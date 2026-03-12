Ils débarquent tous en Bretagne : pourquoi les touristes allemands ont détrôné les Anglais ?

L'office de tourisme nous l'a confirmé : les Allemands sont devenus les touristes les plus nombreux en Bretagne, et ce n'est pas pour le beurre salé !

Longtemps considérés comme les cousins naturels de la Bretagne, les Britanniques ont pourtant perdu leur couronne de premiers visiteurs étrangers de la région. Désormais, sur les sentiers de randonnée du GR34 ou au pied des phares du Finistère, c'est la langue de Goethe que l'on entend le plus. Mais ne cherchez pas l'explication sur les plages bretonnes, les dolmens et menhirs ou dans les crêpes au beurre salé : si les Allemands dominent désormais le classement, c'est surtout grâce à un "coup de foudre" totalement inattendu.

Certes, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les cartes sont rebattues. "La clientèle étrangère génère environ 20 % des nuitées annuelles de la région. Mais depuis le Brexit, les Allemands sont devenus les premiers visiteurs étrangers de la Bretagne", décrypte pour nous Jessica Viscart, directrice adjointe en charge du pôle Observatoire et Développement de Tourisme Bretagne. Les Britanniques, désormais deuxièmes, sont même talonnés par les Néerlandais et les Belges.

Mais pourquoi les Allemands se sont-ils mis à subitement adorer la Bretagne au point de traverser la France pour y passer leurs vacances ? Tout simplement parce qu'ils sont tombés amoureux d'un personnage de fiction qui a transformé la région en véritable lieu de pèlerinage.

Le secret de cet engouement tient en deux mots : Commissaire Dupin. "La notoriété de la Bretagne s'est fortement développée grâce aux livres best-sellers et à la série du Commissaire Dupin", nous explique Charlotte Le Thiec, directrice adjointe en charge de la promotion de Tourisme Bretagne.

Ce flic parisien muté à Concarneau, héros d'une saga littéraire et télévisuelle qui cartonne en Allemagne, a fait de la Bretagne une destination culte. Résultat, les touristes arrivent avec le livre sous le bras, cherchant à s'assoir à la terrasse de L'Amiral, le restaurant fétiche du héros à Concarneau. Si beaucoup de fans débutent leur pèlerinage par les lieux de tournage emblématiques de la ville close, ils n'hésitent pas à pousser l'exploration vers les îles Glénan ou les rochers de Trégastel dépeints sur le petit écran.

La série policière allemande Commissaire Dupin est indissociable de la ville de Concarneau en Bretagne. © Alexi Tauzin - stock.adobe.com

Forte de ce succès, la Bretagne veut désormais séduire à nouveau les Anglais en dépoussiérant son image auprès des jeunes britanniques qui l'associent encore trop "à leurs souvenirs d'enfance et aux vacances familiales". L'idée est de casser ce cliché en misant, comme pour les Allemands, sur l'aventure et la gastronomie. La stratégie est la même pour les Belges ou les Espagnols : la Bretagne ne se contente plus d'être une belle carte postale, elle devient une destination créative et gourmande. Elle profite d'ailleurs d'une exposition médiatique mondiale, surfant également sur la série Netflix du chef néerlandophone Sergio Hermann.

Et les Français dans tout ça ? On entend souvent dire que les touristes délaissent le Sud, écrasés par la canicule, pour la fraîcheur bretonne. Mais selon Jessica Viscart, les chiffres ne traduisent pas encore de manière franche ce fameux report climatique : les clientèles du Sud (PACA et Occitanie) restent stables, tout comme les Franciliens qui représentent toujours près de 28 % des nuitées françaises.