Vous pouvez échanger vos petites pièces contre un bon d'achat en supermarché : attention, il y a un piège à éviter

Dans de nombreux supermarchés en France, des bornes permettent de transformer les pièces de monnaie en bons d'achat. Il faut toutefois faire attention à un détail pour le faire sans frais.

Qui n'a pas dans une tirelire chez lui, à l'avant de sa voiture ou au fond de son porte-monnaie, des pièces jaunes, voire rouges qui dorment là depuis longtemps ? Il est peut-être temps de les ressortir, car elles peuvent être utilisées dans certains supermarchés pour payer vos achats, mais pas directement en caisse. Il s'agit de passer par des bornes dans lesquelles vous pouvez insérer votre monnaie et avoir un bon d'achat en échange.

Ce système existe depuis longtemps aux Etats-Unis : il a été inventé en 1989. L'idée a été rapportée en France en 2005, mais son implantation a mis du temps à se développer. Aujourd'hui, c'est chose faite ! Un tiers des hypermarchés et près d'un quart des supermarchés sont équipés. Rien qu'en Île-de-France, 7,4 millions d'euros de pièces ont été avalées par de telles bornes en 2025, avance Le Parisien. Les supermarchés peuvent ainsi fluidifier les passages en caisse en limitant les paiements en petite monnaie. Les pièces sont souvent réinjectées dans les caisses des magasins.

Le processus est simple : vous devez simplement appuyer sur "Bon d'achat" ou "Démarrez" et accepter les termes et conditions d'utilisation, puis déposer vos pièces. Pas besoin de les compter ou de les trier. Vous obtenez alors un bon d'achat utilisable immédiatement en magasin. Sa durée de validité est indiquée sur ce dernier et peut varier selon les magasins, même si généralement, elle monte à 30 jours. Le bon est, par contre, uniquement valable dans le magasin où celui-ci a été émis.

Il faut toutefois faire attention : il y a plusieurs modèles de cette machine. L'Eurocycleur vous oblige à utiliser intégralement et en une seule fois le bon pour vos courses. La monnaie ne sera pas rendue. A la différence d'un bon pris à une borne Coinstar, qui rend la monnaie. Vous n'êtes alors pas obligé de dépenser la totalité de votre bon d'achat pour faire vos courses. Pour utiliser le bon, il faut "1€ d'achat minimum" et il y a "jusqu'à 149€ par bon".

Une borne Coinstar est toutefois moins avantageuse financièrement pour le consommateur : "des frais de services de 10.99% s'appliquent sur les opérations de "rendu monnaie". Les frais de commission peuvent changer selon les magasins", précise le site de Coinstar. Si ce système vous intéresse, vous pouvez directement localiser la borne la plus proche de chez vous sur leur site, mais faites donc bien attention aux modèles pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors du retrait du bon d'achat.