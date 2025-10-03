Censure de Sébastien Lecornu : le Premier ministre peut-il éviter la chute de son gouvernement ?

Le gouvernement de Sébastien Lecornu sera-t-il connu d'ici le 5 octobre ? Le Premier ministre a annoncé proposer une liste de ministres à Emmanuel Macron dans les "prochains jours" et préparer sa déclaration de politique générale lors d'une prise de parole dans la matinée du vendredi 3 octobre. Deux événements qui pourraient entraîner une censure. Depuis la nomination de l'hôte de Matignon, toutes les oppositions ont évoqué une possible censure que ce soit via une simple menace ou par la promesse de faire tomber le futur exécutif.

Sans majorité, Sébastien Lecornu a reconnu être "le Premier ministre le plus faible de la Vème République" et a appelé aux compromis avec les oppositions pour éviter une censure. Il ne compte pour l'heure que 210 élus à l'Assemblée grâce au socle commun formé de Renaissance, Horizons, le MoDem et Les Républicains. Lequel devrait tenir, même en absence de pacte de gouvernement avec la droite, sauf surprise. Des voix auxquelles il espère ajouter celles des 66 députés du PS et des 23 élus indépendants de Liot pour obtenir une majorité absolue, que soit grâce à un soutien explicite ou un accord de non-censure. Mais former une coalition allant de LR au PS n'est pas chose facile, les deux forces politiques ayant des exigences incompatibles. Une autre option est de compter sur les votes des 123 élus du RN. Si ces derniers décidaient de ne pas soutenir une censure, le Premier ministre serait assuré de prolonger son séjour à Matignon.

A quelle date le gouvernement Lecornu pourrait être censuré ?

Les parlementaires ont fait leur rentrée et peuvent dès à présent déposer une motion de censure spontanée. Les députés de LFI ont ainsi annoncé recourir à la procédure dès la nomination du gouvernement. D'autres forces politiques préfèrent attendre la déclaration de politique générale (DPG) de Sébastien Lecornu qui pourrait intervenir durant la semaine du 6 octobre. Le Premier ministre ne devrait pas recourir au vote de confiance, mais plusieurs groupes n'excluent pas de déposer une motion de censure après la prise de parole.

Le plus gros risque pour Sébastien Lecornu et son futur gouvernement reste, comme pour ses prédécesseurs, le vote du budget 2026. A ce sujet, le Premier ministre a annoncé renoncer au 49.3, ce qui empêchera aux élus de déposer une motion de censure en réaction à l'utilisation de l'outil parlementaire. Reste qu'une censure spontanée pourra toujours avoir lieu, mais sera aussi plus difficile à justifier. Censurer le locataire de Matignon après une telle décision serait "raide" de l'avis de Fabien Roussel, patron du PCF. Un avis que ne partagent pas toutes les forces politiques.

LFI, PS... Qui veut censurer le gouvernement à gauche ?

S'il y a bien un parti qui ne fait aucun suspense sur sa volonté de renverser le Premier ministre et son futur gouvernement, c'est LFI. La formation de gauche a promis une motion de censure dès la nomination du gouvernement et sa position n'a pas changé après l'annonce de Sébastien Lecornu sur le renoncement au 49.3. Manuel Bompard, coordinateur du parti, a confirmé le vendredi 3 octobre que son mouvement déposera une motion de censure contre le futur gouvernement Lecornu.

Dans les autres formations de gauche, la décision de censurer n'est pas définitivement tranchée. Mais toutes ont dit être prêtes à renverser le futur gouvernement. "Aujourd'hui, les parlementaires écologistes n'ont aucune raison de ne pas censurer Sébastien Lecornu" a déclaré Marine Tondelier, patronne des Ecologistes fin septembre. Même chose du côté du PCF, même si la position du parti n'est plus aussi clair après l'annonce sur le 49.3.

Quid du PS dont le soutien est décisif pour le Premier ministre ? Olivier Faure, premier secrétaire du parti, a prévenu qu'en l'absence de concessions du gouvernement sur les revendications socialistes, le parti à la rose soutiendrait une censure. "Si rien ne change, il y aura une censure et vraisemblablement une dissolution", a-t-il déclaré sur BFMTV-RMC le 29 septembre rappelant que "les mêmes causes produiront les mêmes effets". Le PS a posé ses conditions pour soutenir le Premier ministre : la taxation des plus grandes fortunes, la suspension de la réforme des retraites, l'abaissement du plan d'économies et l'abandon par le gouvernement du 49.3. Une dernière condition désormais remplie, mais sera-t-elle suffisante ? Sceptique, Olivier Faure a aussitôt indiqué vouloir vérifier si Sébastien Lecornu est "prêt à permettre un débat sur la réforme des retraites et à ce que d’ici décembre, députés et sénateurs aient la possibilité de voter sur une réforme adoptée uniquement grâce au 49 3".

Le RN attend le discours du Premier ministre à l'Assemblée

Du côté de l'extrême droite, aucune promesse de censure n'a été formulée, mais la menace a été brandie. "On va écouter ce que [Sébastien Lecornu] a à nous proposer, sans beaucoup d'illusion toutefois" indiquait le vice-président du RN Sébastien Chenu après la nomination du Premier ministre. En trois semaines à Matignon, le chef du gouvernement n'a pas donné matière à réfléchir au RN. Le vendredi 3 octobre, après l'annonce au sujet du 49.3 et un rendez-vous à Matignon, Marine Le Pen a déclaré attendre la DPG du Premier ministre pour prendre position. "Pour le RN, ce sera la rupture ou la censure", a-t-elle annoncé promettant de renversement le gouvernement en cas de politique similaire à celles des précédents exécutifs. A contrario, si la rupture est suffisamment franche et va dans le sens du parti à la flamme, le RN "participera aux travaux sur le budget" selon Marine Le Pen.

Une logique déjà exposée par Jean-Philippe Tanguy le 30 septembre sur TF1. Le député indiquait d'ailleurs qu'au regard de certaines annonces du Premier ministre une absence de censure du RN était envisageable : "Si on fait ce qu'on demande, on ne censure pas pour censurer (...) Donc s'il y a des baisses d'impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d'impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ce sera miraculeux". Il s'était cependant dit "pessimiste" quant aux capacités d'un gouvernement macroniste de mettre ces choses en place.