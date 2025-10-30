"Je vais t'en coller une" : Estrosi menace un célèbre ex-ministre, les insultes ont fusé

Le ton est sérieusement monté entre Christian Estrosi, le maire de Nice, et un ancien ministre après une rencontre fortuite dans un restaurant niçois. Les hommes ont failli en venir aux mains.

Ils se sont rendus coups pour coups. Une rencontre fortuite entre Christian Estrosi, le maire de Nice, et Eric Dupond-Moretti a donné lieu à un vif échange ponctué de menaces dans un restaurant huppé de la ville niçoise. Le deux hommes déjeunaient chacun de leur côté à La Petite Maison, le premier avec sa femme et le second avec des amis à la terrasse, quand l'édile, candidat à sa réélection aux municipales 2026, est allé à la rencontre de l'ancien ministre de la Justice selon le Canard enchaîné. Christian Estrosi s'est installé à la table de l'avocat et lui a glissé, non sans une dose de provocation : "Ici, je suis avec de vrais amis… " L'animosité entre les deux hommes n'est un secret pour personne.

L'échange aurait pu en rester là, mais le maire niçois s'est ensuite moqué de la reconversion professionnelle d'Eric Dupond-Moretti, qui a troqué les tribunaux pour les planches, le traitant d'"espèce d'intermittent du spectacle ". Le mot de trop pour l'ancien garde des Sceaux : "Toi, tu n'es pas un intermittent de la connerie", a-t-il lâché à l'édile. La répartie de l'avocat n'a pas été du goût de Christian Estrosi qui, en colère d'avoir été pris à son propre jeu, a menacé d'en venir aux mains : "Je pourrais te casser la gueule. Je vais t'en coller une" confirme Le Figaro. Mise en garde saisie par l'avocat décidé à ne pas se laisser faire : "On sort si tu veux."

Les deux anciens ministres d'Emmanuel Macron n'ont finalement pas quitté la salle du restaurant. Christian Estrosi n'a pas joint les actes à la parole, mais a tenu à avoir le dernier mot dans son fief niçois et a signifié à Eric Dupond-Moretti, d'origine niçoise, qu'il n'était pas le bienvenu dans la préfecture maralpine : " Tu seras bientôt OQTF à Nice. "

L'altercation entre les deux hommes semble avoir fait suite à une déclaration faite par le célèbre avocat sur le plateau de BFMTV le 8 octobre dernier. Il avait alors qualifié l'édile de "pire courtisan qu'[il a] jamais rencontré ". Une référence aux propos de Christian Estrosi, vice-président du parti Horizons, qui a invité Emmanuel Macron à démissionner de ses fonctions de président de la République. Comme un certain Edouard Philippe avant lui. Mais les mauvaises relations entre les deux hommes ne sont pas récentes, elle remonte à l'arrivée d'Eric Dupond-Moretti au ministère de la Justice en 2020. L'ex-garde des Sceaux aurait en ce temps ignoré plusieurs sollicitations du maire de Nice.

Christian Estrosi et son entourage, contactés par actu Nice, n'ont pas souhaité faire de commentaire. Eric Dupond-Moretti, lui, est revenu en quelques mots sur la confrontation dans les colonnes de Nice Matin : "J'étais attablé tranquille, Estrosi est venu à ma table me provoquer, il ne s'est pas bien tenu avec moi, on a eu des échanges de mots, c'est tout". L'ancien ministre de la Justice, connu pour son ton direct, n'a pas nié la violence des échanges, au contraire il l'a justifié : "Quand vous vous engueulez avec des gens, vous faites ça en douceur ? Non, et ben moi non plus".