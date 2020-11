Joe Biden : toujours favori ? Que disent les derniers sondages avant le scrutin ?

BIDEN. Si on se réfère à tous les sondages, Joe Biden devrait être le tout nouveau président des Etats-Unis cette nuit. Pourtant, la course s'annonce serrée dans les Swing States... Les toutes dernière infos sur l'élection avec notre focus live sur Joe Biden.

Sommaire Résultat des sondages

Résultat de Joe Biden

Programme de Joe Biden

Biographie de Joe Biden L'essentiel L'élection américaine devrait livrer ses résultats dans la nuit de mardi à mercredi en France. Joe Biden a été présenté durant toute la campagne comme le grand favori de cette présidentielle 2020. Cet article est un focus complet sur le candidat démocrate, son programme, avec toutes les informations majeures sur le scrutin et la manière dont le camp Biden gère ce moment qui pourrait s'annoncer historique pour lui. Un focus sur Donald Trump est à suivre sur cette page.

Les résultats des sondages vont tous dans le même sens : les intentions de vote à l'échelle nationale ont été, jusque-là, très favorables à Joe Biden. Dans les Etats dits Swing states où se joue l'élection, le démocrate est aussi en meilleure position que son rival pour remporter la présidentielle américaine (plus d'infos plus bas).

La victoire de Joe Biden à l'élection américaine serait préférée à celle de Donald Trump par les Français, selon les résultats d'un sondage YouGov pour Linternaute.

Lors de sa dernière journée de meeting, Joe Biden s'est concentré sur la Pennsylvanie qu'il espère faire basculer chez les démocrates pour s'ouvrir le chemin vers la Maison Blanche. Le candidat a appelé les Américains à "reprendre le contrôle de la démocratie". En direct Recevoir nos alertes live !

11:35 - Où Joe Biden pourrait annoncer sa victoire ou sa défaite ? En raison de la situation sanitaire, il ne faudra pas s'attendre à une immense foule pour venir acclamer Joe Biden en cas de victoire dans cette élection américaine. Le candidat démocrate sera accompagné de quelques proches à bonne distance les uns des autres dans son quartier général de Wilmington, dans le Delaware. Malgré les sondages qui donnent pour le moment la victoire à Joe Biden, chez les démocrates on ne veut pas crier victoire trop vite et "l'optimisme prudent" est le maitre mot même si l'avance de l'ancien vice-président des Etats-Unis est supérieure à celle d’Hillary Clinton en 2016. 10:35 - Joe Biden président des Etats-Unis ? Peut être, mais avec quel programme ? (2/2) Sur le plan du climat, Joe Biden n'est pas du tout sur la même ligne de conduite de Donald Trump et promet dès son élection le retour des Etats-Unis dans l'Accord de Paris sur le climat alors que la sortie officielle est prévue le 4 novembre. Avec un investissement de 1 700 milliards de dollars sur dix ans, Joe Biden promet une économie américaine à "zéro émissions" en 2050. Sur le plan international, le candidat démocrate veut mettre en place un "sommet pour la démocratie" pour faire face "aux menaces qui pèsent sur nos valeurs communes". Dans un contexte très tendu à cause des récents évènements, Joe Biden veut lutter contre les inégalités raciales et veut doubler la participation de l'Etat fédéral dans la State Small Business Credit Initiative, qui finance les PME, étendre et pérenniser les crédits d'impôts aux entreprises situées dans les communautés à bas revenus, ou encore revenir sur les coupes budgétaires réalisées par l'administration Trump dans la Small Business Administration comme le souligne les Echos. 09:35 - Joe Biden président des Etats-Unis ? Peut être, mais avec quel programme ? (1/2) Le candidat démocrate va peut être retrouvé la Maison Blanche mais peut être cette fois en tant que président des Etats-Unis. Mais quel est son véritable programme ? Sur le plan de la fiscalité, Joe Biden veut augmenter les impôts des entreprises et des hauts revenus en relevant notamment le taux d'imposition moyen des entreprises de 21 % à 28 % alors qu'il était de 35 % avant la réforme fiscale de Trump. Niveau santé, s'il n'y aura pas le retour de l'Obamacare, du moins pas la même forme, Joe Biden indique que les Américains pourront souscrire à un programme de soins public, comme Medicare, ce qui ferait baisser la note des dépenses de santé pour les particuliers. L'ancien vice-président veut également un plan d'investissement massif pour promouvoir le "Made in America" avec notamment un budget de 400 milliards de dollars aux achats de produits américains par le gouvernement fédéral. 08:43 - Le show Biden pour son dernier meeting Alors que Donald Trump a enchainé les meetings toute la journée, Joe Biden s'est concentré dans un Etat clé, la Pennsylvanie qui est également son Etat de naissance. Pour l'heure, si on regarde les deniers sondages compilés par FiveThirtyEight, Joe Biden serait crédité de 50,2% contre 45,1 pour Trump. Le démocrate serait en tête "Le pouvoir est entre vos mains, Pennsylvanie !" a lancé le candidat démocrate face à ce "drive-in" afin de respecter les gestes barrières de la pandémie du Covid. Avec des klaxons, des drapeaux et un show de la chanteuse Lady Gaga, Joe Biden a voulu conclure sa campagne présidentielle par un vrai spectacle. La star américaine a appelé à voter Joe Biden, parce que "nous avions besoin de quelqu'un qui nous rassemblerait pour ce moment, ce moment très important" explique-t-elle. L'ancien vice-président des Etats-Unis a appelé les Américains à voter pour "reprendre notre démocratie".

