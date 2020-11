DIRECT. Donald Trump : peut-il encore gagner ? Des résultats qui se resserrent

TRUMP. Alors qu'il a maintenu son combat contre une prétendue "fraude" électorale menée par les démocrates, Donald Trump s'est enfoncé dans une posture difficile à tenir, alors que l'étau se resserre pour le républicain.

Sommaire Résultat de Donald Trump

Dernières actus de Donald Trump

Sondages sur Donald Trump

Programme Donald Trump

Bio express de Donald Trump L'essentiel Donald Trump a plongé encore un peu plus les Etats-Unis dans une crise démocratique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président sortant a prononcé un discours depuis la Maison Blanche, lors duquel il a répété ses accusations envers le parti démocrate. Selon lui, et sans avancer de preuve, on tente de lui voler sa victoire. "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a lancé le président de la première puissance mondiale. L'allocution de Donald Trump a embrasé les chaînes d'information, qui pour beaucoup ont coupé le chef de l'Etat alors qu'il parlait encore, du jamais vu ou presque. Le présentateur de CNN Anderson Cooper est sorti de sa réserve en évoquant une "tortue obèse retournée sur le dos s'agitant sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est passé". Les avocats de Donald Trump ont lancé plusieurs actions judiciaires au niveau des Etats, avec par exemple la menace de demander un recomptage dans le Wisconsin, remporté par Joe Biden dès mercredi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le président sortant a prononcé un discours depuis la Maison Blanche, lors duquel il a répété ses accusations envers le parti démocrate. Selon lui, et sans avancer de preuve, on tente de lui voler sa victoire. "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a lancé le président de la première puissance mondiale. L'allocution de Donald Trump a embrasé les chaînes d'information, qui pour beaucoup ont coupé le chef de l'Etat alors qu'il parlait encore, du jamais vu ou presque. Le présentateur de CNN Anderson Cooper est sorti de sa réserve en évoquant une "tortue obèse retournée sur le dos s'agitant sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est passé". Les avocats de Donald Trump ont lancé plusieurs actions judiciaires au niveau des Etats, avec par exemple la menace de demander un recomptage dans le Wisconsin, remporté par Joe Biden dès mercredi. A mesure que les résultats s'affinent, la situation paraît de moins en moins favorable à Donald Trump. En Pennsylvanie, l'écart se resserre et le verdict pourrait tomber dans la journée. Si Joe Biden dépasse le président sortant, il obtiendra alors les 270 grands électeurs permettant de remporter la victoire. Des victoires sont attendues malgré tout pour Donald Trump, dans l'Alaska et en Caroline du Nord, mais cela ne devrait pas suffire. L'équation est simple : si le milliardaire new-yorkais souhaite remporter l'élection, il lui faut ravir les quatre derniers Etats-clés encore en jeu : Géorgie - où l'écart est infime mais où un recomptage devrait retarder les résultats -, la Pennsylvanie - où Biden est donné gagnant -, le Nevada et la Caroline du Nord.

En Pennsylvanie, l'écart se resserre et le verdict pourrait tomber dans la journée. Si Joe Biden dépasse le président sortant, il obtiendra alors les 270 grands électeurs permettant de remporter la victoire. Des victoires sont attendues malgré tout pour Donald Trump, dans l'Alaska et en Caroline du Nord, mais cela ne devrait pas suffire. L'équation est simple : si le milliardaire new-yorkais souhaite remporter l'élection, il lui faut ravir les quatre derniers Etats-clés encore en jeu : Géorgie - où l'écart est infime mais où un recomptage devrait retarder les résultats -, la Pennsylvanie - où Biden est donné gagnant -, le Nevada et la Caroline du Nord. De nombreux observateurs américains craignent que le refus de Donald Trump d'admettre sa défaite et ses accusations engendrent des mouvements violents de contestation dans la rue. La crainte que des conspirationnistes créent de violents remous est réelle. Sur le plan politique, il n'est pas exclu que les procédures juridiques créent de longues semaines d'incertitude sur le résultat du scrutin, avec la possibilité d'un durcissement des tensions si Donald Trump est déterminé à contester de résultats qui le donneraient perdant.

