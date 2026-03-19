Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 19 mars 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, la FDJ propose encore une fois 30 000 euros pendant trente ans. Ne reste plus qu'à… trouver les résultats gagnants !

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 19 mars 2026 propose à nouveau 30 000 euros par mois et ce pendant trente ans ! Un jackpot à l'origine exceptionnel qui semble cependant s'éterniser… faute de vainqueur. En effet, en temps normal, 20 000 euros par mois pendant trois décennies sont promis à qui trouve le résultat EuroDreams. Mais en novembre dernier, la FDJ et ses homologues européens ont décidé de mettre en place une sorte de Super EuroDreams ou de Méga tirage EuroDreams, si l'on reprend le vocabulaire employé pour d'autres loteries.

Sauf que depuis, pas l'ombre d'un grand vainqueur. Comme promis par la FDJ, le jackpot est tout même remis en jeu à chaque nouveau tirage EuroDreams. Espérons que la roue finisse par tourner ce 19 mars. Comme chaque lundi et jeudi, jour du tirage, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci est vendue 2,50 euros si l'on se contente de cocher six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream, soit la combinaison de base. Le résultat EuroDreams sera livré ci-dessous à partir de 20h30 :

Quelles sont les chances de remporter le tirage EuroDreams ?

Avec aucun grand vainqueur à l'EuroDreams depuis près de quatre mois, la question se pose. Mais la réponse peut surprendre. Et pour cause, en jouant une grille classique, un participant a une chance sur très exactement 19 191 900 de trouver le résultat EuroDreams. À titre comparatif, c'est un tout petit peu moins de chance qu'au Loto (une chance sur 19 068 840) et près de sept fois plus de chance qu'à l'Euromillions : une sur 139 838 160.

Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien. Tous les vainqueurs de l'EuroDreams ont déjà tenté leur chance au moins une fois, peut-on assurer sans le moindre doute. Comme lors de chaque tirage EuroDreams, certains préféreront tout miser sur leurs chiffres fétiches, quand d'autres tenteront les chiffres qui sortent le plus ou le moins selon les statistiques disponibles sur le site de la Française des jeux.