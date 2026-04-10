Un phénomène météo de printemps revient, il va affecter lourdement de nombreux départements

Au revoir la douceur et le soleil. Un phénomène météo bien particulier va se mettre en place pour la première fois de la saison.

Le temps a été très agréable, voire presque estival, cette semaine. La France était depuis une semaine sous l'influence de l'anticyclone, offrant ainsi un bel ensoleillement et des températures pouvant dépasser les 25 degrés. La météo va cependant rapidement changer avec une baisse des pressions sur le proche Atlantique dès ce samedi. Un conflit de masses d'air va ainsi se dessiner et provoquer un phénomène typique de cette période.

Il s'agit des premiers orages de printemps. Les régions du centre seront les plus exposées, notamment l'Auvergne, la Bourgogne et l'Aveyron. Le risque est aussi présent, mais plus faible, pour la Champagne, la Franche-Comté et la Lorraine, selon La Chaine Météo. Les orages pourraient commencer dès la mi-journée samedi au nord et se déplacer en fin d'après-midi et en soirée vers l'Auvergne et la Bourgogne. L'est du pays pourrait être touché ensuite, mais à plus faible intensité. Météo-France prévoit, pour sa part, des averses orageuses en matinée au niveau de Tours et de La Rochelle puis vers Vichy, Lyon et Aurillac l'après-midi. Sur le reste du pays, des averses sont attendues sauf à l'est, de Strasbourg à Perpignan.

© La Chaine météo

Les orages vont marquer la fin de la douceur. Après une première baisse ce vendredi, avec également le retour des nuages au nord, les températures vont chuter de 10 à 15 degrés en 24 heures ce week-end. Elles vont rejoindre les normales de saison, voire tomber légèrement en dessous. Dès dimanche, les 20 degrés ne seront plus atteints, à part localement dans le sud-est.

A Strasbourg, on passera par exemple de 23 à 13 degrés entre samedi et dimanche pour les maximales et à Lyon de 29 à 13 et à Aurillac de 25 à 10. Le temps sera encore pluvieux du nord-est au sud-ouest. Une mauvaise nouvelle donc pour ceux qui partent en vacances ce week-end.

Cet épisode va marquer le retour à des conditions plus typiques d'avril. Les températures seront proches des normales de saison et le temps alternera entre des passages perturbés et de belles éclaircies.