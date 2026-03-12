Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 mars 2026, 30 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats sont livrés à partir de 20h30 sur cette page.

Quelqu'un va-t-il enfin finir par remporter le tirage EuroDreams ? Depuis des mois, la chance n'est pas au rendez-vous. Les tirages se succèdent sans qu'aucun participant ne parvienne jamais à remporter les 30 000 euros par mois pendant trente ans qui sont exceptionnellement mis en jeu depuis novembre. En effet, en temps normal, ce sont 20 000 euros par mois qui sont promis à celui ou celle qui parvient à trouver le résultat EuroDreams. Une rente versée durant trente ans également.

Quoi qu'il en soit, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance ce jeudi soir. La grille coûte 2,50 euros. Du moins, si l'on se contente de cocher les six chiffres compris entre 1 et 40 et un des cinq numéro Dream proposés, soit le minimum qui doit être sélectionné pour constituer une combinaison valide pour un tirage EuroDreams. Tous les résultats sont dévoilés dans la soirée dès qu'ils sont connus. Ils sont à retrouver à partir de 20h30 ci-dessous :

Sur quels numéros parier pour remporter l'EuroDreams ?

Comme pour n'importe quelle loterie, c'est le hasard qui fait le vainqueur. Il n'y a donc malheureusement pas de recette miracle pour remporter un tirage EuroDreams. Néanmoins, certains gagnants affirmeront que c'est leurs chiffres fétiches qui les ont fait gagner, ou au contraire, un simple flash. Il s'agit d'une option gratuite permettant de générer une combinaison par ordinateur. Le joueur peut alors choisir, ou non, de valider cette combinaison. Après tout, si c'est le grand jour, il n'y a pas de raison pour qu'un flash est moins de chance de vous faire gagner !