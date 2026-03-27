Jusqu'à -3 degrés en plaine ce week-end ! De nombreux départements touchés par les gelées

La fraicheur va régner ce week-end avec des températures en dessous des normales de saison et pouvant tomber sous la barre du 0 degré. Du gel est alors attendu.

Depuis le milieu de semaine, le temps a changé et le ressenti printanier a disparu. Pluie, vent ou encore chute des températures, la bascule a été brutale. La météo s'est stabilisée ce vendredi 27 mars avec un retour des éclaircies, sauf sur le nord-ouest où les nuages sont nombreux. La matinée a surtout été marquée par des gelées importantes. Avec la disparition des nuages dans la nuit et la masse d'air fraiche, les températures ont bien plongé, notamment dans les régions du centre et du nord-est. Dans la Marne et la Haute-Marne, il a fait particulièrement froid, jusqu'à -7 degrés.

Ce samedi 28 mars, le temps redeviendra maussade avec une perturbation sur les deux tiers de la France. Les pluies seront fréquentes sur une diagonale allant du sud-ouest au nord-est, de Biarritz à Strasbourg. La perturbation entrainera de la neige à basse altitude, à partir de 500 mètres, en Alsace-Lorraine. Des éclaircies se dessineront à l'inverse sur les côtes bretonnes et normandes. Le sud-est sera aussi au soleil, mais la fraicheur y sera de mise avec le mistral et la tramontane qui vont souffler fort.

Les températures seront en dessous des normales de saison, jusqu'à 7 degrés d'anomalie en Alsace. Les minimales sont, en effet, bien basses : -2 à Aix-en-Provence, -1 à Chaumont et Gap, 0 à Belfort, 1 à Strasbourg ou encore 2 à Lyon. Cela va favoriser de fréquentes gelées. Les maximales peineront à dépasser les 10 degrés sous la pluie. Dans le nord-ouest et le sud-est, la barre des 15 degrés peut être franchie.

© La Chaine météo

Le temps s'annonce plus calme dimanche, avec une belle luminosité sur l'ensemble du pays. Le vent du nord reste toutefois frais et il faut donc bien se couvrir. Il fera d'ailleurs encore plus froid en matinée avec entre -3 et 0 dans le nord-est et entre 0 et 5 sur une bonne partie du pays pour les minimales. Les maximales l'après-midi monteront entre 10 et 14 degrés.

Après ce week-end frais et agité par endroit, pour le début avril, "la semaine devrait être plus douce que la précédente avec des températures proches des normales. Le temps peu perturbé apportera peu de précipitations, avec une tendance plus sèche que la normale", prévoit Météo France.