craignent que le refus de Donald Trump d'admettre sa défaite et ses accusations engendrent des mouvements violents de contestation dans la rue. La crainte que des conspirationnistes créent de violents remous est réelle. Sur le plan politique, il n'est pas exclu que les procédures juridiques créent de longues semaines d'incertitude sur le résultat du scrutin, avec la possibilité d'un durcissement des tensions si Donald Trump est déterminé à contester de résultats qui le donneraient perdant. Le décompte ci-dessous illustre le nombre de grands électeurs acquis par chaque candidat au fil du dépouillement. Résultat des élections Etat par Etat en temps réel Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici Nombre de grands électeurs pour Trump et Biden Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici EN DIRECT Recevoir nos alertes live !

10:38 - Trump passe derrière en Géorgie ! L'élection américaine pourrait se terminer dans quelques minutes ou heures puisque selon les projections de CNN, Joe Biden serait désormais en tête avec 917 voix d'avance. 99% des votes seraient dépouillés et il faut rester encore très prudent mais la bascule semble être faite. 10:20 - Plus que 463 voix d'écart en Géorgie Les heures passent et l'écart est toujours en train de fondre entre les deux candidats laissant présager un recomptage dans les jours qui viennent. Alors que la nuit est bien installée en Géorgie, il y a désormais 463 voix d'écart entre Donald Trump et Joe Biden. 10:06 - Les médias américains coupent une nouvelle fois Donald Trump Lors de sa prise de parole à la Maison-Blanche, Donald Trump a une nouvelle fois accusé Joe Biden et les démocrates de nombreuses actions frauduleuses tout en expliquant qu'il avait gagné légalement dans de nombreux Etats. Face à ce discours, plusieurs médias américains ont pris la décision de couper le président et de rectifier ses propos. Here’s the moment @msnbc cut out of the president at the podium. Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump



pic.twitter.com/u0ypkTeFAm — Lauren Peikoff (@laurenpeikoff) November 6, 2020 09:53 - Mitt Romney prend position contre Donald Trump Voila une force politique républicaine qui prend ouvertement la parole face à Donald Trump. Alors que le président ne cesse de marteler qu'il y a de nombreuses fraudes, Mitt Romney, ancien candidat républicain à la présidentielle a rappelé que le décompte de chacun des votes était "au cœur de la démocratie" et a invité à faire preuve de patience. pic.twitter.com/Y5HjSXstUb Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump — Mitt Romney (@MittRomney) November 6, 2020 09:41 - Un nouveau recours rejeté à Philadelphie Nouveau revers pour Donald Trump et les républicains avec un nouveau recours rejeté à Philadelphie. Selon le camp républicain, les responsables électoraux "refusaient intentionnellement d'autoriser des représentants et des scrutateurs du président Trump et du Parti républicain". Le juge de district Paul Diamond a répondu laconiquement en une phrase, "comme indiqué lors de l'audience d'injonction d'urgence aujourd'hui, à la lumière de l'accord entre les partis, la requête du plaignant est rejetée sans préjudice". 09:30 - Quels sont les écarts dans les 5 derniers Etats ? Nous sommes le matin en France, la nuit est tombée aux USA et nous n'avons toujours pas de nouveau président des Etats-Unis. À l'heure actuelle, voici les écarts dans les cinq derniers Etats qui doivent divulguer leurs résultats. Pennsylvanie, avec 95% des bulletins déployés : Trump en tête avec 18 229 voix d'avance

Georgie, avec 99% des bulletins déployés : Trump en tête avec 665 voix d'avance

Nevada, avec 89 des bulletins déployés : Biden en tête avec 11 438 voix d'avance

Arizona, avec 90 des bulletins déployés : Biden en tête avec 47 052 voix d'avance

