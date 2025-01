Dépakine : pourquoi y a-t-il de nouvelles restrictions sur ce médicament anti-épileptique ?

L'Agence nationale de sécurité du médicament a modifié "les conditions de prescription et de délivrance" de médicaments indiqués contre l'épilepsie, dont la Dépakine.

La Dépakine avait provoqué un scandale sanitaire de taille. Des dizaines de milliers de femmes enceintes atteintes d'épilepsie ou de troubles bipolaires avaient pris du valproate de sodium, molécule contenue dans la Dépakine et d'autres médicaments, sans savoir qu'elle peut provoquer de graves malformations à la naissance. Depuis des années, ce médicament - et ses génériques - est soumis à des conditions strictes de prescription et de délivrance.

Depuis le 6 janvier 2025, les conditions ont une nouvelle fois été durcies. Cette décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament (l'ANSM), fait "suite une étude - menée par l'Agence européenne du médicament et publiée en août 2023, ndlr - suggérant une augmentation du risque de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants dont le père a été traité par valproate dans les trois mois avant la conception", rappelle l'Agence. Jusqu'alors, seules les femmes étaient concernées par des conditions strictes de délivrance de médicaments à base de valproate.

Alors concrètement, les adolescents et hommes "susceptibles d'avoir des enfants" ne peuvent désormais se voir prescrire un traitement à base de valproate que par un neurologue, un psychiatre ou un pédiatre. Par la suite, "le renouvellement du traitement pourra être prescrit par tout médecin", précise l'ANSM. Aussi, pour obtenir le traitement en pharmacie, les patients hommes et femmes devront présenter une "attestation d'information partagée", signée par eux-mêmes et leur médecin.

Du changement aussi pour d'autres médicaments anti-épileptiques

Les médicaments à base de valproate ne sont pas les seuls concernés par une évolution des conditions de prescription et de délivrance. Ont également évoluées depuis le 6 janvier 2025 ces conditions pour les médicaments à base de carbamazépine (Tegretol et génériques, indiqués contre l'épilepsie et les troubles bipolaires) et topiramate (Epitomax et génériques, indiqués contre l'épilepsie et la migraine).

Une attestation d'information partagée co-signée par la patiente et le médecin prescripteur devra également être présentée en pharmacie pour obtenir les traitements à base de carbamazépine et topimarate. Enfin, le topimarate en traitement préventif de la migraine, qui ne pouvait jusqu'alors être prescrit que par des neurologues, pourra désormais l'être également par des "médecins compétents douleur". L'ensemble de ces changements ont pour but de limiter l'exposition à ces médicaments tératogènes, et à mieux informer les patients.