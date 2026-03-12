Ikea abandonne ses magasins immenses : des points de vente dix fois plus petits vont ouvrir en France

Oubliez les hangars démesurés de 30 000 m2, Ikea se tourne vers des magasins miniatures et de premières ouvertures sont annoncées en France.

Les tests ont donc été un succès. Après avoir ouvert quelques magasins "compacts" au Royaume-Uni ou à Gerone, en Espagne, l'enseigne Ikea a annoncé l'arrivée de son nouveau concept en France. Une localisation a déjà été confirmée et des rumeurs très sérieuses en concerne une autre. Leur ouverture est prévue avant l'été 2026.

L'ère de la démesure est donc officielle terminée. Conçus pour être "rapidement implantés et opérationnels" comme l'indique Ikea, ces magasins "compacts et traditionnels" ne mesureront donc pas 20 000 à 30 000 m2 comme Ikea a l'habitude de le faire. Bien au contraire ! Leur surface sera divisée par 10, et ne dépassera pas les 3 000 m2. Selon le communiqué publié par Ikea, ce nouveau format proposera "3 900 références présentées pour toutes les pièces de la maison, dont 1800 références à emporter". Il sera aussi équipé d'un espace show-room d'une offre de restauration.

Le premier magasin de ce nouveau genre sera donc installé à Limoges, au sein du centre commercial Family Village. Et c'est cette localisation qui annonce un deuxième gros changement pour Ikea : la fin des hangars. En effet, ce nouveau concept compact "se déploiera dans des bâtiments existants, dans les villes moyennes où l'enseigne n'est pas encore présente", confirme le géant suédois. Un tout nouveau modèle en France donc, qui devrait permettre au géant suédois de toucher un nouveau public.

Dans cette nouvelle enseigne, les références qui ne seront pas vendues en magasin pourront être commandées sur place ou sur internet. Les produits pourront ensuite récupérés à un point de collecte ou livrés directement à domicile. Les clients pourront aussi bénéficier de plusieurs services, notamment un accompagnement pour concevoir des aménagements intérieurs comme des cuisines sur mesure ou des solutions de rangement adaptées à chaque pièce. Une seconde installation d'un magasin de ce genre serait, selon Le Maine Libre, en cours de finalisation avec le Family Village de Ruaudin près du Mans, dans la Sarthe.

Les Ikea miniatures ne sont pas vraiment nouveaux, mais ils étaient jusqu'ici uniquement dédiés à la décoration d'intérieur, à l'instar du local installé Rue de Rivoli à Paris. Ouvert en 2021, ce dernier propose un peu moins de 2000 références d'accessoires répartis sur 3 niveaux.