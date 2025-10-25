Cette ville est surnommée la "fourmilière humaine" : elle n'a plus de place pour rien et compte plus de 13 000 habitants au kilomètre carré

Totalement urbanisée, surpeuplée... Cette ville est devenue une véritable fourmilière humaine. Elle se retrouve confrontée à des défis de taille.

Rues étroites et bondées, densité de population importante, mouvement constant... Dans certaines villes, il arrive parfois d'avoir l'impression d'être dans une "fourmilière humaine". Une ville, pourtant pas si grande, bat des records. Selon les données de l'IBGE, avec un dernier recensement en 2022, il n'y a pas moins de 13 000 habitants au kilomètre carré dans cette commune. Plus précisément, ils sont 13 416, 81.

Cette municipalité ne s'étend pourtant que sur 20 km², mais compte 273 542 habitants selon le dernier recensement. La population serait, en plus, encore en train de grandir et devrait atteindre 285 307 personnes d'ici la fin de l'année 2025. La population compte beaucoup d'actifs avec un salaire mensuel moyen des travailleurs formels de 2,5 fois le salaire minimum.

Cette conjoncture demande donc une extension des infrastructures et services publics. Le problème réside dans le fait que la ville est quasi totalement urbanisée (18,61 km²). Cela veut tout simplement dire que presque l'ensemble du territoire est occupé par des bâtiments, des routes et autres équipements urbains. Il n'y a plus de place. Une pression importante en matière de logement, de transport et de loisirs se fait donc ressentir.

Bienvenue à Taboão da Serra, la neuvième plus petite municipalité du Brésil, mais aussi celle avec la plus forte densité de population dans le pays. C'est pourquoi elle est surnommée la "fourmilière des Amériques". Elle fait partie de l'État de São Paulo, métropole qui a pour sa part une densité de population de 7814 hab/km², avec une superficie de 1 521 km². Cette position proche de la grande ville a accru son activité.

Apparue au début du XXe siècle, Taboão da Serra s'est émancipée en 1959. L'urbanisation a progressivement remplacé la production agricole par des zones résidentielles et commerciales. Elle est devenue la destination de ceux qui voulaient habiter près de Sao Paulo, mais avec des propriétés aux prix plus bas. Elle se plaçait entre la ville-dortoir et la zone industrielle de Sao Paulo. Au vu de la place disponible, les constructions verticales se sont multipliées. Au cours des années 2000, la municipalité s'est davantage tournée vers le service avec de grands distributeurs comme Grupo Pão de Açúcar ou encore Carrefour et Walmart.

La ville a désormais placé en priorité des projets se concentrant sur l'usage mixte des bâtiments et l'amélioration des transports. L'objectif est aussi d'agrandir les parcs, les écoles et les centres de santé pour répondre aux besoins de la population.