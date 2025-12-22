Budget de l'Etat 2026 : le texte adopté dès janvier... Un scénario possible sans 49.3 ?

Le budget 2026 n'a aucune chance d'être adopté avant la fin de l'année, pourra-t-il l'être avant la fin du mois de janvier ? Le gouvernement l'espère, le rapporteur du texte juge les délais réalistes, mais les députés semblent loin d'un compromis.

La France n'aura pas de budget avant le 31 décembre 2025. Après l'échec des députés et des sénateurs à trouver un accord sur le projet de loi de finances (PLF) en commission mixte paritaire le 19 décembre, le gouvernement a annoncé déposer une loi spéciale pour permettre la reconduction temporaire du budget de cette année jusqu'à l'adoption du PLF et ainsi permettre la prolongation des débats en janvier 2026. La loi spéciale en question doit être abordée lors d'un Conseil des ministres exceptionnel le lundi 22 décembre avant d'être présentée au Parlement mardi.

La loi spéciale rendra possible le prélèvement de l'impôt et la poursuite des dépenses à compter du 1er janvier 2026, mais plus elle dure, plus elle risque de creuser le déficit que le gouvernement souhaite réduire avec le budget 2026. La perspective de prolonger les débats sur le PLF au-delà de janvier n'est donc pas souhaitable et le gouvernement le rappelle : "Au 1er janvier, notre capacité à nous mettre d'accord ou non sur le budget aura des conséquences directes sur la vie des Français. Ca explique pourquoi le gouvernement souhaite qu'au maximum cette histoire de budget soit résolue à la fin du mois de janvier", a déclaré Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics sur BFM le lundi 22 décembre.

Si le gouvernement met la pression sur les élus, craignant surement de voir les débats s'éterniser, le rapporteur du PLF, Philippe Juvin assure que la France "aura un budget" dans la première quinzaine de janvier. Selon le député LR, le budget 2026 aurait pu être adopté avant la fin de l'année "avec 5 à 6 jours de plus". Sur BFM, Philippe Juvin a expliqué qu'il y avait un accord du bloc central et que le PS "était d'accord non pas pour voter, mais pour avoir attitude amicale, taiseuse". Et d'ajouter : "Il nous manquait quatre, cinq jours pour nous mettre d'accord". Un délai supplémentaire que les élus auraient eu si le texte avait été déposé début octobre et non le 14 selon Philippe Juvin : "Le budget a été déposé deux semaines trop tard. On a payé les deux semaines de retard".

A en croire le député de la droite, quelques jours en janvier devraient suffire pour trouver un accord sur le budget. Pourtant une majorité favorable au PLF semble hors d'atteinte à l'Assemblée nationale : un texte trop à droite est promis à un rejet de la gauche, un texte trop à gauche à un rejet de la droite et d'une partie du camp présidentiel. Quant à un texte de compromis il parait difficile à atteindre, la gauche exigeant d'augmenter les recette via l'impôt pour réduire le déficit sans toucher aux dépense contre l'avis de la droite qui estime avoir fait assez de concessions sur le budget de la Sécurité sociale. Pas sûr donc que les débats soient aussi courts que ce qu'annoncé par Philippe Juvin. D'autant que les élus doivent également revoir le PLF voté par le Sénat qui prévoit un déficit de 5,3% du PIB, contre l'objectif maximal de 5% prévu par le gouvernement.

Un 49.3 inévitable sur le budget 2026 ?

Plusieurs élus ont appelé le Premier ministre a usé de l'article 49.3 de la Constitution pour forcer l'adoption du PLF avant la fin de l'année. Une scénario écarté par Sébastien Lecornu qui a promis avant le début des débats de ne pas empêcher les discussions et de laisser les parlementaires s'exprimer sur le budget. En refusant de recourir au 49.3, le chef du gouvernement fait également peser la responsabilité du budget sur les parlementaires et évite de se mettre en danger en donnant aux députés l'occasion de voter une motion de censure. Si plusieurs politiques comme Gérard Larcher, François Hollande, Edouard Philippe et Elisabeth Borne ont suggéré le recours au 49.3 pour assurer l'adoption d'un budget, le RN et LFI, fermement opposés au budget de l'Etat, pourraient se saisir de l'occasion pour soutenir une censure du gouvernement. Une procédure qui ne ferait que reporter davantage l'adoption d'un budget.

Si le recours au 49.3 n'est pas envisageable pour le Premier ministre avant la fin de l'année, la question pourrait à nouveau se poser en janvier si les débats sur le PLF se retrouvent dans l'impasse. "On peut imaginer une loi spéciale jusqu'aux municipales et finalement, un compromis ou un 49.3 de lassitude", a imaginé une macroniste auprès de Franceinfo. "On en revient toujours au 49.3, mais pour que les socialistes s'abstiennent lors de la motion de censure, il faudra que le texte nous aille. La question ne se pose pas dans cette séquence, mais en janvier..." a glissé pour sa part un cadre du PS. Certains socialistes ont d'ores et déjà indiqué qu'une adoption du budget par 49.3 pourrait ne pas être censuré si le PLF adopté répond à certaines exigences du parti.

Des ordonnances pour faire adpter le budget avant la fin de l'année ?

Si la perspective de poursuivre les débats de budget en 2026 n'enchante pas les élus, elle ne satisfait pas non plus le Premier ministre. Et pour cause, tant que le PLF n'est pas adopté et que le budget de 2025 est reconduit, le déficit se creuse rendant l'objectif de le réduire à 4,7 ou 5% du PIB de plus en plus difficile. Sébastien Lecornu, qui se refuse au 49.3, a donc réfléchi à une autre option : un recours à une ordonnance pour faire adopter le budget. L'article 47 de la Constitution permet au gouvernement de faire adopter le budget par cette voie dès que les délais constitutionnels sont dépassés, ce qui sera le cas à compter du 23 décembre. Le recours à une ordonnance a été discuté entre Sébastien Lecornu et le patron du PS, Olivier Faure, d'après les Echos. Les deux hommes auraient eu l'idée de reprendre le texte issu de la CMP en y ajoutant des amendements pour satisfaire certaines exigences du PS.

Reste que ce scénario impliquait de partir d'un texte amendé en CMP, non du texte adopté par le Sénat. Mais faute d'accord en CMP, le PLF n'a pas évolué d'un iota et il ne convient pas en l'état ni au gouvernement, ni à la gauche. Le plan paraît donc compromis. D'autant que la procédure est "juridiquement bancale et démocratiquement problématique" selon l'analyse du constitutionnaliste Benjamin Morel sur X. "Aucune disposition n’autorise le gouvernement à retenir des amendements dans une ordonnance budgétaire", explique le spécialiste. La manoeuvre reviendrait par ailleurs à "un 49.3 sans vote" qui musèlerait le Parlement : "Là où le 49.3 permet à l’Assemblée d’avoir le choix entre censurer ou laisser passer le texte, ici, même une censure postérieure n’invaliderait pas les ordonnances".