Voici ce que vous devriez faire l'été pour avoir de beaux pieds en super santé

L'été, les pieds sont beaucoup sollicités. Il y a donc quelques recommandations pour les maintenir dans le meilleur état possible.

L'été est la période idéale pour mettre ses pieds à l'air. Sandales, tongs, claquettes, pieds nus dans le sable, ils respirent enfin. Cependant, il est toujours plus appréciable d'avoir des pieds soignés pour les exposer. Or, ce n'est pas toujours un réflexe d'en prendre soin et de nombreuses erreurs sont aussi commises lors des soins des pieds.

Il est avant tout nécessaire de bien laver ses pieds pendant la douche, sans oublier les espaces entre les orteils, avant de bien les sécher. Elisa Siivonen, esthéticienne au centre de beauté Fenix, auprès du journal Iltalehti, ajoute qu'il est important d'appliquer de la crème hydratante sur ses pieds quotidiennement et notamment sur la plante des pieds. Si votre peau est sèche et vos talons craquelés, c'est un signe de déshydratation. L'expert recommande également de se râper les pieds une fois par mois et de préférence après la douche.

En plus de l'entretien des pieds, une autre partie est importante : les ongles. Ils doivent être coupés en ligne droite et la partie blanche doit toujours rester au moins légèrement visible. Il ne faut pas trop non plus arrondir les angles car l'ongle protège le bout de l'orteil. La pose de vernis ne pose pas de souci s'il est de bonne composition et que vous alternez avec des phases sans vernis afin de laisser vos ongles respirer à leur tour.

Une autre erreur courante peut abimer vos pieds. En effet, si vous vous baladez pieds nus ou avec des chaussures ouvertes, il faut mettre de la crème solaire. Le dessus des pieds est souvent oublié alors que c'est une zone sensible.

Le choix des chaussures est aussi important : il doit se faire en fonction de leur utilité. Les tongs sont plutôt conseillées pour la plage et les sorties courtes. Pour les sandales, évitez de choisir les plus plates, même 1cm de hauteur suffit, et privilégiez celles à brides pour mieux tenir le pied. Il est aussi conseillé de porter des sandales de douches autour des piscines pour éviter une éventuelle infection surtout si vous avez des pieds fragiles. Si vous suivez tous ces conseils, vos pieds n'auront jamais aussi bien profité de l'été !