Vous avez du mal à lire régulièrement ? Ce n'est peut-être pas de votre faute mais celle de la couleur de vos yeux

Vous avez des difficultés à lire régulièrement ? Ce n'est peut-être pas seulement à cause de votre manque de volonté mais cela pourrait être lié à la couleur de vos yeux.

La lecture est un hobby pour certains et une hantise pour d'autres. Vous faites peut-être partie de cette seconde partie de la population. Pourtant, vous avez déjà essayé, mais à chaque fois, la lecture rime avec ennui ou assoupissement. Le Centre national du livre qui a sorti un baromètre sur les Français et la lecture en 2023 a dévoilé que 86% des Français se déclarent spontanément lecteurs.

Ceci étant, cette tendance cache des fragilités et notamment un décrochage de la lecture chez les 15-24 ans. Un jeune sur 5 ne lirait pas du tout. Cette étude révèle aussi que le temps consacré à la lecture est bien inférieur à celui passé sur les écrans : 41 minutes par jour contre plus de trois heures hebdomadaires pour les écrans.

Si la lecture semble être une question de centre d'intérêt ou de société, une nouvelle hypothèse l'associe à un élément bien plus physique : la couleur des yeux. Kyoko Yamaguchi et son étudiante Faith Erin Cain de l'Université John Moores de Liverpool ont mené une expérience avec 39 volontaires pour travailler sur cette théorie.

Après avoir été plongés dans l'obscurité pendant 30 secondes, les participants devaient passer un test de lecture sous différentes intensités lumineuses, de plus en plus fortes. La luminosité a été augmentée jusqu'à ce que les volontaires soient capables de lire une séquence de lettres écrites sur un mur situé à trois mètres devant eux.

Les participants ont été divisés en deux catégories : ceux aux yeux bleus et ceux aux yeux marron clair ou foncé. Ceux qui avaient les yeux bleus avaient besoin d'un niveau d'éclairage moyen de 0,7 lux, unité de mesure de l'intensité lumineuse, contre un éclairage plus intense à 0,82 lux pour ceux qui avaient les yeux marron. Les yeux bleus seraient donc un avantage pour lire dans des environnements à faible luminosité. Les personnes concernées pourraient donc prendre du temps pour la lecture dans plus d'endroits différents.

Même si cette expérience a été menée sur un échantillon très petit et n'a pas encore été validée par des études complémentaires, elle semble aller dans le sens que la perte de pigmentation de l'iris permet de maximiser la vision dans les environnements peu lumineux. Cela pourrait aussi expliquer, selon Kyoko Yamaguchi, pourquoi les yeux bleus sont très présents en Europe du Nord, environnement moins ensoleillé. Enfin, cette étude ouvre la voie à des recherches approfondies sur les différents liens entre caractères physiques et capacités sensorielles.