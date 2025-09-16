Lecornu sera "candidat à la présidentielle" en 2027 s'il atteint cet objectif, promet un proche

Discret, Sébastien Lecornu n'a jamais évoqué d'ambition personnelle pour la présidentielle de 2027. Mais il n'exclurait pas de se lancer dans la course, selon un proche.

Membre du gouvernement sans discontinuer depuis 2017, Sébastien Lecornu n'était pas pour autant connu des Français avant sa nomination à Matignon, le 9 septembre. Ce ministre sobre et discret arrive sous les projecteurs dans une période des plus délicates pour le camp présidentiel et, en bon fidèle d'Emmanuel Macron, il en paie les frais.

Qualifié de clone de président de la République par certains, Sébastien Lecornu est le Premier ministre avec le moins d'opinions favorables à son arrivée à Matignon. Seulement 16 % des Français ont un avis positif sur le chef du gouvernement selon le sondage Ipsos BVA réalisé pour La Tribune Dimanche et le Cesi. S'il est moins bien accueilli par l'opinion publique que ses prédécesseurs, Sébastien Lecornu n'est pas aussi impopulaire que François Bayrou. Alors que 74% des Français avaient un avis défavorable du Béarnais, ce taux d'avis négatif descend à 40% quand il s'agit du Normand. Une forte impopularité tout de même, mais qui pourrait être plus dirigée vers le macronisme que vers le Premier ministre.

"La différence fondamentale, c'est que Sébastien Lecornu n'est pas très connu, les Français n'ont donc pas d'opinion bien construite sur lui", analyse estime Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos France, auprès de La Tribune Dimanche. L'avis des Français sur le Premier ministre est donc loin d'être définitif et évoluera très certainement dans les prochaines semaines en fonction du gouvernement qu'il nommera et du projet de loi de finances qu'il proposera pour le budget 2026.

Sébastien Lecornu ne s'est jamais attardé sur les sondages depuis son entrée au gouvernement. Après ses premiers mandats locaux, il n'a compté que sur l'opinion et le soutien du chef de l'Etat pour être nommé ministre puis Premier ministre. "A la fin, ce n'est pas le baromètre de Paris Match qui nomme [les ministres], c'est le président", glissait-il d'ailleurs durant la campagne, en 2022. Un avis qui pourrait changer ces prochaines semaines, car la fonction de Premier ministre peut être un très bon tremplin vers la présidentielle de 2027.

Après avoir envisagé de nommer Sébastien Lecornu à Matignon plusieurs fois, Emmanuel Macron l'a enfin choisi, paraît-il, pour ses talents politiques et de négociateur, mais aussi parce qu'il n'est "pas présidentiable" selon des sources de l'Elysée au Monde. Une absence d'ambition utile pour consolider la coalition du "socle commun", au sein de laquelle les candidats officiels ou non pour 2027 ne manque pas : Edouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau... Autant de noms capables de se tirer dans les pattes pour des ambitions personnelles quitte à fragiliser l'alliance. Mais qui a dit que Sébastien Lecornu n'avait pas de vues sur l'Elysée ?

Pour l'heure, la seule ambition affichée de Sébastien Lecornu est l'adoption d'un budget pour 2026 au Parlement. Mais cet objectif pourrait en cacher un autre à en croire les déclarations d'un proche au Monde : "Tout le monde sous-estime Sébastien, à commencer par le président. Mais s'[il] réussit à faire passer le budget, non seulement il sera présidentiable, mais il sera candidat à la présidentielle". De la mairie de Vernon à l'Hôtel de Matignon, en 11 ans Sébastien Lecornu a connu une ascension politique fulgurante dont la prochaine étape pourrait dépendre de sa capacité à sortir le pays de la crise budgétaire.