce lundi avec les partenaires sociaux d'abord. Puis, il lui faudra discuter avec les forces politiques représentées au Parlement. Lundi, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, doit recevoir les organisations syndicales et patronales pour négocier sur la "modernisation du marché du travail" et la "qualité du travail". Une invitation des partenaires sociaux pour négocier sur une nouvelle réforme de l'assurance chômage et sur la suppression de deux jours fériés pourrait suivre.

S'il consulte, le gouvernement doit aussi se réunir avant la conférence de presse du Premier ministre. Tous les ministres sont convoqués par François Bayrou à 15h30 afin d'éviter tout couac et d'accorder les violons dans l'équipe gouvernementale, selon les informations de BFMTV.