Le candidat démocrate est bel et bien favori de l'élection présidentielle américaine 2020. Mais le résultat du scrutin s'annonce tout de même incertain, compte tenu de la manière dont est opéré le décompte des voix : lorsqu'un candidat recueille davantage de votes que son adversaire dans un Etat, il remporte l'ensemble des voix attribuées aux "grands électeurs", qui déterminent ensuite qui prend possession de la Maison Blanche. Les instituts de sondage américains donnent un avantage certain à Joe Biden, mais tout se décidera dans une petite dizaine d'Etats, les fameux "Swing States" où les candidats sont donnés au coude-à-coude alors que le nombre de grands électeurs est considérable. Voir le détail dans notre papier consacré aux résultats des sondages de l'élection américaine.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Les Français, quant à eux, sont nettement plus favorables à l'élection de Joe Biden qu'à une réélection de Donald Trump. Selon le sondage YouGov pour Linternaute, ils sont même 52% à souhaiter que le démocrate remplace l'actuel président et seulement 10% à préférer une victoire du chef d'Etat sortant.

Le résultat de la présidentielle américaine pourrait être connu dans la nuit de mardi à mercredi : il faudrait pour cela que Joe Biden s'impose sans contestation possible dans les principaux Etats et que Donald n'ait pas d'autres choix que de reconnaitre sa défaite. Un candidat est considéré comme vainqueur lorsqu'il y a un consensus sur le fait qu'il a acquis le soutien de 270 grands électeurs (sur 538) : ceux-ci s'obtiennent en remportant l'élection dans suffisamment d'Etats jusqu'à ce fameux palier. Toutes les explications complètes dans notre article consacré au fonctionnement des élections américaines.

Dans cette campagne chaotique, Joe Biden a changé de ton, s'en prenant d'une part avec une virulence croissante au fil des semaines à Donald Trump, et fait des annonces que lui-même qualifiait de trop radicales il y a quelques mois. Avec des propositions plus à gauche et un plan de relance que son ancien rival Bernie Sanders observe d'un bon oeil. Il s'est aussi fixé comme priorité la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis. Voici les points principaux du programme de Joe Biden.

Investissement massif pour endiguer le Covid-19 - Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays.

- Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays. Hausse des impôts des plus fortunés - Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture.

- Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture. Salaire minimum doublé - Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis.

- Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis. Financement du système de santé et de retraite sur les revenus les plus élevés - La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution.

- La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution. Renforcement des aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an.

des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an. Augmentation de la taxe sur le capital , pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate.

, pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate. Augmenter de taux d'imposition sur les profits des entreprises , avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%).

, avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%). Consacrer 2 000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 77 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2020 a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.