Budget de la Sécu : les LR n'ont pas suivi Retailleau et font adopter le texte, le détail des votes

Le budget de la Sécurité sociale 2026 a finalement été adopté à l'Assemblée nationale le mardi 9 décembre grâce à une courte majorité. L'adoption du texte a été permise par des voix décisives de la droite, alors que Bruno Retailleau plaidait pour le rejet du PLFSS.

Le budget de la Sécurité sociale a été adopté le mardi 9 décembre, non sans mal ! Le Premier ministre et son gouvernement ont eu des sueurs froides toute la journée au fil des dernières tractations et face aux appels successifs à l'abstention qui ont mis l'adoption du texte en péril. Adopté à 247 voix contre 234, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a effectivement pu compter sur le soutien - et la discipline - des députés EPR, de ceux du MoDem et de ceux du PS (63 élus ont voté pour et 6 se sont abstenus) qui avaient annoncé défendre le texte. Le budget a également reçu le soutien de la quasi-totalité des élus du groupe indépendant Liot (20 sur 22, les deux derniers s'étant abstenus) et de 6 des 9 députés non-inscrits.

Ce contingent de 216 voix n'était cependant pas suffisant pour s'imposer face aux groupes résolus à rejeter le budget de la Sécurité sociale, le RN, l'UDR et LFI en tête. L'adoption du PLFSS s'est donc jouée à 18 voix, le nombre exacte de députés LR à avoir bravé la consigne de leur président Bruno Retailleau. Le patron de la droite a qualifié le texte de projet "pas votable" jusqu'aux dernières heures avant le scrutin et a encouragé ses élus à s'opposer du budget de la Sécu, ou tout du moins à s'abstenir. Une directive qui n'a pas été entendue... Sur les 49 députés LR, 28 sont se abstenus, 3 ont voté contre, mais 18 ont voté pour. Les élus de la droite ont semblé plus sensibles aux mots de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et rival de Bruno Retailleau. Le député de la Haute-Loire, qui plaidait pour une abstention, appelait également son groupe à ne pas être un "facteur de blocage" dans l'adoption du budget de la Sécurité sociale.

Le PLFSS a également reçu de rares votes favorables dans les rangs d'Horizons, 9 élus sur 34 ont voté pour quand tous les autres se sont abstenus, et sur 3 voix du groupe écologiste qui s'est majoritairement abstenu et a même enregistré des votes contre le texte budgétaire. Mais ces 12 voix supplémentaires, ne suffisaient pas pour faire la différence, il fallait encore au moins 6 votes. La droite en a fourni trois fois plus.

Après l'adoption du budget de la Sécurité sociale à seulement 13 voix d'écart, et grâce à celles de LR, Bruno Retailleau a réagi en rappelant son opposition au texte. "Tout est empiré" avec le PLFSS qui est, selon lui, synonyme de "moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses et plus de dettes". "Je persiste et je signe, [...] c'est un budget qui emmène la France dans le mur et je le regrette profondément", a-t-il ajouté. A contrario, le Premier ministre, qui s'est réjoui de l'adoption du texte, a salué une "majorité de responsabilité" qui a montré que "le compromis [...] permet d’avancer dans le sens de l’intérêt général". Sébastien Lecornu a également souligné la "qualité" du PLFSS adopté : un "texte solide, utile, protecteur, qui améliore concrètement notre sécurité sociale, et qui nous prémunit de tout dérapage des comptes sociaux en réduisant leur déficit", même si ce dernier est "encore trop important".

Si le budget de la Sécurité sociale a été adopté, le travail n'est pas encore tout a fait terminé sur le texte. Il doit retourner au Sénat pour la suite de la navette parlementaire et un examen prévu vendredi. Sans surprise, le texte ne devrait pas être adopté par la chambre haute à majorité de droite, il pourrait même ne pas être débattu si une question préalable (équivalent d'une motion de rejet) était votée par les sénateurs. Le texte reviendra ensuite dans les mains des députés qui auront le dernier mot et devront procéder à un nouveau vote, dont l'issue devrait être la même, sauf accident. Le plus dur est donc fait pour le gouvernement, mais il n'est pas encore l'heure pour lui de souffler. D'autant que le débat sur le budget de l'Etat, le projet de loi de finances (PLF), est encore loin d'être fini et plus complexe que celui du budget de la Sécu.