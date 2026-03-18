Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 mars 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 18 mars 2026 promettait quatre millions d'euros. Quelqu'un a-t-il parié sur les bons résultats ?

Le résultat Loto de ce mercredi 18 mars 2026 est enfin connu. On sait désormais quels chiffres il fallait avoir de préférence pariés. Mais on connaît également la répartition des gains. Et selon elle, mauvaise nouvelle, il n'y pas eu de grand vainqueur. Personne n'avait, semble-t-il, suffisamment de chance pour trouver les résultats Loto gagnants. En revanche, on sait que deux grilles ont tout de même été cochées correctement pour ce tirage Loto des cinq bons chiffres. Seul le numéro Chance manquait à l'appel.

Ces deux grilles permettent, chacune, à leur propriétaire de remporter 71 629,90 euros. Les résultats ont également permis de savoir que 43 grilles ont été cochées correctement de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance du jour. Chacune d'entre elles permet de repartir avec 813,10 euros. Le mieux pour être fixé sur son sort est de comparer soi-même son résultat gagnant. Attention, il y a également 10 codes LOTO qui permettent chacun de remporter 20 000 euros :

Tirage du Loto du mercredi 18 mars 2026 8 - 13 - 18 - 45 - 48 7

Joker+ : 1 475 819

Option 2nd tirage : 5 - 17 - 29 - 30 - 33

10 codes gagnants : G 4749 4409 - H 4665 7540 - I 2943 5557 - J 8925 3416 - K 7040 4762 - L 9421 0601 - P 0463 0284 - P 1730 7661 - R 1305 4189 - V 5137 3474

Sur quels chiffres miser pour remporter le tirage Loto ?

Prochain tirage Loto samedi. Pour essayer de parier sur le résultat Loto gagnant, chacun y va généralement de son astuce. Pour certains, cela revient à parier inlassablement sur les mêmes chiffres. Pour d'autres, mieux vaut tout miser sur un flash, cette option qui permet de générer automatiquement une combinaison en vue du tirage Loto.

Mais certains en sont convaincus, il y a des chiffres plus chanceux que d'autres. Et les statistiques confirment l'hypothèse. Sur le site de la Française des jeux, il est ainsi indiqué qu'avant le tirage Loto de ce jour, le 31 était le chiffre le plus chanceux (avec 11,84% de sorties), suivi du 30 (11,46%), du 24 (11,36%), du 6 et du 9 (11,26%). À l'inverse, le 43 semble être le chiffre le moins chanceux, avec 8,16% de sorties, suivi du 33 (8,45%), du 1 (8,83%) et du 14 (8,93%).