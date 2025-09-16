"Seulement 5 visiteurs nous ont dérangé" : Stéphane Bern est consterné, ce monument français est totalement sous-estimé

Découvrez en avant-première le lieu secret présenté dans l'émission du "Monument préféré des Français" de Stéphane Bern.

L'émission du "Monument Préféré des Français", diffusée ce mercredi 17 septembre à 21h10 sur France 3, est présentée chaque année depuis un 15e monument du patrimoine français, qui s'ajoute aux 14 en compétition. L'an passé, Stéphane Bern avait donné rendez-vous au château de Rambouillet. Cette année, il nous a confié que celui qu'il présente comme "le monument secret" dans l'émission est un lieu qu'il affectionne tout particulièrement cette année. Il est surtout selon lui méconnu du grand public.

"C'est un endroit que j'aime beaucoup et que les gens ne connaissent pas parce que pendant le tournage on a eu seulement 5 visiteurs qui nous ont dérangé !", nous a confié l'animateur du Monument Préféré des Français. Intrigué, on a évidemment voulu en savoir plus et avons déniché son nom sur le site de France 3 avant de poser la question au célèbre animateur.

Curieusement, ce joyau méconnu de notre patrimoine est pourtant situé "en plein Paris, place du Trocadéro" : on y pénètre par l'aile nord-est du Palais de Chaillot dans le 16e arrondissement. "Sans bouger de Paris je peux voyager dans toute la France", détaille Stéphane Bern à propos de ce monument.

Le Portail de l'Apocalypse de la Galerie des moulages à la Cité de l'architecture et du patrimoine. © dbrnjhrj - stock.adobe.com

Imaginez-vous donc qu'en plein centre de Paris vous pourrez explorer le patrimoine architectural de toute la France, sans prendre le train ou la voiture. Situé au sein d'un bâtiment qui n'est autre que le plus grand centre d'architecture au monde sur près de 22 000 m², la Cité de l'architecture & du patrimoine, "ce musée voulu par Viollet-Le-Duc avec toutes les maquettes et tous les moulages des grands monuments français est totalement méconnu", se désole Stéphane Bern.

La maquette de la Basilique de Paray-le-Monial devant le moulage du portail de Vézelay, deux incontournables de la Cité de l'architecture et du patrimoine. © dbrnjhrj - stock.adobe.com

En pénétrant dans ce musée, on assiste pourtant à un véritable voyage dans le temps qui nous fera découvrir 1000 ans d'histoire de l'architecture et du patrimoine français, de l'époque romane (XIIe siècle) à nos jours. Imaginez-vous admirer dans les moindres détails des moulages grandeur nature de sculptures monumentales reproduites à l'identique telles que le tympan de l'église abbatiale Saint-Pierre de Moissac, chef-d'œuvre de la sculpture romane représentant l'Apocalypse ou le portail de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, chef-d'œuvre de l'art roman bourguignon.

La Cité organise également des expositions temporaires comme celle consacrée en 2024 à Notre-Dame de Paris où était exposé le coq du sommet de la flèche de la cathédrale avant son incendie, retrouvé parmi les débris fumants. © Thibault Camus/AP/SIPA (publiée le 15/09/2025)

La Cité de l'architecture & du patrimoine offre également l'opportunité d'observer de près des éléments qu'il serait impossible d'observer en haut des plus belles cathédrales de France comme les statues-colonnes du portail royal de la cathédrale de Chartres ou les statues de la façade de la cathédrale Notre-Dame de Reims comme le célèbre "Ange au sourire". Enfin, les reproductions de fresques murales offrent un spectacle saisissant, à l'image des scènes bibliques peintes de la voûte entière de la nef de l'abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe, surnommée la "Sixtine de l'art roman".

Vous avez bien compris que ce n'est pas un musée ordinaire : vous aurez le sentiment d'avoir parcouru la France avec toutes ses pépites sans même avoir quitté Paris, le tout en profitant de la vue spectaculaire qu'offre le Palais de Chaillot sur la Tour Eiffel... Sans aucun doute, la Cité de l'architecture & du patrimoine constituera une visite unique pour les amoureux d'histoire et d'architecture. Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 11h à 19h et jusqu'à 21h le jeudi, moyennant 9 euros (tarif plein) ou 6 euros (tarif réduit).