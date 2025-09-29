Lecornu n'a pas le diplôme qu'il disait avoir : une plainte déposée, mais le Premier ministre ne se dégonfle pas

Le journal en ligne d'investigation, Mediapart, a révélé en ce mois de septembre que Sébastien Lecornu avait faussement affirmé sur sa page LinkedIn qu'il avait obtenu sa deuxième année de droit. Le Premier ministre a réagi à la polémique.

Le Premier ministre a-t-il menti sur son CV ? Après les révélations faites par le média d'investigation en ligne Mediapart, le Syndicat national des agents publics de l'Éducation nationale (Snapen) a porté plainte contre Sébastien Lecornu. Il accuse le Premier ministre d'avoir voulu faire croire qu'il était détenteur d'un master de droit public sans avoir validé sa deuxième année de diplôme.

Comme le rapporte Le Parisien, le Premier ministre a vivement réagi à la polémique : "J'ai ressenti dans cette fausse polémique une forme de mépris social", a-t-il notamment déclaré. Il a également affirmé qu'il avait bien validé sa "maîtrise en droit, donc un master 1" à l'Université Panthéon-Assas.

Dans la plainte, que l'AFP a pu consulter et à laquelle Le Figaro se fait l'écho, le syndicat reproche au ministre d'avoir voulu "faire croire [qu'il] était titulaire d'un master de droit public" en utilisant "en connaissance de cause un diplôme dont il n'était pas titulaire".

"Aucun diplôme n'est requis pour être membre d'un gouvernement"

Comme le rappelle encore Le Figaro, l'avocat du syndicat, Me Vincent Brengarth, a précisé que l'obtention d'un diplôme n'était pas exigée pour faire partie du gouvernement. "Le fait de ne pas avoir obtenu de master 2 n'est pas un signe d'incompétence", souligne-t-il. Cependant, pour l'avocat, le problème dans cette affaire est autre : "l'absence de transparence sur le niveau d'études acquis, par un ministre d'État, est de nature à porter atteinte à la crédibilité de la certification par les universités publiques françaises, à l'égalité républicaine, à l'honneur des enseignants-chercheurs et, plus généralement, à la mission de service public confiée aux établissements d'enseignement supérieur", indique-t-il.

À noter qu'une réforme a eu lieu en France dans les années 2000. Le but était de s'adapter aux critères européens (bachelier, master, doctorat), en supprimant entre autres la maîtrise [Bac +4] et le DEA ou DESS [Bac +5]. C'est ainsi que les niveaux Maîtrise, DEA et DESS ont fusionné afin de donner naissance aux Masters 1 et 2 à la suite de la licence.

Actuellement, sur son site officiel, le Premier ministre Sébastien Lecornu mentionne simplement qu'il a réalisé "des études de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas", sans précision. Sur LinkedIn, à la rubrique formation, il indique " Master, droit public général, 2005-2008 ", à Panthéon-Assas Université.