Caroline du Nord, avec 95% des bulletins déployés : Trump en tête avec 76 737 voix d'avance 09:07 - 665 voix d'avance pour Trump en Géorgie ! L'écart est en train de fondre irrémédiablement entre Donald Trump et Joe Biden. Selon les dernières projections et avec 816 nouveaux bulletins déployés, seulement 665 voix séparent le président sortant de l'ancien vice-président. Nous sommes proche du dénouement dans cet Etat qui compte 10 millions d'habitants. 08:48 - Trump se remet à twitter Quelques heures après son discours choc à la Maison Blanche, et alors qu'il est près de trois heures du matin à Washington, Donald Trump s'est distingué ces dernières minutes par une série de tweets. "JE GAGNE facilement la présidence des États-Unis avec des votes juridiquement légaux. Les OBSERVATEURS n'étaient pas autorisés, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, à faire leur travail et, par conséquent, les votes acceptés pendant cette période doivent être considérés comme des VOIX ILLÉGAUX. La Cour suprême des États-Unis devrait décider!", a par exemple écrit le président sortant. 08:37 - Donald Trump pourrait finalement remporter l'Arizona Alors que Joe Biden avait été donné vainqueur dans l'Arizona, notamment selon les projections d'Associated Press qui font autorité, voici que Donald Trump profite du prolongement du dépouillement des bulletins pour refaire son retard. Et pourquoi pas, finalement remporter l'Etat. Une erreur de saisie de la société d'analyse Edison Research, spécialiste des résultats électoraux, serait en cause pour expliquer ce retournement de situation. Pour l'heure, le comptage des voix a été suspendu en Arizona, il va reprendre ce vendredi. 01:32 - Trump réitère ses accusations et estime avoir gagné "facilement" FIN DU DIRECT - Il a évoqué une "vague rouge massive" en sa faveur. Le président américain sortant Donald Trump a pris la parole de jeudi soir depuis la salle de presse de la Maison Blanche vers 19 heures locales (1 heure du matin en France). Il a de nouveau dépeint les derniers résultats des élections américaines comme faisant partie d'une vaste conspiration visant à le priver d'un second mandat. Sur le banc des accusés : les démocrates et les responsables des élections dans différentes villes qui seraient selon lui en train de procéder à un "bourrage d'urnes" sous couvert du dépouillement tardif des votes par correspondance, très largement favorables à Joe Biden. "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection", a assuré Donald Trump, immédiatement contredit par une large partie des médias américains mais aussi par l'AFP qui a évoqué une "tirade souvent confuse, truffée d'approximations et de contre-vérités sur le décompte en cours". Trump a énuméré une série de théories sur les moyens prétendument employés pour le priver de la victoire. Rendez-vous sur cette page dès demain matin pour les dernières informations sur les élections américaines. 05/11/20 - 23:45 - L’écart se resserre en Pennsylvanie et en Géorgie Jeudi soir, heure française, le dépouillement continue en Pennsylvanie et en Géorgie. Donald Trump arrive toujours en tête dans les deux états, mais l’écart avec Joe Biden se resserre d’heure en heure. Moins de 10 000 voix les sépare en Géorgie, et il y a 90 000 bulletins de différence en Pennsylvanie. 05/11/20 - 23:28 - Greta Thunberg lance une pique à Donald Trump sur Twitter "Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un[e] ami[e]", avait écrit sur Twitter Donald Trump, en décembre 2019. La militante écologiste suédoise n'a pas oublié et lui a renvoyé sa pique sur le même réseau social ce jeudi, alors que le président américain enchaîne les réactions excédées face au dépouillement des bulletins de l'élection. Greta Thunberg reprend la formulation "Vraiment ridicule. Donald doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un[e] ami[e]. Détends-toi, Donald, détends-toi !", écrit-elle. So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020 05/11/20 - 19:45 - "Ils peuvent nous voler l’élection", écrit Donald Trump "Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement l'élection ! Si vous comptez les votes tardifs et illégaux, ils peuvent nous voler l'élection", a écrit l’actuel président candidat à sa réélection dans un communiqué, cité par Le Parisien. Sur Twitter, Donald Trump a lancé : "Arrêtez la fraude !", en lettres majuscules. 05/11/20 - 17:36 - Les équipes de Trump autorisées à assister au dépouillement en Pennsylvanie Un tribunal de Pennsylvanie a accordé la demande de Donald Trump permettant un contrôle du dépouillement par des représentants de son équipe de campagne. "Désormais, selon la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie, tous les candidats, observateurs ou représentants des candidats seront autorisés à être présents, tout en respectant les protocoles liés au Covid-19, dont le port du masque et le maintien de la distance sociale", a déclaré Justin Clark, directeur adjoint de la campagne du président sortant. Les équipes de Donald Trump ont également intenté une action pour arrêter le comptage des votes en Pennsylvanie, une action en justice qui semble beaucoup plus difficile à gagner. 05/11/20 - 16:14 - Quand Trump s'opposait au recomptage des voix Alors que Donald Trump s'est engagé dans une lutte sans relâche pour arrêter le comptage des voix en cours et pour un recomptage, il convient de rappeler que lors des précédentes élections, le républicain s'était opposé à cela. Pour rappel, Donald Trump avait remporté d'extrême justesse le Wisconsin et une candidate écologiste à l'élection, Jill Stein, avait formulé une requête pour un recomptage des voix, comme le rappelle aujourd'hui CNews. "C’est une arnaque de la part du Green Party", avait alors dénoncé le Green Party, qui avait profité du fait que sa rival de l'époque, Hillary Clinton, avait déjà reconnu sa défaite à ce moment-là. "Les résultats de cette élection devraient être respectés au lieu d’être contestés", avait-il déclaré, insistant pour "accepter ce résultat et regarder vers l’avenir". LIRE PLUS

