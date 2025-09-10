"Un mec avec qui il boit du whisky à 3 heures du mat" : Lecornu, un pilier du "boy's club" de Macron

Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, fait partie de la garde rapprochée du chef de l'Etat. Il est un des rares à avoir sa place dans le "boy's club de l'Elysée"

Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, c'est un coup de foudre politique. L'histoire commence en 2017 lorsque les deux hommes se rencontrent lors d'un Conseil des ministres. Le chef de l'Etat venait de nommer secrétaire d'Etat à l'écologie celui qui était alors conseillé départemental de l'Eure. Ils ne se sont jamais quittés depuis. Sébastien Lecornu est le seul ministre à avoir pris part, et surtout à avoir survécu à tous les changements de gouvernement sous l'ère Macron. Jusqu'à devenir Premier ministre le 9 septembre 2025, soit huit ans plus tard.

"Un exploit et une énigme" selon un ancien collègue du nouveau locataire de Matignon auprès du Monde. Un exploit parce que les embûches ont été nombreuses en particulier ces derniers mois : Michel Barnier ne voulait plus de lui au ministère de Armées en septembre 2024 et nombreux sont ceux à s'être opposés à sa nomination à Matignon lors de différents remaniements comme Gabriel Attal, François Bayrou ou encore Richard Ferrand. Une énigme pas vraiment. Sébastien Lecornu a, depuis 2017, toujours eu le soutien du président de la République. Une proximité qui a même fait naître des jalousies en Macronie.

Sébastien Lecornu semble suivre Emmanuel Macron comme son ombre et peut être perçu comme "son clone". L'homme politique de 39 ans est presque toujours présent lors des déplacements internationaux du chef de l'Etat. Il est aussi de tous les conclaves politiques, ou presque. Le nouveau Premier ministre a son siège dans le "boy's club de l'Elysée" où se prépare tous les "coups politiques devant un civet de chevreuil, tout en rivalisant d'imitations ou de répliques de Michel Audiard" selon Le Monde. Il est aussi ce "mec avec qui [Emmanuel Macron] boit du whisky à 3 heures du mat'" dans les salons du palais présidentiel glissait un conseiller à Politico.

Un politique habile "qui aime les rapports de force, les complots, les dîners"

Un des rares privilégiés, avec Thierry Solère et Gérald Darmanin, à profiter d'une telle proximité avec le chef de l'Etat. Cette place, Sébastien Lecornu la doit à sa "loyauté" envers le Président et à sa capacité à trouver des solutions en situation de crise. "Il a choisi un créneau : souffler à l'oreille du monarque", analyse un macroniste au journal du soir. Il est en partie derrière les grands débats organisés après la crise de Gilets jaunes, un des garants de la diplomatie française ou encore l'auteur d'une loi de programmation militaire ayant fait consensus. Il a même joué les tampons entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. "C'est l'un des éléments les plus constructifs", assure-t-on à Matignon.

Un autre de ses atouts aux yeux du chef de l'Etat est sa capacité à échanger avec les politiques de tous les horizons, du RN jusqu'à LFI. C'est "un vrai politique, avec une vraie culture politique, qui aime les rapports de force, les complots, les dîners", résume le député insoumis des Hauts-de-Seine Aurélien Saintoul au journal du soir. Certaines discussions, peut-être convenues au sein de "boy's club" lui ont toutefois été reprochées, surtout celles menées lors de dîners secrets avec Marine Le Pen et Jordan Bardella et révélées par Libération ou Le Canard enchaîné.

Ses réussites, Sébastien Lecornu les préfère toutefois discrètes. Car si l'homme a de l'ambition, il n'est pas friand de la "peopolisation" qui accompagne souvent la vie politique et publique. Adepte du "ne parlez pas si vous n'avez rien à dire" de Bernard Cazeneuve, il ne pourra plus être aussi discret depuis Matignon.

Sébastien Lecornu, "c'est mon frère"

Cette amitié qui le lie à Emmanuel Macron se poursuit aussi dans la sphère privée. Sébastien Lecornu n'est pas seulement proche du chef de l'Etat, il l'est aussi du couple Macron. Il est régulièrement invité à dîner que ce soit à Paris ou à Brégançon, dans la résidence de vacance varoise du président de la République. Brigitte Macron semble autant apprécier le Premier ministre que son époux. Elle le compte parmi ses "chouchous" selon L'Opinion et profite d'invitation personnelle comme au Musée des impressionnistes de Giverny que le politique préside, comme le souligne Le Monde.

Sébastien Lecornu jouit d'une proximité avec d'autres personnalités politiques de premier plan, à commencer par un autre couple (anciennement) présidentiel : Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. L'ancien patron de la droite, qui surnommait le nouveau Premier ministre "Lecornichon" avant qu'il n'entre au gouvernement, le reçoit tous les trois mois dans son bureau de la rue de Miromesnil. Le réseau du locataire de Matignon va bien au-delà en tant que membre du Siècle, un club français élitiste rassemblant les dirigeants politiques, économiques et médiatiques.

Des relations qui doivent servir dans le cadre des stratégies du "boy's club de l'Elysée" dans lequel Sébastien Lecornu retrouve Gérald Darmanin, un de ses plus proches amis. Les deux politiques issus de l'UMP, puis de LR avant leur transfert dans le parti macroniste en 2017 se connaissent depuis 2005. Se reconnaissant l'un dans l'autre par leurs origines familiales modestes et un attachement au gaullisme, ils échangent quotidiennement et partagent des vacances ensemble. "Je connais tout de lui et lui de moi, c'est mon frère", déclare Gérald Darmanin. D'après Le Monde, les politiques se rêvent associés à la tête d'un restaurant. Un projet que devra attendre, pour l'heure Emmanuel Macron a d'autres plans pour son fidèle protégé.