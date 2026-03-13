Du froid et parfois de la neige : où va-t-il geler ce week-end ?

Après plusieurs semaines de douceur inhabituelle, le mercure va chuter ce week-end avec le retour de gelées matinales dans de nombreux départements français.

De la grisaille, de la pluie et enfin le retour du froid avec même de possibles gelées et de la neige : le réveil sera frisquet ce week-end pour de nombreux Français ! Après une période de douceur remarquable qui aura duré quasiment jusqu'à la mi-mars, le changement radical de temps prévu depuis le début de semaine arrive bel et bien ce week-end.

L'arrivée d'une masse d'air polaire par le nord de l'Europe va faire chuter les températures, selon les prévisions de La Chaîne Météo. Si la journée de samedi s'annonce surtout pluvieuse dans l'Est, les conditions anticycloniques qui s'installeront ensuite favoriseront un ciel dégagé et un vent plus faible. Bonne nouvelle ? Oui pour la journée de dimanche ensoleillée mais moins pour la nuit de samedi à dimanche puisque cela créera les conditions idéales pour des gelées !

C'est donc surtout la nuit de samedi à dimanche qu'il faudra surveiller, surtout si vous avez débuté vos plantations. Le refroidissement sera brusque de la Normandie au bassin parisien jusqu'au Grand Est. Météo-France annonce des températures particulièrement basses dans plusieurs régions.

Nous avons sélectionné les communes où cette vague soudaine de froid sera la plus marquée. Prenons l'Eure à l'Ouest où le thermomètre descendre à -1°C à Verneuil-sur-Avre, tandis qu'Évreux affichera tout juste 1°C. En Seine-Maritime voisine, ce sont dans les terres qu'on connaîtra le gel avec 0°C attendu à Ry près de Rouen ou à Neufchâtel-en-Bray.

Des gelées en Ile de France, de la neige dans le Sud-Est

L'Oise sera aussi particulièrement touchée dans sa partie sud avec -2°C prévus à Neufchelles mais aussi 0°C à Chaumont-en-Vexin et Crépy-en-Valois. Le thermomètre pourra afficher -3 degrés dans des zones plus reculées et moins bien abritées. L'Île-de-France n'échappera pas au phénomène : si Paris conservera 5°C, les Yvelines verront le mercure tomber à 0°C à Rambouillet et Saint-Arnoult. L'Essonne connaîtra des températures similaires à Dourdan, Milly-la-Forêt et Vert-le-Petit et même -1 degré à Soisy-sur-Ecole.

© La Chaîne Météo

C'est en Seine-et-Marne qu'il fera le plus froid avec -1°C annoncé à Fontainebleau, et 0°C à Nemours comme à La Ferté-sous-Jouarre. Plus à l'est, Château-Thierry dans l'Aisne enregistrera -1°C, tout comme Carignan dans les Ardennes avec des gelées attendues, tandis que Sedan et Charleville-Mézières plafonneront à 0°C.

La Haute-Marne verra aussi des gelées, comme à Auberive avec -1°C. Il fera moins froid en Alsace mais ce ne sera pas toujours le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple à Saugues en Haute-Loire où le mercure descendra à -1°C, à peine moins froid que dans les montagnes de Haute-Savoie comme aux Gets (-2°C). Même chose dans le Cantal plus au sud ou l'Aveyron.

Le gel ne sera pas le seul phénomène météo de retour ! De la neige est aussi attendue sur l'ensemble des massifs montagneux au fil du week-end. La limite pluie-neige pourra descendre à 600m dès samedi avec des cumuls significatifs attendus : "20 à 30 cm vers 1500 m dans les Alpes, 30 à 40 cm au-dessus de 2000 m, 10 à 20 cm dans le Massif central et le Jura, et 20 à 30 cm sur les Pyrénées au-dessus de 1600 mètres", selon La Chaîne Météo. Celle-ci précise s'attendre à 5 à 10 cm dès 700m dans les Vosges.

Dans le Sud-Est, le risque sera similaire avec une limite pluie-neige dès 500 à 600m samedi matin sur le Vercors, les Préalpes ou l'arrière-pays provençal. La Chaîne Météo prévient, "les conditions de circulation pourraient devenir délicates sur les routes de moyenne montagne, et surtout pour accéder aux stations."