En savoir plus

Selon les sondages compilés par Linternaute.com en amont de ces élections américaines, Donald Trump était crédité, à l'échelle nationale, d'autour de 43% d'intentions de vote contre autour de 52% pour l'ancien vice président des États-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est à noter : il s'est nettement accru en faveur du démocrate dans les dernières semaines.

Attention, aux Etats-Unis, l'élection du président se joue Etat par Etat, ce qui limite la portée des sondages nationaux. Pour comprendre l'évolution des intentions de vote, notamment dans les Etats clés, consultez notre article consacré aux résultats des sondages des élections américaines 2020, avec toute la méthodologie appliquée sur notre compilation de sondages.

Les pronostics des sondages de l'élection américaine

Les Français souhaitent une élection de Joe Biden

Selon notre sondage exclusif YouGov publié avant l'élection, une nette majorité de Français souhaitait voir Joe Biden élu président des Etats-Unis. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondaient une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitaient la victoire d'aucun des deux et 19% n'affichaient pas d'opinion. Si la question repose seulement sur les deux candidats, 84% souhaitaient voir Joe Biden sortir vainqueur des élections.

Si en 2016 Donald Trump avait exprimé des propositions fortes comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine (édifice qui est encore très loin d'être terminé), ou la suppression de l'Obamacare, pour cette élection américaine de 2020, le candidat républicain a simplement distillé quelques souhaits, de manière disparate, sans présenter un véritable programme. Lors d'une interview pour Fox News fin août, le président avait été interrogé sur ses prochains engagements, était resté très évasif en indiquant qu'il "renforcerait ce qu'il a déjà fait et qu'il ferait de nouvelles choses". Son slogan, "Keep America great" que l'on peut traduire par "Que la grandeur de l'Amérique perdure" témoigne de la volonté de Donald Trump d'inscrire "la continuité" au coeur de son programme 2020. En meeting, le milliardaire multiplie les grandes intentions floues, sans annonces précises. Quelques promesses ressortent tout de même, formulées à l'envi, souvent sans argumentation ou détails de financement. En voici une liste non exhaustive :

Mettre en circulation un vaccin d'ici la fin de l'année 2020.

Reconstituer des stocks et se préparer pour de futures épidémies.

Créer 10 millions d'emplois en 10 mois.

Réduire les taxes.

Adopter des accords commerciaux qui protègent les emplois américains.

Lutte contre l'immigration illégale.

"Arrêter les guerres sans fin".

Ramener les troupes américaines sur le sol américain.

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.