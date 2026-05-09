Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 mai 2026, 8 millions d'Euros en jeu

LOTO. Ce samedi 9 mai, la FDJ met en jeu la somme exceptionnelle de 8 millions d'euros pour son tirage Loto. Découvrez quels sont les chiffres gagnants dès 20h35 dans cet article.

La FDJ met en jeu pour son tirage Loto du samedi 9 mai la somme de 8 millions d'euros, ainsi que 10 gagnants qui seront tirés au sort, lesquels pourront chacun remporter 20 000 euros. Pour remporter le jackpot, il faut trouver le résultat gagnant, c'est-à-dire les cinq bons numéros sur la grille ainsi que le numéro Chance. Attention cependant, jouer comporte des risques et les chances de remporter le gros lot sont d'environ une chance sur 19 millions. Remporter la mise reste donc très peu probable, ce qui rend les gains très convoités.



Chaque semaine, la cagnotte augmente de 1 million d'euros lorsqu'elle n'est pas remportée faute de joueurs ayant parié sur les bonnes combinaisons. Lors des tirages Loto, qui sont organisés chaque lundi, mercredi et samedi, les gagnants sont tirés au sort sous les yeux d'un huissier. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

